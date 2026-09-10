U23 Việt Nam vắng Đình Bắc, thiếu thủ môn: VFF đặt mục tiêu ra sao ở ASIAD?

Giai đoạn cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ là một "bữa tiệc" bóng đá thực sự đối với người hâm mộ nước nhà. Tại buổi họp báo công bố kế hoạch diễn ra ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào chiều 10/9, đại diện VFF đã chính thức vẽ nên một bức tranh tổng quan vô cùng bận rộn. Theo đó, các đội tuyển quốc gia từ bóng đá nam, nữ, các lứa tuổi trẻ cho đến futsal sẽ liên tục ra quân với mật độ dày đặc, tạo nên bầu không khí "vui như hội" kéo dài từ tháng 9 cho đến hết năm.

U23 Việt Nam đứng trước nhiều bài toán về lực lượng ngay trước ngày lên đường tham dự ASIAD 2026. Ảnh Anh Khoa

Giữa guồng quay hối hả đó, tâm điểm chú ý đang đổ dồn về đội tuyển U23 Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chiến dịch ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản. Tuy nhiên, trước giờ lên đường, hàng loạt bài toán hóc búa về lực lượng đang bủa vây quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đặc biệt là sự vắng mặt của ngôi sao Nguyễn Đình Bắc và cuộc khủng hoảng cấp bách ở vị trí người gác đền.

Ảnh hưởng nhân sự trước giờ G

Thách thức đầu tiên đến từ hàng công khi U23 Việt Nam không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc do bận thực hiện nghĩa vụ ở ĐTQG cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Mất đi mũi khoan giàu đột biến này, sức mạnh tấn công của đội tuyển ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nghiêm trọng hơn, ngay sát ngày lên đường, U23 Việt Nam đang rơi vào tình thế khó ở vị trí thủ môn. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú thẳng thắn chia sẻ, thủ môn Phạm Đình Hải chưa được CLB Hà Nội đồng ý nhả người do đội bóng thủ đô cũng đang thiếu hụt quân số ở vị trí này.

Theo điều lệ, việc đăng ký đủ 3 thủ môn là điều kiện bắt buộc, và việc thay thế chỉ được chấp nhận nếu có xác nhận chấn thương rõ ràng. Việc thiếu vắng Đình Hải khiến đội tuyển hiện tại chỉ còn đúng 2 thủ môn là Cao Văn Bình và Hoa Xuân Tín, tuy nhiên VFF và BHL sẽ sớm có phương án về điều này.

Rào cản thời gian tiếp tục thử thách đội bóng khi đêm 12/9 toàn đội sẽ cất cánh sang Nhật Bản, nhưng bộ đôi thuộc biên chế CLB Hải Phòng là Nguyễn Công Phương và Đặng Tuấn Phong dự kiến chỉ có thể hội quân muộn vào ngày 15/9, ngay sát thời điểm đá trận ra quân gặp U23 Kuwait.

Những cái tên giữ vai trò "chèo lái"

Trong bối cảnh khó khăn bủa vây, người hâm mộ đang kỳ vọng vào bản lĩnh của những nhân tố nòng cốt những người từng lập chiến tích giành tấm HCĐ U23 châu Á hồi đầu năm sẽ đứng lên gồng gánh tập thể thuần trẻ này.

Bước ra từ vai trò "phó tướng", ông Đinh Hồng Vinh là người thấu hiểu sâu sắc triết lý pressing và chuyển trạng thái nhanh mà HLV Kim Sang Sik xây dựng. Sự am hiểu này là điểm tựa để U23 Việt Nam giữ được sự ổn định chiến thuật trong bối cảnh chỉ có chưa đầy 2 ngày chuẩn bị với đầy đủ quân số.

Lý Đức (bên trái) và Thanh Nhàn (bên phải) sẽ là những cá nhân quan trọng trong hành trình giúp U23 Việt Nam đạt mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026

Bộ ba tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Công Phương sẽ chịu trách nhiệm quán xuyến tuyến giữa. Khả năng điều tiết, tư duy sáng tạo và kinh nghiệm chinh chiến dày dặn ở các giải châu lục của họ chính là chìa khóa để U23 Việt Nam kiểm soát lối chơi.

Phía dưới khung gỗ, thủ môn Cao Văn Bình (SLNA) với phong độ ổn định tại V-League giữ trọng trách bảo vệ khung thành và chỉ huy hàng phòng ngự vượt qua giai đoạn biến động nhân sự này.

Trọng trách ghi bàn, khỏa lấp khoảng trống của Đình Bắc được đặt lên vai tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát. Sự ăn ý của bộ đôi này kết hợp với tốc độ của Nguyễn Thanh Nhàn được kỳ vọng sẽ tạo nên một hàng công biến ảo.

Nằm ở bảng C môn bóng đá nam bên cạnh U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Philippines, mục tiêu giành vé vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn hoàn toàn khả thi. Ngoại trừ Uzbekistan vượt trội, hai đối thủ còn lại đều là những thử thách vừa sức nếu các ngôi sao trẻ của chúng ta biết cách vượt qua khó khăn để tỏa sáng đúng lúc.