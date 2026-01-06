Video bóng đá Ai Cập - Benin: Kịch tính 120 phút, Salah ấn định (CAN Cup)

Sau hiệp một không có bàn thắng, Ai Cập khai thông thế bế tắc khi tiền vệ Marwan Attia tung cú sút đẹp mắt từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Benin khi trận đấu còn hơn 20 phút thi đấu chính thức.

Salah ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại các vòng chung kết AFCON, qua đó ấn định chiến thắng cho Ai Cập

Trong bối cảnh Benin gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, tưởng chừng chỉ 1 bàn thắng là đủ để Ai Cập định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, kịch tính bất ngờ xuất hiện khi quả tạt của Olaitan chạm chân Aboul Fotouh đổi hướng, khiến thủ môn El Shenawy chỉ có thể cản phá ngay trên vạch vôi, trước khi Dossou ập vào đá bồi gỡ hòa khi trận đấu còn 7 phút là kết thúc.

Hai đội tiếp tục giằng co nhau trong hiệp phụ, và không quá bất ngờ khi sự khác biệt đến từ tình huống cố định. Ibrahim tung cú đánh đầu kỹ thuật, đưa bóng lượn qua tầm với của thủ môn Dandjinou trong sự bất lực của hàng thủ Benin.

Đến phút cuối cùng, Salah ấn định chiến thắng cho Ai Cập bằng pha xử lý đẳng cấp. Ngôi sao của Liverpool bứt tốc thoát xuống rồi dùng má ngoài chân trái dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Dandjinou cơ hội cản phá.

Thất bại này khiến Benin không thể tái lập thành tích vào tứ kết như tại AFCON 2019. Trong khi đó, Ai Cập sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà hoặc Burkina Faso ở vòng tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: Ai Cập 3-1 Benin (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Ai Cập: Attia (69', Hany), Ibrahim (97', Attia), Salah (120+4', Zizo)

Benin: Dossou (83')

Đội hình xuất phát

Ai Cập: El Shenawy; Fathy, Ibrahim, Rabia; Hamdi, Attia, Hany, Adel, Trezeguet; Salah, Marmoush

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, D'Almeida; Aloko, Dodo, Olaitan; Tosin