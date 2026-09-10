Vì sao Olaha Mạnh Đức không thể khoác áo ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026?

Olaha Mạnh Đức chưa thể khoác áo ĐT Việt Nam

Chiều 26/8 vừa qua, CLB Công an TP.HCM đã ra thông báo về việc tiền đạo Michael Olaha đã chính thức có quốc tịch Việt Nam. Olaha có tên tiếng Việt là Olaha Mạnh Đức. Tiền đạo này được đăng ký dự V.League 2026/2027 theo dạng nội binh.

Thế nhưng, việc một cầu thủ có quốc tịch Việt Nam không đồng nghĩa với việc người đó lập tức đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam. Đây là điểm đang nhận được nhiều sự quan tâm trong trường hợp của Olaha Mạnh Đức, cầu thủ đã hoàn tất quá trình nhập quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn chưa thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Olaha Mạnh Đức chưa thể khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), quốc tịch là một trong những điều kiện cần thiết để cầu thủ được khoác áo một ĐTQG nhưng không phải điều kiện đủ. Với những cầu thủ nhập tịch, FIFA còn đặt ra các yêu cầu liên quan đến mối quan hệ huyết thống hoặc thời gian cư trú thực tế tại quốc gia mà cầu thủ muốn đại diện thi đấu.

Trong trường hợp không có mối liên hệ huyết thống với Việt Nam, cầu thủ nhập tịch cần đáp ứng điều kiện cư trú theo quy định của FIFA. Cụ thể, sau tuổi 18 trước, các cầu thủ phải cư trú liên tục ít nhất 5 năm ở nước sở tại thì mới có thể khoác áo ĐTQG nước đó sau khi đã có quốc tịch.

Vì vậy, việc Olaha Mạnh Đức sở hữu hộ chiếu Việt Nam mới chỉ giải quyết vấn đề về mặt quốc tịch, chưa đồng nghĩa với việc anh lập tức có tư cách thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Tháng 1/2017, Michael Olaha sang Việt Nam khoác áo SLNA. Đến năm 2019, Olaha rời SLNA để gia nhập Hapoel Tel Aviv. Tháng 1/2022, chân sút 30 tuổi tái gia nhập SLNA và cư trú liên tục ở Việt Nam từ thời điểm đó đến nay. Điều đó có nghĩa, đến tháng 1/2027, Olaha Mạnh Đức mới có thể khoác áo ĐT Việt Nam.

Hôm 16/7/2026, Michael Olaha chia tay SLNA để chuyển sang khoác áo CLB Công an TP.HCM theo bản hợp đồng kéo dài 2 năm.