PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
U19 Việt Nam: Việt kiều Tây Ban Nha cạnh tranh với cầu thủ trẻ nhất V.League

Sự kiện: U19 Việt Nam

Việt kiều Trương Gia Khôi sẽ phải cạnh tranh suất đá chính ở đội U19 Việt Nam cùng nhiều cầu thủ tài năng.

U19 Việt Nam đã có mặt tại Indonesia và chuẩn bị cho hành trình ở giải U19 Đông Nam Á. HLV trưởng Yutaka Ikeuchi không có được đội hình mạnh nhất khi một loạt cầu thủ quan trọng như Đinh Quang Kiệt (HAGL), Lê Văn Hoàn (Đông Á Thanh Hóa),...vẫn còn phải thi đấu các trận quan trọng tại V.League cho đội bóng chủ quản.

Sự chú ý đổ dồn về Trương Gia Khôi - cầu thủ Việt kiều Tây Ban Nha nhiều năm tập luyện tại Huesca. Đây là đội bóng ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha, từng có giai đoạn lên hạng La Liga cách đây vài năm. Trương Gia Khôi được triệu tập lên U19 Việt Nam và thể hiện tốt, qua đó giành suất tham dự giải Đông Nam Á sau thời gian tập luyện cùng toàn đội.

U19 Việt Nam: Việt kiều Tây Ban Nha cạnh tranh với cầu thủ trẻ nhất V.League - 1

Trương Gia Khôi trong màu áo U19 Việt Nam.

Thông tin về Trương Gia Khôi chưa được hé lộ nhiều do anh mới về nước tập luyện trong thời gian ngắn. Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, cầu thủ này thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và bước đầu cho thấy bộ kĩ năng cá nhân khéo léo, chuẩn mực theo đúng phong cách của Tây Ban Nha. Dù vậy, việc Gia Khôi có thể cạnh tranh suất đá chính hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Một trong những cái tên đặc biệt nhất của U19 Việt Nam chính là Nguyễn Văn Khánh - tiền vệ trung tâm sinh năm 2008 nhưng đã được đăng kí thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Khánh là cầu thủ trẻ nhất V.League 2025/26 và có 8 lần ra sân cho đội bóng tại giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Đây chính là điểm khác biệt của Văn Khánh tại U19 Việt Nam. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi có trong tay rất ít cầu thủ được ra sân thường xuyên tại V.League. Văn Khánh không nổi bật trong lứa tuổi nhưng kinh nghiệm trận mạc vượt trội có thể giúp cầu thủ này đứng vững trước thử thách.

Ngoài ra, Trần Gia Hưng và Đào Quang Anh (PVF-CAND) phần nào cho thấy năng lực của mình qua quá trình tập huấn. HLV Ikeuchi sẽ phải cân nhắc lựa chọn hai trong số bốn cái tên này ở khu trung tuyến của U19 Việt Nam.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu Vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.

U19 Việt Nam “nếm lửa” trước thềm trận ra quân giải Đông Nam Á

U19 Việt Nam vượt ải điều kiện khắc nghiệt trước trận ra quân gặp U19 Timor Leste tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

-30/05/2026 11:00 AM (GMT+7)
