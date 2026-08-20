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Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan châm chọc ĐT Việt Nam, fan Thái nổi giận vì giá vé

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Đội tuyển Việt Nam

Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan châm chọc ĐT Việt Nam trong khi fan Thái nổi giận vì giá vé trận chung kết AFF Cup.

   

Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, công kích ĐT Việt Nam

Trận chung kết AFF Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Mối duyên nợ giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á khiến trận đấu trở nên căng thẳng ngay cả khi tiếng còi khai cuộc chưa vang lên. Mới nhất, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Charnwit Polcheewin vừa lên tiếng châm chọc “Những chiến binh Sao Vàng”.

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Charnwit Polcheewin

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Charnwit Polcheewin

“Tôi muốn nói rằng ĐT Việt Nam này không phải Việt Nam bình thường. Đây là Việt Nam Plus, cộng thêm Brazil. Chúng ta có sợ không? Không, chúng ta không sợ. Nếu đây là Việt Nam mà chúng ta từng đối đầu trước đây, sẽ rất vui, sẽ đúng chất ASEAN. Nhưng đây là Việt Nam Plus.

Câu hỏi nên là, niềm tự hào nằm ở đâu? Bởi đây là một giải đấu bóng đá ở ASEAN. Nhiều quốc gia đang làm theo. Malaysia đã làm vậy. Singapore thì có thể hiểu được, vì nguồn lực hạn chế.

Nhưng Malaysia và Việt Nam cũng đặt ra những câu hỏi đối với người dân ASEAN. Người hâm mộ Việt Nam cũng có những câu hỏi, nhưng chúng tôi sẽ không can thiệp. Chúng tôi sẵn sàng thi đấu với bất kỳ quốc gia nào gia nhập ASEAN”.

Charnwit Polcheewin là một HLV kỳ cựu của Thái Lan. Ông từng dẫn dắt CLB Thai Farmers Bank vô địch AFC Champions League hai lần liên tiếp vào các năm 1994 và 1995. Charnwit Polcheewin cũng từng giúp ĐT Thái Lan giành HCV tại SEA Games 2005. Vị HLV này từng đối đầu với ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2007 và giành chiến thắng 2-0 sau 2 lượt trận. 

Fan nổi giận, LĐBĐ Thái Lan phải sửa gấp

Cũng liên quan đến trận chung kết AFF Cup 2026, các CĐV của Thái Lan nổi giận với chính LĐBĐ Thái Lan vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, giá vé của trận chung kết bất ngờ tăng 100 baht Thái so với các trận đấu trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên tờ Khaosod, giá vé ở vòng bảng cho tới bán kết rơi vào khoảng 200 - 500 baht Thái/vé. Tuy nhiên, giá vé trận chung kết đã tăng lên thành 300 - 600 baht Thái Lan/vé (tương đương khoảng 240.000 - 480.000 đồng/vé). Mức giá này không quá đắt nhưng CĐV Thái Lan cho rằng việc tăng giá vé như vậy là vô lý.

Bên cạnh đó, họ cũng phàn nàn về việc trận đấu này không được phát miễn phí mà thuộc bản quyền của một hãng truyền hình của Thái Lan. Để xoa dịu cơn giận dữ của người dân, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch của Thái Lan, Surasak Phancharoenworakul đã yêu cầu Madam Pang giải quyết vấn đề xem miễn phí cho người dân.

Theo cập nhật mới nhất, hãng truyền hình có được bản quyền của trận chung kết AFF Cup 2026 đã đồng ý chiếu miễn phí sau khi đích thân Madam Pang ra mặt đàm phán.

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Việt Nam - Thái Lan 26.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Việt Nam
Thái Lan
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Trước 20:00 ngày 26/08
Thể lệ
Xuân Son sẵn sàng ghi 3 bàn ở chung kết AFF Cup, ĐT Việt Nam thành ác mộng của Thái Lan (Clip 1 phút)
Xuân Son sẵn sàng ghi 3 bàn ở chung kết AFF Cup, ĐT Việt Nam thành ác mộng của Thái Lan (Clip 1 phút)

Xuân Son đang cho thấy dấu hiệu tìm lại phong độ đỉnh cao, qua đó giúp ĐT Việt Nam tự tin hướng tới 2 lượt trận chung kết AFF Cup với Thái Lan.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 18:43 PM (GMT+7)
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