Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Kết quả bóng đá Al Okhdood - Al Nassr: Ronaldo xé lưới Portugal, rực rỡ mốc 969 bàn (Saudi League)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

(Vòng 28 Saudi Pro League) Đội đang xếp áp chót hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn Ronaldo và dàn sao Al Nassr tỏa sáng.

Trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, Al Nassr đang dẫn đầu, còn Al Okhdood đứng áp chót (hạng 17/18), vì vậy không ngạc nhiên khi sự chênh lệch về thực lực giữa 2 đội được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Ronaldo ghi bàn thứ 969 vào lưới thủ môn có họ là... Portugal (tiếng Việt: Bồ Đào Nha)

Ronaldo ghi bàn thứ 969 vào lưới thủ môn có họ là... Portugal (tiếng Việt: Bồ Đào Nha)

Điều gì đến cũng phải đến, phút 15, Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr sau pha bứt tốc "xé gió" vào vòng cấm địa, đón đường chuyền từ Nawaf Boushal rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Samuel Portugal. Đây cũng là pha lập công thứ 969 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Xuyên suốt trận đấu, Al Nassr kiểm soát bóng tới 64%, tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm (so với 5 cú dứt điểm của Al Okhdood). Dù vậy phải chờ tới phút 47, đội khách mới ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Joao Felix.

Khoảng thời gian còn lại, nhiều cơ hội ngon ăn nữa được Ronaldo và đồng đội tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù sao đi nữa, chiến thắng này cũng giúp Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng Saudi Pro League (73 điểm/28 trận), hơn đội xếp sau Al Hilal 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Chung cuộc: Al Okhdood 0-2 Al Nassr

Ghi bàn (Kiến tạo):

Ronaldo 15' (Boushal), Felix 47'

Đội hình xuất phát:

Al Okhdood: Samuel Portugal, Al Zabdani, Gul, Gunter, Al Qaydhi, Bassogog, Pedroza, Borrell, Narey, Al Hatila, Al Lazam

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Yahya, Coman, Brozovic, Angelo, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Video bóng đá Barcelona – Espanyol: Áp đảo hoàn toàn, Rashford ấn định (La Liga)
Video bóng đá Barcelona – Espanyol: Áp đảo hoàn toàn, Rashford ấn định (La Liga)

Barcelona áp đảo hoàn toàn đối thủ trong cả hai hiệp và có được 4 bàn thắng.

Theo Đỗ Anh

Nguồn:

