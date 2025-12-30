Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Zimbabwe - Nam Phi: Rượt đuổi 5 bàn kinh điển (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2025

(Lượt cuối bảng B) Zimbabwe và Nam Phi đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và giàu cảm xúc.

Nam Phi sớm vượt lên ngay phút thứ 7, khi Moremi ghi bàn sau pha phối hợp mạch lạc. Cú dứt điểm của cầu thủ chạy cánh này còn chạm chân hậu vệ trái Lunga bên phía Zimbabwe, tạo quỹ đạo khó khiến thủ môn Arubi hoàn toàn bất lực.

Video bóng đá Zimbabwe - Nam Phi: Rượt đuổi 5 bàn kinh điển (CAN Cup) - 1

Nam Phi (xanh) giành vé đi tiếp sau màn rượt đuổi kịch tính với Zimbabwe

Dù khởi đầu ngày thi đấu ở vị trí cuối bảng B, Zimbabwe không hề chơi như một đội bóng lót đường. Đoàn quân của HLV Mario Marinica gỡ hòa trái với diễn biến ở phút 19 nhờ pha solo đẳng cấp của Maswanhise. Cầu thủ chạy cánh phải khéo léo vượt qua hàng loạt pha truy cản của Nam Phi trước khi tung cú sút chéo góc đầy uy lực, hạ gục thủ thành Williams.

Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, trong bối cảnh cả hai thủ môn đều phải hoạt động vất vả. Sang hiệp hai, Nam Phi một lần nữa vươn lên dẫn trước khi Foster dũng cảm lao vào điểm nóng, đánh đầu cận thành từ đường bóng bổng phía sau hàng thủ Zimbabwe, vượt qua pha băng ra của thủ môn Arubi chỉ sau 5 phút kể từ khi hiệp hai bắt đầu.

Zimbabwe tiếp tục cho thấy tinh thần quật cường và lại có bàn gỡ trong hoàn cảnh khá hy hữu. Maswanhise thoát xuống sau đường chọc khe tinh tế của Chirewa, nhưng cú dứt điểm bị thủ môn Williams cản phá bằng chân. Bóng bật ra và vô tình chạm Modiba, đổi hướng bay thẳng vào lưới Nam Phi.

Tuy nhiên, sai lầm đó không khiến Modiba phải day dứt quá lâu. Ở những phút cuối, VAR phát hiện đội trưởng Nakamba của Zimbabwe để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Nam Phi. Trên chấm 11 m, Appollis dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho thầy trò HLV Hugo Broos.

Với kết quả này, Nam Phi xếp nhì bảng B sau Ai Cập và sẽ đối đầu đội nhất bảng A ở vòng 1/8 CAN năm nay.

Tỷ số chung cuộc: Zimbabwe 2-3 Nam Phi (Hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Zimbabwe: Maswanhise (19', Fabisch), Modiba (74' phản lưới)

Nam Phi: Moremi (7', Foster), Foster (50'), Appollis (82' phạt đền)

Đội hình xuất phát

Zimbabwe: Arubi; Garananga, Takwara, Galloway, Lunga; Fabisch, Nakamba; Dube, Msendami, Antonio; Tawanda

Nam Phi: Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mbule; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

30/12/2025 00:17 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: CAN Cup 2025
