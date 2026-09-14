Vì sao 10 người của Man City vẫn chắc như thành đồng, MU không thể xuyên thủng?

Thắng từ khâu tuyển quân

Mùa trước thành công của Sunderland đã khiến dư luận thắc mắc về lý do vì sao đội bóng khi đó mới lên hạng có thể chơi rất sòng phẳng khi gặp những đội hàng đầu. Một trong những tiêu điểm là việc Sunderland tuyển quân luôn đề cao yếu tố tranh chấp.

Brian Brobbey của Sunderland, một trong những cầu thủ khỏe nhất của Premier League

Tất cả các vị trí của Sunderland phải cực khỏe, che bóng tốt, không ngại va đập và luôn sẵn sàng lao vào bóng ở các pha tranh bóng 2. Họ vừa khiến Arsenal phải vất vả lắm mới thắng 2-0 ở vòng đấu Premier League vừa qua, và mùa trước “Mèo đen”đã về đích thứ 7 để đoạt vé đi Europa League, thành công ngoài mong đợi cho một đội mới lên hạng.

Tuy vậy Sunderland vẫn có bất lợi trong khâu tuyển quân. Họ nhiều tiền, nhưng không phải đội tầm cỡ hay giàu truyền thống. Do đó họ phải chấp nhận rằng sẽ khó để đưa về những ngôi sao giàu kỹ thuật đang ở độ tuổi sung sức. Họ có được Granit Xhaka do anh đã không còn trẻ, có được Brian Brobbey do Brobbey là kiểu tiền đạo cổ điển không nằm trong tầm ngắm của các CLB lớn.

Man City thì không bị hạn chế như vậy, họ vừa giàu vừa có danh tiếng nên khâu tuyển quân của họ luôn gặp nhiều thuận lợi. Họ mua cầu thủ dựa trên cả khả năng tranh chấp lẫn rê dắt, từ thời Pep Guardiola việc mua cầu thủ đã luôn nhắm đến “sưu tập” những chuyên gia kéo bóng có thể qua người tốt. Pep cho rằng ngay cả lối chơi kiểm soát của ông cũng đến lúc không còn hiệu quả, do đó phải có những cầu thủ rê dắt giỏi để tạo ra đột biến.

Semenyo & Anderson, 2 trong top 10 cầu thủ rê dắt của mùa 2025/26, vây bắt Rashford để lấy bóng

10 cầu thủ rê dắt thành công nhất Premier League mùa 2025/26 thì đã có tới 5 cầu thủ giờ đang khoác áo Man City, bao gồm Doku, Semenyo, Ndiaye, Cherki và Anderson. Trong đó Anderson là người duy nhất của tuyến giữa nhưng tỏ ra rất thanh thoát khi xử lý trước sự vây bắt của đối phương. Không ngạc nhiên khi Man City bỏ ra 116 triệu bảng mua Anderson và chốt vụ này trước World Cup.

Phòng ngự chủ động

Trong 5 cầu thủ chỉ có Cherki là không giỏi lắm trong tranh chấp, thậm chí hơi lười. Và khả năng của 3/4 cầu thủ còn lại đã được thể hiện không thể tốt hơn khi Man City chỉ còn 10 người trong trận derby Manchester vừa diễn ra: Man City mất Phil Foden vì thẻ đỏ ở hiệp 1 và họ bị MU ép cho tới hết hiệp, nhưng sang hiệp 2 HLV Enzo Maresca thay Ndiaye vào chỗ của Cherki.

Cả Semenyo và Ndiaye đều rất quyết tâm trong phòng ngự, Semenyo thậm chí gần như trở thành một hậu vệ biên bổ sung để Man City tránh bị áp đảo quân số ở khu vực ngoài cánh trái. Ndiaye thì khi nào có bóng là lại kéo lên và câu lỗi để giải tỏa áp lực, như cách Jack Grealish từng làm cho Man City trước đây.

Ndiaye thắng 9 pha tranh chấp và câu 5 lỗi, tất cả đều nhiều nhất trận, dù đá chỉ 45 phút

Anderson cùng với Enzo Fernandez gần như luôn áp sát lưng Cunha bất cứ khi nào tiền đạo MU có bóng, và khi Man City giành bóng là Anderson thoát quây khá dễ còn Enzo băng lên hỗ trợ khi Haaland và Ndiaye giữ được bóng ở trên. Thậm chí Haaland cũng kéo về phòng ngự khi MU có dấu hiệu đẩy được bóng lên trung lộ.

Những Nunes và Gvardiol cũng cực kỳ chắc chắn cả trong phòng thủ lẫn xử lý bóng, Gvardiol góp mặt trong tình huống dẫn tới bàn thắng còn Nunes “tài lộc” tới mức Man City đang trong chuỗi 39 trận không thua liên tiếp khi cầu thủ người Bồ Đào Nha này ra sân, đa phần đá hậu vệ phải dù lúc mua về anh là tiền vệ.

Enzo Maresca còn không phải kéo đội hình lùi quá sâu phòng thủ làm gì, bởi các học trò của ông biết đưa bóng về phía khu vực an toàn, một cách phòng ngự chủ động. Kiểu trận đấu này cần MU có những cầu thủ cứng rắn như Casemiro, nhưng Casemiro đã ra đi còn tân binh Carlos Baleba chưa khỏe để ra mắt. Nhìn cả đội hình hai đội sẽ thấy sự khác biệt: gần như vị trí nào của Man City cũng biết tự xoay sở đưa bóng lên được, trong khi MU có chỉ khoảng 2-3 người.

Anderson và Mainoo, 2 tiền vệ trung tâm rất giỏi xử lý bóng của mỗi bên

Chiến thắng trong trận derby Manchester này là thêm một lời khẳng định nữa về sự vượt trội của đội hình Man City khi chỉ nhìn vào phương diện cá nhân. Họ có thể chơi phòng ngự chỉ bằng cách giữ bóng, thoát pressing trong thế mất người, và chúng ta đã thấy sức mạnh tấn công của họ những năm qua. Cũng qua đây chúng ta có thể thấy vì sao Arsenal lật đổ được Man City: đội quân của Mikel Arteta cũng được xây dựng theo tôn chỉ tương tự.