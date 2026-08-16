Thế hệ ‘sao mai’ mới của Thái Lan và hành trình trưởng thành vượt bậc tại ASEAN Cup 2026

Mạnh dạn tin vào lớp trẻ

Trong nhiều năm, bóng đá Thái Lan từng bị ngờ vực với lực lượng thuộc hàng "lão làng" bậc nhất Đông Nam Á. Ở thời điểm mà các quốc gia láng giềng liên tục trình làng những thế hệ măng non đầy triển vọng, Voi chiến dường như vẫn loay hoay bấu víu vào ánh hào quang của một thế hệ vàng đã luống tuổi.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bộ khung đội tuyển quốc gia Thái Lan ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Sau 5 trận toàn thắng ở giải vô địch Đông Nam Á, có thể khẳng định sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra đầy thuyết phục ở đội tuyển xứ chùa vàng.

Có thể những chiến thắng 1-0 trước Philippines, 2-0 trước Malaysia hay 2-0 trước Myanmar vẫn còn mang lại chút ngờ vực từ NHM thì màn hạ gục Singapore 3-1 tại Jalan Besar đã trở thành câu trả lời đanh thép, chứng minh cho sự trưởng thành của một thế hệ mới ở đội tuyển Thái Lan.

Thái Lan dùng đội hình gồm 7 cầu thủ U23 trong trận gặp Singapore (ảnh Seasia Goal)

Trận đấu này, dù áp lực là lớn nhất từ đầu giải nhưng HLV Anthony Hudson vẫn tung ra sân đội hình xuất phát với 7 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Việc sử dụng một lực lượng trẻ trung đến vậy trong một trận đấu mang tính chất quyết định rõ ràng bị coi là "canh bạc" đầy rủi ro.

Thế nhưng, bằng lối chơi pressing đồng bộ, khả năng kiểm soát bóng mượt mà và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, 7 cầu thủ U23 ấy đã dẫn dắt toàn đội đến chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với tỷ số 3-1. Tất cả 3 bàn thắng mà họ có được đều có dấu ấn của các cầu thủ U23.

Seksan xuất sắc ở vai trò kiểm soát tuyến giữa và tạo cơ hội cho tuyến trên. 2 trong 3 bàn thắng của Thái Lan trước Singapore đến từ những pha giành bóng rồi chuyển trạng thái đầy thông minh của tiền vệ này. Anh cũng góp 1 bàn ở đầu hiệp 2. 2 bàn thắng còn lại do công của Teerasak, một chân sút khác năm nay cũng mới 23 tuổi.

Ở các vị trí khác, Waris, Kakana… đều chơi rất chững chạc. Dĩ nhiên, thành quả mà Voi chiến đang đạt được có công lớn từ các trụ cột ngoài 30 như Sarach, Kampong hay Manuel Bihr nhưng nếu các đồng đội trẻ không xuất sắc, tuyển Thái Lan không thể tạo nên một cỗ máy vận hành đáng sợ như hiện tại.

Dưới sự dìu dắt của đàn anh, các tài năng trẻ Thái Lan đang trưởng thành vượt bậc

Trưởng thành từ những cú ngã

Để chạm tới những tháng ngày ngọt ngào hiện tại, lứa cầu thủ trẻ của Thái Lan đã phải đi qua một hành trình nhiều cú ngã. Nhìn lại chu kỳ vài năm trước, bức tranh của bóng đá trẻ xứ chùa vàng mang một gam màu khá ảm đạm. Các lứa U19, U23 của họ liên tục gục ngã ở giải đấu khu vực cũng như châu lục.

Từ đấu trường SEA Games, giải vô địch U23 Đông Nam Á, cho đến các chiến dịch vòng loại U23 châu Á, những "chú voi con" thường xuyên phải cúi đầu. Trong trận chung kết SEA Games 33, họ chào thua trước tinh thần rực lửa và lối chơi kỷ luật của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á, Thái Lan cũng bị loại sớm, bất lực nhìn Việt Nam quật ngã các ông lớn để giành HCĐ.

2 giải U19 Đông Nam Á gần nhất, Thái Lan cũng thất bại trắng bụng ở chung kết. Thái Lan từng vô địch giải đấu này 5 lần nhưng 8 năm gần đây, họ không một lần đăng quang.

Hàng loạt thất bại đó không chỉ là đòn giáng mạnh vào tham vọng xưng bá của bóng đá Thái Lan mà còn tạo ra một rào cản tâm lý khổng lồ đè nặng lên đôi chân của các tài năng trẻ. Giới truyền thông trong nước chỉ trích gay gắt, người hâm mộ thì quay lưng, và không ít chuyên gia đã bi quan vẽ ra một tương lai mờ mịt khi thế hệ của những Chanathip hay Theerathon lùi lại phía sau.

Teerasak và Yotsakon đang giúp hàng công Thái Lan thăng hoa

Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những kịch bản bất ngờ nhất, và thất bại đôi khi lại là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng sự trưởng thành. Thay vì gục ngã, dàn sao trẻ Thái Lan đã chọn cách đối diện với sự thật để trở lại. Những cầu thủ trẻ từng rơi nước mắt trước U23 Việt Nam ngày nào đã âm thầm quay trở lại CLB, miệt mài rèn luyện tại Thai League - một trong những giải đấu quốc nội có chất lượng chuyên môn cao nhất khu vực.

Seksan ở tuổi 23 đã là trụ cột của Rayong FC, Waris Choolthong liên tục ra sân trong màu áo BG Pathum, Chaiyaphon Otton cũng trưởng thành ở Sukhothai, Chawanwit thì tung hoành ở Prime Bangkok hay Teerasak Poeiphimai đang dần gánh vác hàng công Port FC… Có thể họ không khoác áo các CLB tốt nhất, nhưng dàn sao trẻ này rõ ràng đang ở trong môi trường phát triển thuận lợi nhất.

Dàn sao mai của Thái Lan đang đẩy lùi nỗi nhớ Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Nicholas Mickelson… Đối với bất kỳ đội bóng Đông Nam Á nào khác, việc mất đi ngần ấy siêu sao có thể dẫn đến một sự sụp đổ dây chuyền về cả mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Nhưng với Thái Lan của năm 2026, sự vắng mặt đó lại vô tình trở thành sân khấu hoàn hảo để thế hệ mới bước ra ánh sáng. Và thế hệ đó đang đe dọa ngai vàng của đội tuyển Việt Nam.

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