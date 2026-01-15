Video bóng đá Senegal - Ai Cập: Mane đại chiến Salah, siêu phẩm lấy "vé vàng" (CAN Cup)

Chạm trán ĐT Ai Cập, ĐT Senegal nhập cuộc vô cùng tự tin và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, Sadio Mane, Nicolas Jackson cùng đồng đội luôn duy trì tỷ lệ cầm bóng trên 60%, tung ra vô số cú dứt điểm nguy hiểm.

Mane lại gieo sầu cho Salah, giúp ĐT Senegal vào chung kết CAN Cup

Ai Cập và Senegal đại chiến nảy lửa

Thậm chí, phía Ai Cập không có bất kì cú sút nào về phía khung thành đối thủ do "song sát" Salah - Marmoush bị khóa chặt. Rất may, sự xuất sắc của thủ môn El Shenawy cùng các hậu vệ đã giúp họ bảo toàn mành lưới.

Bước sang hiệp 2, tình hình của Ai Cập chẳng mấy khả quan hơn khi vẫn phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ Senegal, bên cạnh một vài tình huống lên bóng yếu ớt.

Điều gì đến cũng phải đến, phút 78, Mane thực hiện cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa, thủ môn El Shenawy chôn chân đứng nhìn bóng vào lưới, khai thông thế bế tắc trận đấu. Khoảng thời gian còn lại không đủ để Ai Cập tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc.

Như vậy, Salah tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch CAN Cup, còn Mane cùng Senegal ghi danh vào chung kết, đồng thời đứng trước cơ hội đòi lại ngôi vương sau lần đăng quang gần nhất vào năm 2021 (đánh bại chính Ai Cập).

Chung cuộc: Senegal 1-0 Ai Cập

Ghi bàn: Mane 78'

Đội hình xuất phát:

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Diarra, Gueye, Gueye, Ndiaye, Jackson, Mane

Ai Cập: El Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh, Attia, Abdelmaguid, Fathy, Ashour, Salah, Marmoush