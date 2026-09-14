Rực lửa MU đấu Man City: Tranh cãi Foden nhận thẻ đỏ vì chiêu trò của Fernandes

Man City gặp phải thử thách lớn khi đối đầu MU trên sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" đá rất tự tin trong hiệp một, thậm chí còn được chơi hơn người.

Cụ thể ở phút 23, trong tình huống tranh chấp bóng, Fernandes đã chơi tiểu xảo khi đá nhẹ vào người Foden. Việc đó khiến Foden mất bình tĩnh. Ngôi sao của Man City quay sang đạp thẳng 2 chân rất lộ liễu vào người Fernandes.

Foden cố gắng phân trần với trọng tài nhưng không được

Trọng tài Michael Oliver phát hiện ra hành vi xấu của Foden. Do vậy, ông lập tức rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ này ra khỏi sân.

MU chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp một. Dẫu vậy, họ lại không thể tận dụng lợi thế đó để sớm chọc thủng lưới Man City.