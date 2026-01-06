Video bóng đá Ai Cập - Benin: Kịch tính 120 phút, Salah ấn định (CAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Manchester City vs Brighton & Hove Albion 08/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Fulham vs Chelsea 08/01/26 - Trực tiếp
Logo Fulham - FUL Fulham
0
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Everton vs Wolverhampton Wanderers 08/01/26 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
1
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Crystal Palace vs Aston Villa 08/01/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
0
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
Brentford vs Sunderland 08/01/26 - Trực tiếp
Logo Brentford - BRE Brentford
1
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur 08/01/26 - Trực tiếp
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
1
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
1
Parma vs Inter Milan 08/01/26 - Trực tiếp
Logo Parma - PAR Parma
0
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Video bóng đá Ai Cập - Benin: Kịch tính 120 phút, Salah ấn định (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2025 Mohamed Salah

(Vòng 1/8) Bàn thắng muộn của Mohamed Salah đã giúp Ai Cập vượt qua Benin sau 120 phút vô cùng căng thẳng và kịch tính.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Ai Cập khai thông thế bế tắc khi tiền vệ Marwan Attia tung cú sút đẹp mắt từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Benin khi trận đấu còn hơn 20 phút thi đấu chính thức.

Video bóng đá Ai Cập - Benin: Kịch tính 120 phút, Salah ấn định (CAN Cup) - 1

Salah ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại các vòng chung kết AFCON, qua đó ấn định chiến thắng cho Ai Cập

Trong bối cảnh Benin gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, tưởng chừng chỉ 1 bàn thắng là đủ để Ai Cập định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, kịch tính bất ngờ xuất hiện khi quả tạt của Olaitan chạm chân Aboul Fotouh đổi hướng, khiến thủ môn El Shenawy chỉ có thể cản phá ngay trên vạch vôi, trước khi Dossou ập vào đá bồi gỡ hòa khi trận đấu còn 7 phút là kết thúc.

Hai đội tiếp tục giằng co nhau trong hiệp phụ, và không quá bất ngờ khi sự khác biệt đến từ tình huống cố định. Ibrahim tung cú đánh đầu kỹ thuật, đưa bóng lượn qua tầm với của thủ môn Dandjinou trong sự bất lực của hàng thủ Benin.

Đến phút cuối cùng, Salah ấn định chiến thắng cho Ai Cập bằng pha xử lý đẳng cấp. Ngôi sao của Liverpool bứt tốc thoát xuống rồi dùng má ngoài chân trái dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Dandjinou cơ hội cản phá.

Thất bại này khiến Benin không thể tái lập thành tích vào tứ kết như tại AFCON 2019. Trong khi đó, Ai Cập sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà hoặc Burkina Faso ở vòng tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: Ai Cập 3-1 Benin (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Ai Cập: Attia (69', Hany), Ibrahim (97', Attia), Salah (120+4', Zizo)

Benin: Dossou (83')

Đội hình xuất phát

Ai Cập: El Shenawy; Fathy, Ibrahim, Rabia; Hamdi, Attia, Hany, Adel, Trezeguet; Salah, Marmoush

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, D'Almeida; Aloko, Dodo, Olaitan; Tosin

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

U23 Việt Nam
U23 Jordan

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

189

Danh sách trúng thưởng

-06/01/2026 03:09 AM (GMT+7)
