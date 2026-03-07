Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Napoli - Torino: De Bruyne tái xuất, dấu ấn tân binh mùa đông (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26

(Vòng 28) Napoli tiếp đón đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng với quyết tâm giành chiến thắng để trụ vững trong top 3.

  

Tiếp đón đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng Torino trên sân nhà, Napoli nhanh chóng thể hiện sự vượt trội sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí ngay phút thứ 7, Alisson Santos - tân binh gia nhập từ kỳ chuyển nhượng mùa đông - đã đưa nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn bàn.

Napoli giành chiến thắng du Hojlund không ghi bàn

Napoli giành chiến thắng du Hojlund không ghi bàn

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 tới nửa đầu hiệp 2, khung thành Torino khung chuyển dữ dội trước những đợt tấn công như vũ bão từ Napoli, khiến hàng thủ khách phải vất vả chống đỡ. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 68, thời điểm Eljif Elmas nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, HLV Antonio Conte chưa muốn dừng lại khi tung Lukaku và đặc biệt là Kevin De Bruyne - người tái xuất sân cỏ kể từ chấn thương nặng hồi tháng 10/2025 - vào sân. Chỉ tiếc rằng, bộ đôi này không thể giúp Napoli ghi bàn thứ 3. 

Phút 87, Casadei rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Torino nhưng quá muộn. Với 3 điểm giành được, Napoli củng cố vị trí thứ 3 Serie A (56 điểm/28 trận), kém AC Milan 1 điểm và Inter Milan 10 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chung cuộc: Napoli 2-1 Torino

Ghi bàn (Kiến tạo):

Napoli: Alisson 7' (Spinazzola), Elmas 68' (Politano)

Torino: Casadei 87' (Adams)

Đội hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic, Olivera, Buongiorno, Juan Jesus, Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola, Vergara, Alisson Santos, Hojlund

Torino: Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador, Simeone, Zapata

-07/03/2026 03:50 AM (GMT+7)
