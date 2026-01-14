U23 Việt Nam phải căng mình giữ quân trước tứ kết U23 châu Á 2026

Bảy cái tên này là Thái Sơn, Minh Phúc, Anh Quân, Lý Đức, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc. Theo điều lệ của VCK U23 châu Á 2026, thẻ vàng tích lũy từ vòng bảng sẽ không được xóa khi bước vào tứ kết. Chỉ tới vòng bán kết, án phạt trước đó mới được xóa bỏ. Quy định này buộc U23 Việt Nam phải bước vào trận tứ kết sắp tới với sự thận trọng cao độ, khi đối thủ là U23 UAE.

Thái Sơn (số 6) là một trong bảy cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ vàng ở vòng bảng

Danh sách 7 cầu thủ đã nhận thẻ vàng trải dài ở cả ba tuyến, phần lớn giữ vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam. Thái Sơn được xem như “bộ não” nơi tuyến giữa, điều tiết nhịp độ và kết nối lối chơi. Minh Phúc mang lại sự chắc chắn ở hàng thủ, còn Lý Đức là lựa chọn ưu tiên cho vị trí trung vệ. Phi Hoàng đóng vai trò quan trọng trong các pha chuyển trạng thái, trong khi Đình Bắc là mũi nhọn số 1 trên hàng công, vừa ghi bàn quyết định thắng Saudi Arabia 1-0.

Chính vì vậy, bài toán đặt ra cho U23 Việt Nam không chỉ là vượt qua đối thủ ở tứ kết, mà còn phải kiểm soát cảm xúc và kỷ luật thi đấu một cách tối đa. Chỉ một pha vào bóng thiếu kiểm soát hay phản ứng không cần thiết cũng có thể khiến đội bóng trả giá đắt, ngay cả khi giành vé đi tiếp.

Trong bối cảnh vòng đấu loại trực tiếp luôn chứa đựng áp lực cao và va chạm quyết liệt, việc giữ được cái đầu lạnh sẽ là yếu tố tiên quyết. Với tham vọng tiến sâu tại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cần không chỉ bản lĩnh chuyên môn, mà còn sự tỉnh táo để bảo toàn lực lượng, tránh viễn cảnh mất hàng loạt trụ cột ở thời khắc quyết định.