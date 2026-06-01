Trận đấu nổi bật

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
U19 Việt Nam không ngại Indonesia, sẵn sàng tranh tài ở U19 Đông Nam Á 2026

Sự kiện: U19 Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định, U19 Việt Nam đã chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng bước vào giải với quyết tâm cao nhất.

Trước truyền thông, HLV Ikeuchi không giấu sự phấn khởi khi các học trò có cơ hội cọ xát tại một đấu trường khu vực giàu tính cạnh tranh nơi mỗi trận đấu là bài học thực chiến quý giá cho hành trình phát triển lâu dài.

“Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải này. U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và đá từng trận như một trận chung kết” - ông nhấn mạnh.

Tại bảng A, U19 Việt Nam chạm trán chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu với U19 Indonesia được giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt chú ý.

U19 Việt Nam sẵn sàng tranh tài ở giải U19 Đông Nam Á 2026.

Trước câu hỏi này, HLV Ikeuchi khẳng định đội không dành sự tập trung riêng cho bất kỳ đối thủ nào. “Như tôi đã nói, U19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình trong từng trận. Trận gặp Indonesia cũng vậy” - ông nói thêm.

Đây là thách thức không nhỏ khi U19 Indonesia bước vào giải năm nay với tư cách đương kim vô địch - đội đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết 2024. Chủ nhà tiếp tục được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch, với lực lượng chất lượng gồm 6 cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài.

U19 Việt Nam không ngại Indonesia, sẵn sàng tranh tài ở U19 Đông Nam Á 2026 - 2

Trong khi đó, U19 Việt Nam bước vào giải trong tình trạng chưa có đội hình tối ưu do lịch thi đấu trong nước ảnh hưởng đến lực lượng. Dù vậy, HLV Ikeuchi vẫn đặt trọn niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần thi đấu của toàn đội.

U19 Việt Nam: Việt kiều Tây Ban Nha cạnh tranh với cầu thủ trẻ nhất V.League
Việt kiều Trương Gia Khôi sẽ phải cạnh tranh suất đá chính ở đội U19 Việt Nam cùng nhiều cầu thủ tài năng.

31/05/2026 16:48 PM (GMT+7)
