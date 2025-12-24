CLB 'quay xe', U23 Thái Lan mất vua sút phạt Yotsakorn tại U23 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

CLB 'quay xe', U23 Thái Lan mất vua sút phạt Yotsakorn tại U23 châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Bóng đá Thái Lan

TPO - Mọi thứ đang xoay chuyển theo hướng bất lợi cho U23 Thái Lan. Ban đầu, đội tuyển này gần như chắc chắn có được Yotsakorn Burapha tại VCK U23 châu Á. Nhưng diễn biến mới nhất lại cho kết quả ngược lại 180 độ.

   

Hougang United, đội bóng mà Yotsakorn Burapha đang khoác áo (theo dạng cho mượn từ Chonburi), trước đó đã thông báo về việc cho phép tiền đạo triển vọng này gia nhập đội tuyển U23 Thái Lan dự VCK châu Á. Dù giải VĐQG Singapore vẫn diễn ra khi sự kiện cấp châu lục được tổ chức nhưng Hougang cam kết hỗ trợ U23 Thái Lan tối đa.

CLB &#39;quay xe&#39;, U23 Thái Lan mất vua sút phạt Yotsakorn tại U23 châu Á - 1

Tuy nhiên ở trận đấu gần nhất, Chonburi đón hung tin khi tiền đạo Adisak Kraisorn dính chấn thương nặng và phải phẫu thuật. Điều đó có nghĩa Chonburi đang cạn lựa chọn trên hàng công, buộc họ phải kích hoạt điều khoản gọi lại Yotsakorn Burapha.

Mà khác với Hougang, Chonburi nhất quyết không để cầu thủ của mình phục vụ đội tuyển, nhất là trong bối cảnh họ đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. CLB này chỉ đứng trên nhóm xuống hạng 2 bậc, thua tới 4 trong 7 lần ra sân vừa qua.

Yotsakorn là tiền đạo hay nhất U23 Thái Lan

Yotsakorn là tiền đạo hay nhất U23 Thái Lan

Được biết, Yotsakorn đã trở lại Chonburi và tham gia tập luyện. Anh đã được đăng ký vào danh sách đội hình tham dự Thai League giai đoạn lượt về. Anh đang chờ giấy chứng nhận chuyển nhượng từ Singapore. Nếu nhận được hôm nay, Yotsakorn sẽ kịp ra sân ở trận gặp Nongbua Pichaya tại Cúp Liên đoàn Thái Lan vào cuối tuần này.

Có thể nói, chấn thương của Adisak Kraisorn đã trở thành vật cản lớn ngăn Yotsakorn Burapha cùng U23 Thái Lan dự U23 châu Á 2026. Khi giải đấu diễn ra, Chonburi sẽ thi đấu các trận căng thẳng ở Thai League và Cúp Liên đoàn và họ coi Yotsakorn Burapha là phương án lý tưởng để thay thế Adisak Kraison.

Trước đó, U23 Thái Lan cũng nhận hung tin khi 5 trụ cột gồm Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon, Kakana Khamyok, Chinngern Phutonyong và đặc biệt là cầu thủ Thái Lan kiều Erawan Garnier không thể dự U23 châu Á. Thêm sự vắng mặt của Yotsakorn Burapha, cầu thủ đã ghi tới 7 bàn ở SEA Games 33 (gồm 3 cú sút phạt), Thái Lan sẽ thực sự điêu đứng ở VCK sắp diễn ra.

Vì sao cựu tiền đạo U23 Thái Lan bỏ châu Âu về nước đi tu?
Vì sao cựu tiền đạo U23 Thái Lan bỏ châu Âu về nước đi tu?

Cựu tiền đạo U23 Thái Lan Achitpol Keereerom quyết định tạm dừng sự nghiệp đang thi đấu tại châu Âu, trở về quê nhà xuất gia theo truyền thống Phật...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/12/2025 11:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN