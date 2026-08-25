Cầu thủ có tên Hoàng Hên đặc biệt nhất tuyển Việt Nam

Sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala, Đỗ Hoàng Hên đăng loạt ảnh trong màu áo đội tuyển cùng dòng chia sẻ bằng tiếng Việt: “Việt Nam! Giỏi lắm những chiến binh”. Tiền vệ mang áo số 10 góp dấu giày vào chiến thắng 2-0 bằng đường chuyền vừa tầm để Quang Hải bắt vô-lê, ấn định tỷ số. Dù chỉ thi đấu 76 phút và không phải cầu thủ nổi bật nhất trận, khoảnh khắc xử lý quyết đoán của Hoàng Hên cho thấy giá trị của một tiền vệ có khả năng tạo đột biến ở thời điểm quan trọng.

Đỗ Hoàng Hên đang là một trong những lựa chọn quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam. Trong bàn thắng thứ hai trước Thái Lan, Hoàng Hên thoát xuống bên cánh phải, quan sát trước khi đưa bóng đến đúng tầm băng vào của Quang Hải.

Tiền vệ sinh ngày 16/5/1994, cao 1,81 m sở hữu thể hình cân đối và nền tảng kỹ thuật được đào tạo bài bản. Sau thời gian đầu làm quen, Hoàng Hên dần tìm được tiếng nói chung với các tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là những đồng đội từng chơi cùng anh tại Hà Nội FC và Nam Định.

Tên khai sinh của Đỗ Hoàng Hên là Hêndrio Araújo da Silva. Anh sinh ra tại Brazil, lên 10 tuổi cùng gia đình chuyển sang Tây Ban Nha. Cái tên Đỗ Hoàng Hên được cầu thủ lựa chọn trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch. Chữ “Hên” giữ lại âm đọc quen thuộc trong tên Hêndrio, đồng thời mang ý nghĩa may mắn trong tiếng Việt. Sau khi lên tuyển, ngoại hình nam tính, mái tóc gọn cùng những hình xăm trên cổ và cánh tay khiến tiền vệ này nhận thêm sự chú ý bên ngoài sân cỏ.

Hoàng Hên ra mắt tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ngày 26/3. Anh đã có 9 lần khoác áo tuyển Việt Nam. Việc được trao áo số 10 cũng chứng tỏ sự kỳ vọng dành cho cầu thủ có nhiệm vụ tổ chức và sáng tạo trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Ở cấp câu lạc bộ, Hoàng Hên thi đấu cho Hà Nội FC theo hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2028. Hoàng Hên gia nhập đội bóng thủ đô năm 2025 sau khi chia tay Nam Định, nơi anh từng giữ vai trò quan trọng trong chức vô địch V.League 2023-2024.

Trước khi được biết đến tại Việt Nam, Hoàng Hên có xuất phát điểm đáng chú ý ở châu Âu. Năm 12 tuổi, anh được các tuyển trạch viên Barcelona lựa chọn sau thời gian theo dõi tại Tây Ban Nha. Cầu thủ gốc Brazil có khoảng bốn năm rèn luyện tại La Masia, học viện từng đào tạo Lionel Messi, Xavi và Andres Iniesta. Hoàng Hên cho biết môi trường này ảnh hưởng lớn đến tư duy chơi bóng, đặc biệt ở yêu cầu xử lý nhanh và đề cao tính tập thể.

Trong thời gian nằm trong hệ thống đào tạo của Barcelona, Hoàng Hên từng chơi cùng Gerard Deulofeu và Rafinha. Năm 2010, anh chủ động rời La Masia để chuyển sang Real Betis, không phải vì bị đánh giá thấp về chuyên môn mà do muốn sống gần gia đình. Sau đó, tiền vệ này tiếp tục khoác áo các đội bóng tại Tây Ban Nha, Gruzia và Bồ Đào Nha. Sự nghiệp châu Âu không đưa anh đến sân khấu lớn, nhưng tạo nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm cho hành trình về sau.

Đầu năm 2021, Hoàng Hên đến Việt Nam khoác áo Bình Định. Anh nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ thuật, khả năng đá phạt và những đường chuyền có tính sát thương cao. Sau hai mùa giải ở đội bóng đất Võ, Hoàng Hên chuyển đến Nam Định năm 2023. Anh trở thành đối tác ăn ý của Nguyễn Xuân Son, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023-2024 và giành Siêu cúp Quốc gia 2024.

Gần sáu năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam giúp Hoàng Hên thích nghi với văn hóa Việt. Anh có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, thường sử dụng tiếng Việt trong các bài đăng và trả lời truyền thông. Khác vẻ quyết liệt trên sân, Hoàng Hên ngoài đời chuộng trang phục tối giản, phom dáng gọn và màu sắc trung tính. Tiền vệ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, dự sự kiện và những khoảnh khắc đời thường cùng bạn gái.

Với hình thể săn chắc và phong cách hiện đại, Hoàng Hên được một thương hiệu thể thao quốc tế lựa chọn làm đại sứ tại Việt Nam. Tháng 7, anh xuất hiện trên bìa kỹ thuật số của Esquire Việt Nam trong bộ ảnh khai thác mối liên hệ giữa bóng đá, thời trang và hai nước Brazil - Việt Nam. Việc xuất hiện trong các chiến dịch thời trang cho thấy sức hút của Hoàng Hên vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ sau khi anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tháng 10/2025 đánh dấu bước ngoặt khi Hêndrio Araújo da Silva nhận quyết định nhập quốc tịch và mang tên Đỗ Hoàng Hên. Anh cùng bạn gái Lais Machado mặc áo dài tại buổi lễ ở Hà Nội. Hoàng Hên hát Quốc ca bằng tiếng Việt và nói đây là khoảnh khắc anh đã chờ đợi nhiều tháng. Lais có mặt chúc mừng, chia sẻ niềm vui với bạn trai trong cột mốc quan trọng. Đầu năm 2026, sau khi đáp ứng yêu cầu về thời gian cư trú và được FIFA chấp thuận, anh đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Lais Machado là người Brazil và bắt đầu hẹn hò với Hoàng Hên từ tháng 9/2023. Cô kín tiếng, hạn chế chia sẻ thông tin về công việc và đời tư nhưng thường xuất hiện bên cạnh nam cầu thủ trong những dịp quan trọng. Lais sinh sống tại Việt Nam, nhiều lần đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển.

Trên trang cá nhân, Hoàng Hên chủ yếu chia sẻ hình ảnh bóng đá, những chuyến đi và khoảnh khắc bên Lais. Hai người có nhiều dịp cùng dự sự kiện, du lịch ở Việt Nam.