Kết quả bóng đá Al Okhdood - Al Nassr: Ronaldo xé lưới Portugal, rực rỡ mốc 969 bàn (Saudi League)

Trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, Al Nassr đang dẫn đầu, còn Al Okhdood đứng áp chót (hạng 17/18), vì vậy không ngạc nhiên khi sự chênh lệch về thực lực giữa 2 đội được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ronaldo ghi bàn thứ 969 vào lưới thủ môn có họ là... Portugal (tiếng Việt: Bồ Đào Nha)

Điều gì đến cũng phải đến, phút 15, Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr sau pha bứt tốc "xé gió" vào vòng cấm địa, đón đường chuyền từ Nawaf Boushal rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Samuel Portugal. Đây cũng là pha lập công thứ 969 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Xuyên suốt trận đấu, Al Nassr kiểm soát bóng tới 64%, tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm (so với 5 cú dứt điểm của Al Okhdood). Dù vậy phải chờ tới phút 47, đội khách mới ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Joao Felix.

Khoảng thời gian còn lại, nhiều cơ hội ngon ăn nữa được Ronaldo và đồng đội tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù sao đi nữa, chiến thắng này cũng giúp Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng Saudi Pro League (73 điểm/28 trận), hơn đội xếp sau Al Hilal 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Chung cuộc: Al Okhdood 0-2 Al Nassr

Ghi bàn (Kiến tạo):

Ronaldo 15' (Boushal), Felix 47'

Đội hình xuất phát:

Al Okhdood: Samuel Portugal, Al Zabdani, Gul, Gunter, Al Qaydhi, Bassogog, Pedroza, Borrell, Narey, Al Hatila, Al Lazam

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Yahya, Coman, Brozovic, Angelo, Mane, Joao Felix, Ronaldo