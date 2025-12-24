Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vì sao cựu tiền đạo U23 Thái Lan bỏ châu Âu về nước đi tu?

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

Cựu tiền đạo U23 Thái Lan Achitpol Keereerom quyết định tạm dừng sự nghiệp đang thi đấu tại châu Âu, trở về quê nhà xuất gia theo truyền thống Phật giáo.

Cựu tiền đạo U23 Thái Lan Achitpol Keereerom quyết định tạm gác sự nghiệp bóng đá để trở về quê nhà xuất gia. Anh chấp nhận từ bỏ việc thi đấu tại châu Âu, tạm chia tay câu lạc bộ TSV Schwaben Augsburg ở giải hạng 4 của bóng đá Đức.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan thông báo: “Ngày 22/12, cựu tiền đạo đội tuyển U23 Thái Lan Keereerom đã trở về nước để xuất gia, thụ pháp danh ‘Phra Mai’, tại chùa Wat Sri Chan". Fanpage cũng bày tỏ sự trân trọng đối với quyết định này, coi đây là một hành động ý nghĩa, mang nhiều giá trị tinh thần.

Tại xứ Chùa vàng, việc xuất gia được coi là một nét văn hóa lâu đời đối với nam giới, gắn liền với đời sống Phật giáo Theravada. Dù thời gian tu tập có thể không kéo dài, hành trình xuống tóc vẫn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc rèn luyện nhân cách, tĩnh tâm và bày tỏ sự biết ơn, hiếu kính với đấng sinh thành.

Trong thời gian tu hành, người xuất gia phải nghiêm chỉnh chấp hành giới luật Phật giáo, tham gia học tập giáo lý và sinh hoạt theo nếp sống của tăng sĩ. Bên cạnh đó, nghi thức khất thực mỗi buổi sáng cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống tu tập hằng ngày.

Trong bóng đá Thái Lan, việc các cầu thủ tạm dừng thi đấu để xuất gia không phải là điều hiếm gặp. Trước Keereerom, nhiều tuyển thủ nổi tiếng như Ratthanakorn Maikami hay Sasalak Haiprakhon từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tham gia khóa tu ngắn vào năm 2023, dù vẫn đang ở giai đoạn sung sức của sự nghiệp.

Cựu tiền đạo U23 Thái Lan Achitpol Keereerom quyết định trở về quê nhà xuất gia.

Cựu tiền đạo U23 Thái Lan Achitpol Keereerom quyết định trở về quê nhà xuất gia.

Achitpol Keereerom sinh năm 2001, từng có quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu tại Đức. Anh khoác áo các đội trẻ và bán chuyên như Augsburg II, Rosenheim, trước khi gia nhập Schwaben Augsburg. Tuy nhiên, sự nghiệp tại châu Âu của tiền đạo này không thật sự khởi sắc khi anh chỉ ghi được 7 bàn sau 34 lần ra sân, chủ yếu đóng vai trò dự bị.

Ở cấp độ đội tuyển, Keereerom từng là thành viên của U23 Thái Lan giành huy chương bạc môn bóng đá nam tại SEA Games 32, giải đấu mà “Voi chiến” để thua Indonesia trong trận chung kết. Sau giải đấu này, anh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài trước khi đưa ra quyết định hồi hương xuất gia.

Theo Khánh Ly

Nguồn: [Link nguồn]

-24/12/2025 09:38 AM (GMT+7)
