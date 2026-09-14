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Lý do VAR công nhận bàn thắng của Haaland trước MU, dù góc máy cho thấy việt vị?

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Man City - MU, derby Manchester rực lửa

Haaland được xác định là không việt vị khi sút tung lưới MU, mặc dù góc quay truyền hình cho thấy điều ngược lại.

   

Bàn thắng gây tranh cãi của Haaland ở phút thứ 60 đã giúp Man City trong thế chỉ còn 10 người giành chiến thắng tại Old Trafford sau khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp một. 

Ban đầu, Haaland bị trọng tài cho là việt vị khi anh dứt điểm thành công đường chuyền bị đổi hướng từ cánh trái của Josko Gvardiol. Tuy nhiên, điều gây nhiều hoang mang là sau một thời gian dài kiểm tra VAR, tiền đạo này được xác định là không việt vị.

Bàn thắng gây tranh cãi&nbsp;của Haaland

Bàn thắng gây tranh cãi của Haaland

Haaland đã không việt vị nhờ pha vươn chân của Patrick Dorgu khi hậu vệ của MU lao đến cản phá Gvardiol và cố gắng chặn quả tạt bóng. Công nghệ bắt việt vị bán tự động đã cho ra kết quả Haaland ghi bàn trong tư thế hợp lệ. 

Lý do VAR mất nhiều thời gian để kiểm tra lại pha bóng của Haaland là vì Enzo Fernandez đã ở vị trí việt vị trong vòng cấm khi anh cũng cố gắng với tới quả tạt của Gvardiol. Tiền vệ của Man City đã thực hiện một pha bay người đánh đầu để đón bóng, nhưng lại không chạm được bóng.

Trung tâm điều hành trận đấu Ngoại hạng Anh xác nhận: “VAR đã kiểm tra quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài vì lỗi việt vị, xác định rằng Haaland không ở vị trí việt vị và đề nghị công nhận bàn thắng. VAR cũng nhận định rằng dù ở vị trí việt vị, Fernandez không chạm bóng".

Luật quy định rằng cầu thủ nào đứng ở vị trí việt vị sẽ bị phạt nếu: "Ngăn cản đối thủ chơi bóng hoặc che khuất rõ ràng tầm nhìn của đối thủ; Tranh giành bóng với đối thủ; Cầu thủ rõ ràng có ý định chơi bóng khi bóng trong tầm kiểm soát và hành động này đã ảnh hưởng đến đối phương; Thực hiện hành động rõ ràng gây ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của đối thủ".

Có ý kiến ​​cho rằng Fernandez đã đánh lừa hậu vệ Lisandro Martinez, người đứng giữa Fernandez và Haaland trong pha bóng này. Nếu Fernandez không có mặt trong vòng cấm, Martinez lẽ ra phải phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, hoặc thủ môn Senne Lammens có thể đã lao ra bắt bóng.

Tuy nhiên, VAR hẳn đã quyết định rằng việc Fernandez cố gắng chơi bóng không ảnh hưởng đến khả năng phá bóng của Martinez sau đường chuyền của Gvardiol.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 01:29 AM (GMT+7)
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