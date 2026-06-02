SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp bóng đá U19 Malaysia - U19 Singapore: "Hổ Mã Lai" trên cơ (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: U19 Việt Nam

(20h, 2/6, Bảng B) Với thành tích đối đầu vượt trội và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, đội bóng Malaysia được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành 3 điểm đầu tiên.

U19 Malaysia
0 - 0
U19 Singapore
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Haziq, Muhammad, Danish, Harith, Aqim, Adam, Afiq, Danial, Arami, Gunalan, Shahir
Firman, Raoul, Ikram, Jun Teck, Fairuz, Garv, Anton, Kian, Syazwan, Rauf, Begum

U19 Malaysia luôn là ứng cử viên sáng giá. Tốc độ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và thể lực sung mãn giúp họ áp đảo phần lớn đối thủ. Hàng công sắc bén, những trận vùi dập U19 Myanmar và U19 Lào cho thấy các chân sút áo vàng biết tận dụng cơ hội đến lạnh lùng. Hàng thủ cũng duy trì được sự chắc chắn tương đối, dù từng bộc lộ điểm yếu trước U19 Việt Nam.

U19 Singapore bước vào giải với diện mạo thận trọng. Hàng công đang là nỗi lo lớn nhất khi các tiền đạo chưa tìm lại bản năng săn bàn, 2 trận gần nhất không ghi nổi một bàn.

Lịch sử đối đầu càng khiến cán cân nghiêng hẳn về phía Malaysia. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội áo vàng thắng 4, hòa 1, với những tỷ số cách biệt như 5-0 hay 4-0. Với phong độ hiện tại của Singapore, khó có lý do gì để tin vào một kết quả khác biệt lần này.

Video bóng đá U19 Việt Nam - U19 Timor Leste: Cú hat-trick rực rỡ (U19 Đông Nam Á)
(Bảng A giải U19 Đông Nam Á) U19 Việt Nam đã có ngày thi đấu tương đối thành công trước U19 Timor Leste.

-02/06/2026 12:20 PM (GMT+7)
