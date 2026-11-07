U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Ninh Bình vs Bắc Ninh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
RB Leipzig vs Augsburg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Borussia Dortmund vs Elversberg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Hull City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Auxerre vs Paris FC
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Troyes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Troyes - TRO Troyes
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

TPO - Có mặt tại Dubai sáng 6/11, U17 Việt Nam nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Chặng tập huấn tại UAE sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi di chuyển tới Qatar, dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE - 1

Sau chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 0h35, U17 Việt Nam đặt chân tới Dubai lúc 5h sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Đội nhanh chóng ổn định nơi ở, nghỉ ngơi trước khi ra sân tập lúc 16h. Sân tập đạt tiêu chuẩn, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt, tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai kế hoạch chuyên môn.

Thời tiết Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ C. U17 Việt Nam dự kiến duy trì lịch tập lúc 16h trong ba ngày liên tiếp, từ 6 đến 8/11. Bên cạnh việc hoàn thiện các nội dung chuyên môn, quãng thời gian này giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện sinh hoạt và duy trì trạng thái thể lực trước khi bước vào giải đấu.

Đợt tập huấn tại UAE nối tiếp quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tuần. Trước đó, U17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc và khép lại chuyến đi bằng chiến thắng 4-2 trước CLB Shinpyeong ngày 28/10. Trở về nước, đội tiếp tục tập luyện và có trận đấu tập với Xuân Thiện Phú Thọ ngày 4/11. HLV Cristiano Roland cho biết sau bảy tuần chuẩn bị, các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu và nắm bắt cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện.

Ở giai đoạn cuối, ban huấn luyện hướng tới việc phát huy tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ, đồng thời cải thiện khả năng xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát và kiểm soát không gian khi không có bóng. Đây là những yếu tố được HLV Roland xác định nhằm giúp đội hạn chế bất lợi về thể hình khi đối đầu các đối thủ mạnh.

Ngày 9/11, U17 Việt Nam sẽ đấu tập với U17 Fiji lúc 18h, giờ địa phương. Trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ và phong cách thi đấu khác nhau. Ngày 10/11, đội sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha, hoàn tất chặng chuẩn bị tại UAE.

FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đội lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.

U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE - 2

HLV Cristiano Roland rút gọn danh sách U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026
HLV Cristiano Roland rút gọn danh sách U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026

HLV Cristiano Roland rút gọn danh sách xuống 25 cầu thủ khi U17 Việt Nam sang UAE tập huấn để hoàn tất khâu chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/u17-viet-nam-on-dinh-noi-luu-tru-tap-buoi-dau-tai-uae-...

-06/11/2026 21:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U17 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN