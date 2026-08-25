Cầu thủ có tên Hoàng Hên đặc biệt nhất tuyển Việt Nam
Đường kiến tạo để Quang Hải ghi bàn vào lưới Thái Lan đưa Đỗ Hoàng Hên trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi khoác áo tuyển Việt Nam, tiền vệ gốc Brazil trải qua hành trình dài từ học viện La Masia, nhiều giải đấu tại châu Âu đến gần 6 năm gây dựng sự nghiệp.
Đỗ Hoàng Hên đang là một trong những lựa chọn quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam. Trong bàn thắng thứ hai trước Thái Lan, Hoàng Hên thoát xuống bên cánh phải, quan sát trước khi đưa bóng đến đúng tầm băng vào của Quang Hải.
Tiền vệ sinh ngày 16/5/1994, cao 1,81 m sở hữu thể hình cân đối và nền tảng kỹ thuật được đào tạo bài bản. Sau thời gian đầu làm quen, Hoàng Hên dần tìm được tiếng nói chung với các tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là những đồng đội từng chơi cùng anh tại Hà Nội FC và Nam Định.
Tên khai sinh của Đỗ Hoàng Hên là Hêndrio Araújo da Silva. Anh sinh ra tại Brazil, lên 10 tuổi cùng gia đình chuyển sang Tây Ban Nha. Cái tên Đỗ Hoàng Hên được cầu thủ lựa chọn trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch. Chữ “Hên” giữ lại âm đọc quen thuộc trong tên Hêndrio, đồng thời mang ý nghĩa may mắn trong tiếng Việt. Sau khi lên tuyển, ngoại hình nam tính, mái tóc gọn cùng những hình xăm trên cổ và cánh tay khiến tiền vệ này nhận thêm sự chú ý bên ngoài sân cỏ.
Hoàng Hên ra mắt tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ngày 26/3. Anh đã có 9 lần khoác áo tuyển Việt Nam. Việc được trao áo số 10 cũng chứng tỏ sự kỳ vọng dành cho cầu thủ có nhiệm vụ tổ chức và sáng tạo trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.
Ở cấp câu lạc bộ, Hoàng Hên thi đấu cho Hà Nội FC theo hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2028. Hoàng Hên gia nhập đội bóng thủ đô năm 2025 sau khi chia tay Nam Định, nơi anh từng giữ vai trò quan trọng trong chức vô địch V.League 2023-2024.
Đầu năm 2021, Hoàng Hên đến Việt Nam khoác áo Bình Định. Anh nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ thuật, khả năng đá phạt và những đường chuyền có tính sát thương cao. Sau hai mùa giải ở đội bóng đất Võ, Hoàng Hên chuyển đến Nam Định năm 2023. Anh trở thành đối tác ăn ý của Nguyễn Xuân Son, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023-2024 và giành Siêu cúp Quốc gia 2024.
Gần sáu năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam giúp Hoàng Hên thích nghi với văn hóa Việt. Anh có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, thường sử dụng tiếng Việt trong các bài đăng và trả lời truyền thông. Khác vẻ quyết liệt trên sân, Hoàng Hên ngoài đời chuộng trang phục tối giản, phom dáng gọn và màu sắc trung tính. Tiền vệ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, dự sự kiện và những khoảnh khắc đời thường cùng bạn gái.
Tháng 10/2025 đánh dấu bước ngoặt khi Hêndrio Araújo da Silva nhận quyết định nhập quốc tịch và mang tên Đỗ Hoàng Hên. Anh cùng bạn gái Lais Machado mặc áo dài tại buổi lễ ở Hà Nội. Hoàng Hên hát Quốc ca bằng tiếng Việt và nói đây là khoảnh khắc anh đã chờ đợi nhiều tháng. Lais có mặt chúc mừng, chia sẻ niềm vui với bạn trai trong cột mốc quan trọng. Đầu năm 2026, sau khi đáp ứng yêu cầu về thời gian cư trú và được FIFA chấp thuận, anh đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam.
Lais Machado là người Brazil và bắt đầu hẹn hò với Hoàng Hên từ tháng 9/2023. Cô kín tiếng, hạn chế chia sẻ thông tin về công việc và đời tư nhưng thường xuất hiện bên cạnh nam cầu thủ trong những dịp quan trọng. Lais sinh sống tại Việt Nam, nhiều lần đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển.
Trên trang cá nhân, Hoàng Hên chủ yếu chia sẻ hình ảnh bóng đá, những chuyến đi và khoảnh khắc bên Lais. Hai người có nhiều dịp cùng dự sự kiện, du lịch ở Việt Nam.
Có lẽ chính Đỗ Hoàng Hên cũng khó hình dung rằng một ngày nào đó, anh sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ của ĐT Việt Nam, hát Quốc ca và được hàng triệu...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/08/2026 10:27 AM (GMT+7)