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VFF công bố mục tiêu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đối thủ chất lượng, đồng thời hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và giành quyền vào trận chung kết Division 1, theo VFF.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 - giải Đông Nam Á đầu tiên do FIFA đứng ra tổ chức, quy tụ 11 đội khu vực và 3 khách mời Bangladesh, Pakistan và Hong Kong (TQ).

Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại vào ngày 21-9, thời điểm bắt đầu khung FIFA Days dành cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển dự kiến lên đường sang Indonesia - nơi đăng cai tổ chức hạng Division 1 - vào ngày 23-9.

"Với việc được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đối thủ có chất lượng, đồng thời hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và giành quyền vào trận chung kết Division 1", VFF nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 21-9, đặt mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 21-9, đặt mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu bảng B hạng Division 1, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, gặp Thái Lan ngày 29-9 (cùng tại Bandung) và Pakistan ngày 2-10 (tại Jakarta). Trong đó, trận gặp Thái Lan mang tính quyết định tới tấm vé và chung kết hạng hạng Division 1, nơi đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A.

Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026 quy định, 4 đội ở mỗi bảng Division 1 sẽ đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất bảng vào chung kết. Trường hợp có các đội bằng điểm sau 3 trận vòng bảng, FIFA sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội liên quan, rồi đến hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và các tiêu chí tiếp theo. Nếu vẫn không thể phân định, thứ hạng FIFA sẽ được áp dụng.

Trận chung kết Division 1 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5-10 tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta), trong khi trận tranh hạng ba giữa hai đội xếp nhì mỗi bảng diễn ra lúc 16h cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Đội vô địch Division 1 nhận tiền thưởng lên tới 1 triệu USD - gấp 3,3 lần tiền thưởng chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được tính điểm FIFA, giúp các đội gia tăng tích lũy và cải thiện thứ hạng nếu thi đấu thành công tại giải.

Ảnh VFF

Ảnh VFF

Vì sao Việt Nam chưa có bản quyền FIFA ASEAN Cup và Asiad?
Vì sao Việt Nam chưa có bản quyền FIFA ASEAN Cup và Asiad?

Cho tới thời điểm này, chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam mua bản quyền FIFA ASEAN Cup và Asiad - hai giải đấu khởi tranh trong tháng 9.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2026 10:06 AM (GMT+7)
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