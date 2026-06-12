Zverev gây tranh cãi về "đạo đức" sau vô địch Roland Garros, Agassi "dội gáo nước lạnh"

Chức vô địch Roland Garros 2026 của Alexander Zverev đáng lẽ phải là đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp của tay vợt người Đức. Chiến thắng nghẹt thở trước Flavio Cobolli tại chung kết Paris đã khẳng định vị thế chuyên môn của Zverev, và phơi bày sự chia rẽ sâu sắc cùng cuộc khủng hoảng đạo đức chưa có lối thoát của làng banh nỉ thế giới.

Chuyện hậu trường của Zverev lại bị mang ra mổ xẻ, huyền thoại Agassi (bên phải) cho rằng Zverev sẽ càng áp lực hơn sau chức vô địch Roland Garros 2026

Sự "bất lực" của bộ máy quản lý tennis

Về mặt chuyên môn, Zverev đã tận dụng triệt để thời cơ vàng khi không phải chạm trán trực tiếp với Jannik Sinner hay Carlos Alcaraz ở trận đấu cuối cùng để giải cơn khát Grand Slam sau một hành trình kéo dài 5 set căng thẳng. Anh chứng minh mình có đủ đẳng cấp và bản lĩnh để đứng vào hàng ngũ những nhà vô địch lớn.

Tuy nhiên, như cây viết kỳ cựu Jon Wertheim phân tích trên tờ Sports Illustrated, danh hiệu của Zverev lại là một "bài toán hóc búa" mà các tổ chức quản lý tennis, đặc biệt là ATP, vẫn chưa biết cách xử lý. Dù các vụ kiện tụng liên quan đến cáo buộc bạo lực gia đình của Zverev trong quá khứ đã được dàn xếp về mặt pháp lý mà không có phán quyết tội danh hình sự, làn sóng chỉ trích từ dư luận vẫn âm ỉ cháy.

Sự "bất lực" của tennis nằm ở chỗ, các nhà tổ chức không thể cấm một tay vợt đủ điều kiện thi đấu, thậm chí phải liên tục quảng bá hình ảnh của anh ta vì các giá trị thương mại và bản quyền truyền hình. Đổi lại, bộ môn này phải chấp nhận một thực tế là chiếc cúp danh giá nhất trên mặt sân đất nện bị bao phủ bởi những tranh cãi đạo đức gay gắt.

Gáo nước lạnh mang tên Andre Agassi

Ở khía cạnh khác, ngay trong sự hưng phấn tột độ của Zverev, người tin rằng việc dỡ bỏ được áp lực tâm lý từ danh hiệu Grand Slam đầu tiên sẽ giúp anh "đổi đời" và thi đấu thanh thoát hơn ở các giải đấu lớn tiếp theo, huyền thoại Andre Agassi đã dội một gáo nước lạnh vào ngôi sao 29 tuổi.

Chia sẻ với tư cách chuyên gia của TNT Sports, cựu số 1 thế giới người Mỹ đã tiết lộ một "bí mật tồi tệ" từ chính trải nghiệm xương máu của mình sau chức vô địch Wimbledon 1992: "Chiến thắng không thay đổi bất cứ điều gì cả".

Agassi phân tích sâu về mặt tâm lý học thể thao đỉnh cao: "Áp lực không biến mất, nó chỉ tiến hóa. Khi một tay vợt chạm tay vào vinh quang, kỳ vọng của chính họ và của công chúng sẽ tăng vọt. Áp lực bảo vệ danh hiệu và chứng minh mình không phải là "kỳ tích một lần" (one-hit wonder) thậm chí còn nặng nề hơn áp lực đi săn tìm danh hiệu".

Thế giới tennis từng chứng kiến không ít nhà vô địch Grand Slam đơn lẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý ngay sau khi đạt được mục tiêu cuộc đời. Lời cảnh báo của Agassi là một bài học chuyên môn đắt giá, nhắc nhở Zverev rằng chiếc cúp Roland Garros không phải là tấm bùa hộ mệnh giúp anh thảnh thơi, mà là điểm khởi đầu cho một dạng áp lực nặng nề hơn.

Zverev đã chinh phục được đỉnh cao Paris bằng cây vợt của mình, nhưng anh vẫn chưa thể chinh phục được sự thừa nhận trọn vẹn từ thế giới thể thao.