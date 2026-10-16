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Người Indonesia thừa nhận đội tuyển Indonesia 'được sắp xếp để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026'

Sự kiện: Bóng đá Bóng đá Indonesia FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Một làn sóng tranh cãi dữ dội vừa bùng nổ khắp mạng xã hội Đông Nam Á, xuất phát từ những phát biểu gây sốc liên quan đến tính minh bạch của FIFA ASEAN Cup 2026. Và đáng chú ý hơn khi phát ngôn này đến từ chính người Indonesia, nhà vô địch sự kiện.

Người Indonesia thừa nhận đội tuyển Indonesia &#39;được sắp xếp để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026&#39; - 1

Cụ thể, trong một chương trình podcast đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, chuyên gia bóng đá Akmal Marhali đã công khai đưa ra cáo buộc chấn động khi cho rằng toàn bộ giải đấu vừa qua đã được dàn xếp tỉ mỉ ngay từ đầu để dọn đường cho đội tuyển Indonesia vào chung kết và sau đó bước lên ngôi vô địch.

Theo lập luận của ông Akmal Marhali, kịch bản nâng cúp của đội bóng xứ vạn đảo thực chất đã được ấn định từ khâu bốc thăm chia bảng. Vị chuyên gia này khẳng định rằng quy trình bốc thăm đã bị can thiệp nhằm đảm bảo Indonesia né được hai thế lực hàng đầu khu vực là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở giai đoạn đầu, qua đó mở toang cánh cửa tiến thẳng vào trận chung kết.

Để củng cố thêm luận điểm của mình, ông Marhali chỉ ra điểm bất thường mang tính hệ thống khi đặt câu hỏi đầy ẩn ý: "FIFA ASEAN Cup 2026 đã được sắp xếp để Indonesia vô địch. Các đối thủ nằm cùng bảng với Indonesia đều có thứ hạng thấp hơn họ, mọi người đồng ý với tôi không nào?". Nhận định này ngụ ý rằng con đường vào sâu của đại diện xứ vạn đảo đã được trải sẵn hoa hồng với những thử thách nhẹ nhàng nhất có thể.

Indonesia đã giật ngôi đầu bảng A nhờ hơn chỉ số phụ so với Malaysia

Indonesia đã giật ngôi đầu bảng A nhờ hơn chỉ số phụ so với Malaysia

Thông điệp này được củng cố bởi những dẫn chứng do Astro Arena, đài truyền hình hàng đầu Malaysia, đưa ra. Đơn vị này đã miêu tả lại diễn biến thực tế của giải đấu, khi Indonesia được xếp vào bảng A cùng với Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trận Indonesia vs Bangladesh ở lượt cuối đã xuất hiện scandal bù thêm giờ khó hiểu, “tạo điều kiện” cho Indonesia ghi 2 bàn và giật lại tấm vé chung kết từ Malaysia.

Ông Marhali là người Indonesia nhưng ông không ngần ngại khẳng định rằng chủ nhà đã được lợi và tất cả những sắp xếp ấy vì mục đích tối thượng luôn là lôi kéo nhiều khán giả tới sân nhất có thể. "Indonesia phải vào chung kết. Nếu không, ai muốn xem giải đấu này?", Akmal nói.

Akmal từng giữ vai trò giám đốc điều hành một CLB của Indonesia. Ngoài ra, ông là khách mời thường xuyên của các chương trình bình luận bóng đá tại xứ vạn đảo. Do vậy, những lời phát ngôn của vị chuyên gia này là có sức nặng. Và nó đang gây tranh luận lớn trong cộng đồng bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là nhận định của cá nhân Akmal dựa trên thể thức thi đấu và các lợi ích thương mại của giải.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 13:35 PM (GMT+7)
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