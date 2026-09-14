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Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City bám sát Arsenal, MU tụt hạng

Sự kiện: Premier League 2026-27 Man City - MU, derby Manchester rực lửa Arsenal

Chiến thắng của Man City trước MU giúp họ bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

   

Man City đã trải qua trận đấu vô cùng quả cảm trước MU dù phải chơi thiếu người từ sớm. Foden nhận thẻ đỏ ở phút 23 khi có pha đạp vào người Fernandes để trả đũa. 

Dẫu vậy, Man City lại thi đấu rất bản lĩnh để khiến MU nếm trái đắng. Ở hiệp hai, họ chống đỡ kiên cường trước các đợt hãm thành của MU. Ngoài ra, nửa xanh thành Manchester còn ghi bàn thắng duy nhất vào phút 60 nhờ công của Haaland. 

Haaland tỏa sáng đúng lúc

Haaland tỏa sáng đúng lúc

Chiến thắng 1-0 trước MU giúp Man City duy trì chuỗi trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Maresca có cùng 12 điểm với Arsenal nhưng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua kém "Pháo thủ" (+6 so với +7). 

Trong khi đó, MU tụt hạng sau khi thua cay đắng trước Man City. Đoàn quân HLV Carrick tụt xuống hạng 13 khi chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu. 

Ở diễn biến khác, Brighton ở trận đấu sớm hơn giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước Coventry. Nhờ vậy, "Chim mòng biển" tích lũy được 7 điểm để vượt mặt Chelsea, leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ có cùng 7 điểm với "The Blues" nhưng đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+8 so với +1).

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Rực lửa MU đấu Man City: Tranh cãi Foden nhận thẻ đỏ vì chiêu trò của Fernandes
Rực lửa MU đấu Man City: Tranh cãi Foden nhận thẻ đỏ vì chiêu trò của Fernandes

Man City phải chơi thiếu người từ sớm trước MU khi Foden dính thẻ đỏ cay đắng.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 23:59 PM (GMT+7)
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