Ai sẽ thay Hoàng Đức lĩnh xướng tuyến giữa của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Hoàng Đức và khoảng trống lớn ở ĐT Việt Nam

Tại ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Việt Nam. Tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình FC xuất hiện ở cả 8 trận đấu mà ĐT Việt Nam tranh tài để bảo vệ ngôi vô địch và gần như chỉ nghỉ khi cục diện đã an bài.

Giá trị của Hoàng Đức không đơn thuần nằm ở khả năng chuyền bóng. Anh là mắt xích kết nối giữa phòng ngự và tấn công, có khả năng giữ bóng, thoát pressing, kéo bóng qua tuyến đầu của đối phương trước khi lựa chọn thời điểm tăng tốc cho một đợt tấn công.

Hoàng Đức rất có thể sẽ vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 do chấn thương. Ảnh: Lê Hiếu

Thống kê cho thấy Hoàng Đức thực hiện 13 pha tắc bóng, trong đó có 9 lần thành công tại ASEAN Cup 2026. Điều đó chứng tỏ tiền vệ sinh năm 1998 không chỉ đóng vai trò tổ chức mà còn tham gia rất tích cực vào nhiệm vụ phòng ngự.

Nhưng chính mật độ thi đấu dày đặc đã khiến Hoàng Đức gặp vấn đề về thể trạng. Sau ASEAN Cup 2026, anh phải điều trị chấn thương vùng cơ khép háng. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết tiền vệ này cần khoảng 2-3 tuần hồi phục. Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ ngày 25/9 nên khả năng Hoàng Đức đạt trạng thái tốt nhất vẫn còn bỏ ngỏ.

Điều HLV Kim Sang-sik cần tính đến vì thế không chỉ là Hoàng Đức có kịp trở lại hay không mà còn phải chuẩn bị một tuyến giữa có thể vận hành tốt khi thiếu anh. Người đầu tiên được nhắc tới đương nhiên là Nguyễn Quang Hải. Đội trưởng ĐT Việt Nam sở hữu nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật, khả năng chuyền quyết định và sút xa tốt. Ở ASEAN Cup 2026, Quang Hải từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng càng vào vòng knock-out càng thể hiện được ảnh hưởng, trong đó có bàn thắng vào lưới ĐT Thái Lan ở chung kết lượt đi.

Quang Hải có lối chơi khác với Hoàng Đức. Ảnh: Lê Hiếu

Tuy nhiên, Quang Hải và Hoàng Đức không hoàn toàn giống nhau. Quang Hải nguy hiểm hơn khi được chơi gần vòng cấm đối phương, trong khi Hoàng Đức có lợi thế về khả năng giữ bóng, kéo bóng và thoát pressing từ khu vực thấp. Nếu đẩy Quang Hải xuống quá sâu để đảm nhiệm toàn bộ công việc của Hoàng Đức, ĐT Việt Nam có thể lại làm giảm sức sáng tạo của chính đội trưởng.

Trần Thành Trung là phương án thú vị hơn về dài hạn. Tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 vừa có màn trình diễn nổi bật khi thực hiện 2 kiến tạo giúp Ninh Bình FC thắng Hải Phòng FC 4-1 ở vòng mở màn V.League. Đáng chú ý, đó cũng chính là trận đấu Hoàng Đức vắng mặt.

Thành Trung có kỹ thuật, khả năng luân chuyển bóng và tư duy chơi bóng hiện đại. Việc thi đấu cùng Hoàng Đức tại Ninh Bình FC cũng giúp cầu thủ trẻ này có điều kiện học hỏi cách tổ chức tuyến giữa. Mặc dù vậy, kinh nghiệm quốc tế của Thành Trung vẫn là dấu hỏi lớn. Anh cũng vừa gặp vấn đề về thể trạng nên việc trao ngay vai trò "nhạc trưởng" ĐT Việt Nam sẽ là quyết định khá mạo hiểm với HLV Kim Sang-sik.

Trần Thành Trung chưa đủ tầm vóc để có thể là thủ lĩnh của tuyến giữa tại ĐT Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC

Nếu Hoàng Đức vắng mặt, phương án hợp lý có thể không phải tìm một cầu thủ giống hệt anh bởi ĐT Việt Nam hiện gần như không có một "Hoàng Đức 2.0". HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng Thành Long làm điểm tựa phía dưới, đưa Quang Hải vào vai trò tổ chức cao hơn, đồng thời trao thêm cơ hội cho những nhân tố như Thành Trung, Hai Long hay Hoàng Hên tùy đối thủ.

Còn Nguyễn Tuấn Anh, dù sở hữu kỹ thuật và khả năng điều tiết bóng đã được kiểm chứng, cơ hội trở lại lúc này không cao. Lý do là anh đã không còn xuất hiện thường xuyên trong kế hoạch nhân sự gần đây của ĐT Việt Nam và cũng vắng mặt tại ASEAN Cup 2026.