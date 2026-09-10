“Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026?

ĐT Việt Nam đối diện nguy cơ sứt mẻ lực lượng

Trong hành trình bảo vệ thành công chức vô địch tại ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hoàng Đức đều là những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Nhưng sau giải đấu này, cả hai đều đang phải điều trị chấn thương.

Trường hợp đáng lo nhất là Nguyễn Văn Vĩ. Hậu vệ của Thép Xanh Nam Định bị rách cơ ở trận chung kết lượt về của ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ngày 26/8. Theo HLV Vũ Hồng Việt, kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương tương đối nặng và Văn Vĩ phải nghỉ thi đấu hơn một tháng. Điều này đồng nghĩa cầu thủ sinh năm 1998 chắc chắn không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Nguyễn Văn Vĩ không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do chấn thương. Ảnh: Thép xanh Nam Định

Mất Văn Vĩ không đơn giản là thiếu một hậu vệ trái. Trong hệ thống 3-4-3 thường được HLV Kim Sang-sik sử dụng, Văn Vĩ đảm nhiệm cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tạo chiều rộng khi tấn công. Tốc độ, khả năng di chuyển liên tục và sự ăn ý với các đồng đội khiến anh trở thành lựa chọn quan trọng bên hành lang trái.

Nỗi lo tiếp theo mang tên Nguyễn Hoàng Đức. Ninh Bình FC xác nhận tiền vệ này gặp chấn thương cơ khép háng trận chung kết ASEAN Cup 2026 và đang trong quá trình điều trị. Quá trình hồi phục được đánh giá có tiến triển tích cực, nhưng thời điểm Hoàng Đức có thể trở lại thi đấu vẫn cần tiếp tục được kiểm tra.

Đây là trường hợp khiến HLV Kim Sang-sik đặc biệt sốt ruột. Hoàng Đức gần như là “bộ não” ở tuyến giữa ĐT Việt Nam nhờ khả năng giữ bóng, thoát pressing, điều tiết nhịp độ và phát triển bóng. Anh cũng được sử dụng với mật độ rất cao tại ASEAN Cup 2026. Nếu kịp bình phục nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất, hiệu quả thi đấu của Hoàng Đức vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Hoàng Đức chưa chắc dự FIFA ASEAN Cup 2026 và nếu kịp bình phục chấn thương cũng không có thể trạng tốt nhất. Ảnh: Lê Hiếu

Chưa dừng lại ở đó, Trần Thành Trung, một trong những tiền vệ trẻ giàu tiềm năng và nằm trong diện được theo dõi cho các đội tuyển quốc gia cũng gặp vấn đề ở cơ đùi sau trong trận Ninh Bình FC thắng Hải Phòng FC 4-1 tại vòng mở màn V.League 2026/2027. Bộ phận y tế Ninh Bình FC dự kiến cầu thủ này cần khoảng 10 ngày điều trị trước khi được đánh giá lại.

Điều đáng ngại với HLV Kim Sang-sik là FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến rất gần, trong khi các tuyển thủ vẫn phải thi đấu cho CLB ở V.League 2026/2027. Mùa giải mới khởi tranh với tính cạnh tranh cao, các trận đấu diễn ra quyết liệt trong bối cảnh nhiều đội bóng tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Với những tuyển thủ vốn vừa trải qua ASEAN Cup 2026, quãng nghỉ và thời gian phục hồi không dài khiến nguy cơ quá tải hoặc chấn thương càng đáng lưu tâm.

Chỉ cần thêm một vài trụ cột gặp vấn đề trong vòng đấu thứ 2 của V.League 2026/2027, kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể bị xáo trộn ngay trước ngày hội quân. Đây cũng là bài toán không dễ giải bởi CLB có mục tiêu riêng tại V.League, trong khi ĐT Việt Nam cần các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất khi lên tuyển.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải hy vọng không có thêm học trò nào chấn thương tại vòng 2 V.League 2026/2027. Ảnh: VFF

Áp lực càng lớn khi FIFA ASEAN Cup 2026 được dự báo có tính cạnh tranh rất cao. ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng ĐT Thái Lan, ĐT Philippines và ĐT Pakistan. Đặc biệt, thể thức chỉ dành suất vào chung kết cho đội đứng đầu bảng khiến mỗi trận đấu đều có ý nghĩa lớn, gần như không có nhiều cơ hội sửa sai.

Văn Vĩ chắc chắn vắng mặt, Hoàng Đức chưa biết có đạt 100% thể trạng hay không, còn Trần Thành Trung vừa phải điều trị chấn thương. Chưa thể gọi đó là một “cơn bão chấn thương”, nhưng những tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện. Từ nay đến ngày ĐT Việt Nam tập trung, điều HLV Kim Sang-sik mong chờ nhất có lẽ không phải một màn trình diễn bùng nổ nào tại V.League mà trước hết là các tuyển thủ của ông có thể rời sân với một cơ thể khỏe mạnh.