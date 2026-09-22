HLV Kim tất tay cho hàng công: Ngô Đăng Khoa sẽ là 'bài tẩy' của Việt Nam?

Chấn thương của Thành Chung là tổn thất nặng cho tuyển Việt Nam trước giải đấu FIFA ASEAN Cup. Thay vì triệu tập bổ sung Văn Hậu hoặc một trung vệ khác để đảm bảo quân số cho hàng phòng ngự, HLV Kim dành vị trí đó để tăng cường hàng công. Với sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa, có thể thấy ông Kim đang đặt quyết tâm lớn trong việc mang đến FIFA ASEAN Cup những giải pháp tấn công mới.

Tại sao ông Kim không bổ sung trung vệ?

Sau khi Thành Chung rút lui khỏi đội tuyển, vị trí trung vệ của Việt Nam ở ASEAN Cup còn lại Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, Adou Minh, Ngọc Bảo và Nhật Minh. Trong số này, Việt Anh và Xuân Mạnh là 2 trung vệ chủ chốt của đội tuyển tại ASEAN Cup. Adou Minh là tân binh của đội tuyển. Ngọc Bảo và Nhật Minh chỉ đóng vai trò dự bị.

BLV Quang Tùng nhận định cùng Tiền Phong: "Đội tuyển sẽ chơi ít nhất 3 trận tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Với giải đấu ngắn ngày và mật độ thi đấu dày, 5 trung vệ cho sơ đồ có 3 trung vệ là lực lượng khá mỏng. Việt Nam sẽ đối mặt nhiều rủi ro về thẻ phạt, chấn thương và HLV Kim dễ rơi vào tình trạng không có phương án xoay vòng. Nếu Việt Nam chơi với sơ đồ 2 trung vệ, lực lượng sẽ dồi dào nhưng kịch bản này khó xảy ra".

HLV Kim có thêm cơ hội để triệu tập Ngô Đăng Khoa và ông quyết định thực hiện điều đó.

"Ông Kim không triệu tập bổ sung trung vệ, theo tôi lý do chính vì hết người phù hợp. Thể Công Viettel không còn ai khi Tiến Dũng chấn thương và Colonna chưa đủ điều kiện lên tuyển. Trung vệ của CLB Hà Nội đã chọn hết. Đình Trọng là phương án tốt nhưng cậu ấy đang chấn thương. Văn Hậu gặp đôi chút vấn đề. Nhìn đi nhìn lại, HLV Kim cũng khó chọn được trung vệ đáp ứng đầy đủ tiêu chí để lên tuyển đợt này", BLV Quang Tùng phân tích.

BLV Quang Tùng nhắc đến Đức Chiến của Ninh Bình. Theo anh, Đức Chiến là cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Khi đá trung vệ, Đức Chiến thậm chí phát huy tốt hơn là vai trò ở giữa sân. Tuy nhiên, từ ASEAN Cup 2026, HLV Kim bỏ qua Đức Chiến. Đội hình Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup cũng không có chỗ cho cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình.

Sau cùng, Việt Nam mất chốt chặn đáng tin nhất ở hàng thủ là Thành Chung - người đã đá chính trọn vẹn tại ASEAN Cup trong vai trò trung vệ trung tâm - nhưng không có ai thay thế xứng tầm. HLV Kim sẽ đánh một "ván cược" bằng việc đặt niềm tin vào Adou Minh, Ngọc Bảo hoặc Nhật Minh, đều là những tuyển thủ không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong vai trò chính thức ở cấp đội tuyển.

Thay vào đó, HLV Kim có thêm phương án để triệu tập cầu thủ mà ông từng tiếc nuối khi lỡ hẹn tại ASEAN Cup, đó là Ngô Đăng Khoa. Sức mạnh tấn công của Việt Nam sẽ được tăng cường với mẫu cầu thủ chạy cánh có tốc độ tốt và lối chơi liều lĩnh như Đăng Khoa.

Đăng Khoa sẽ là "bài tẩy" ở thời điểm cuối trận?

So với lực lượng tại ASEAN Cup 2026, hàng công Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup có thêm Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa. Nhân sự ở hàng tiền vệ Việt Nam được giữ nguyên và hàng thủ không thay đổi quá nhiều. Sự mới mẻ của đội tuyển tập trung hết vào hàng công Việt Nam khi Williams và Đăng Khoa sẽ mang lại làn gió khác hẳn.

BLV Quang Tùng đưa ra góc nhìn: "Ngay lúc này, chưa thể hình dung đội tuyển sẽ đá thế nào khi có Đăng Khoa. Nó phụ thuộc vào cách chơi của đội tuyển, liệu có thay đổi hay không. Chúng ta sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh và lối chơi tấn công có được Việt Nam ưu tiên hay không, cần thời gian để kiểm chứng. Với Đăng Khoa, đây là cầu thủ nhanh nhẹn, chơi táo bạo và có những điểm đáng để chờ đợi".

Đăng Khoa chỉ mới 20 tuổi, là tương lai của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim đang nắm trong tay ít nhất 2 cầu thủ cho mỗi vị trí ở hàng công. Hoàng Hên và Tài Lộc sẽ cạnh tranh để tìm suất đá chính bên cánh phải. Xuân Son và Williams sẽ thay nhau đá chính trong vai trò mũi nhọn, tùy vào đối thủ, bên cạnh còn có Gia Hưng đóng vai trò dự bị chiến lược. Đình Bắc, Đăng Khoa và Hai Long là những lựa chọn cho HLV Kim ở vị trí tiền đạo trái.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim chia hàng công đội tuyển thành 2 tổ hợp để phục vụ cho từng thế trận khác nhau. Khi cần chơi tấn công lấn lướt và chủ động săn bàn, ông Kim thường bố trí bộ ba Hoàng Hên, Xuân Son và Đình Bắc sát cánh bên nhau. Còn khi cần chơi rình rập, ưu tiên các pha chuyển trạng thái tấn công nhanh, Đình Bắc, Hai Long được ưu tiên sử dụng. Vị trí còn lại có thể là Tài Lộc hoặc Hoàng Hên.

Thế trận phòng ngự - phản công của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup sẽ có thêm màu sắc mới từ Đăng Khoa - một trong những chân chạy cánh có tốc độ tốt nhất tại V.League. Tiền vệ của CLB Công an TPHCM cũng có thể phù hợp trong thế trận Việt Nam cần một mũi khoan phá đột biến và thực hiện những pha xử lý mang dấu ấn cá nhân.

Các hậu vệ Thái Lan đã quá quen với Xuân Son, Đình Bắc và Hai Long. Những phẩm chất tốt nhất của Hoàng Hên và Tài Lộc cũng đã thể hiện tại ASEAN Cup 2026. Đăng Khoa chính là vị trí sẽ gây nhiều bất ngờ cho Thái Lan, Philippines và cả Pakistan tại vòng bảng. Và đó chính là cơ sở để HLV Kim mạnh dạn gọt bớt một nhân sự hàng thủ để làm dày phương án tấn công.