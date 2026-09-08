Điểm mặt dàn sao 'triệu USD' của Indonesia ở FIFA ASEAN Cup

Jay Idzes (16,2 triệu USD): Trung vệ sinh năm 2000 (áo trắng) vừa đá chính ở trận Sassuolo hòa Bologna 2-2 tại Serie A vào rạng sáng 7/9 (giờ Hà Nội). Sau thời gian điều trị chấn thương, thủ quân tuyển Indonesia tái xuất, nhanh chóng lấy lại phong độ và sẽ sẵn sàng cho giải đấu FIFA ASEAN Cup.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia tính triệu tập Idzes dự ASEAN Cup 2026. Dù vậy, Sassuolo từ chối "nhả người" Idzes vì muốn trung vệ này tập trung hồi phục chấn thương và sẵn sàng thể trạng cho mùa giải mới ở Serie A. Khi có Idzes, chất lượng hàng thủ của Indonesia được nâng tầm. Idzes là cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á và giá trị của anh được dự đoán còn tăng trong thời gian tới.

Kevin Diks (5,81 triệu USD): Diks đang đá chính cho Borussia Monchengladbach ở Bundesliga. Trong trận mới nhất giữa Monchengladbach và SV Elversberg, Diks đá trọn 90 phút và được chấm 6,2 điểm. Màn trình diễn của trung vệ 29 tuổi từ đầu Bundesliga 2026/27 chỉ ở mức trung bình.

Idzes và Diks sẽ hợp thành cặp trung vệ chất lượng cho Indonesia, khác hẳn cặp Rizky Ridho - Jordi Amat tại ASEAN Cup 2026. Diks sẽ là trung vệ dập có xu hướng áp sát sớm và lao vào tắc bóng. Idzes sẽ bọc lót cho Diks bằng tư duy và khả năng phán đoán nhạy bén.

Emil Audero (3,77 triệu USD): Audero vừa hoàn tất thủ tục gia nhập Rayo Vallecano theo dạng hợp đồng cho mượn từ Como 1907. Trước đó, Rayo Vallecano mất thủ môn số 1 Batalla, do đó quyết định chiêu mộ gấp Audero. Thủ môn sinh năm 1997 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Maarten Paes cho vị trí "người gác đền" Indonesia.

Audero sinh ra tại Indonesia, có cha là người Indonesia và mẹ là người Italia. Anh từng có thời gian dài bắt chính cho các cấp độ trẻ của đội tuyển Italia (từ U15 đến U21) trước khi quyết định cống hiến cho tuyển Indonesia từ đầu năm nay. Audero từng ra sân 163 trận cho Sampdoria ở Serie A.

Calvin Verdonk (2,9 triệu USD): Verdonk gia nhập Lille từ hè 2025. Đến mùa giải 2026/27, tuyển thủ Indonesia bắt đầu chiếm suất đá chính ở đội hình Lille tại Ligue 1. Hậu vệ 29 tuổi chơi ở cánh trái, sẽ là mũi khoan lợi hại trong các pha leo biên tấn công của Indonesia ở FIFA ASEAN Cup.

Verdonk nhập tịch Indonesia từ tháng 6/2024. Ngay sau đó, anh chơi trận đấu cho đội bóng xứ vạn đảo, trước Philippines vào ngày 11/6/2024. Đến nay, hậu vệ mang 2 dòng máu Hà Lan - Indonesia ra sân 16 trận cho đội tuyển trong nhiều vai trò khác nhau: hậu vệ trái, tiền vệ trái hoặc trung vệ lệch trái.

Maarten Paes (2,3 triệu USD): Ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, Ajax mang về thủ môn kỳ cựu Ter Stegen. Sự xuất hiện của Ter Stegen khiến cơ hội bắt chính của Paes tại Ajax hẹp dần. Và trong bối cảnh không được ra sân tại CLB, thủ môn sinh năm 1998 khó cạnh tranh với Audero cho vị trí số 1 trong khung gỗ Indonesia ở FIFA ASEAN Cup.

Trước đó, Paes luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ Indonesia. Thủ môn mang 2 dòng máu Hà Lan - Indonesia gây ấn tượng với sải tay dài, mạnh trong các pha phản xạ và là mẫu thủ môn chơi chân tốt.