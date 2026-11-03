Tin mới nhất bóng đá tối 3/11: FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup

Đại diện FPT Play cho biết, việc FPT Play cùng phối hợp không chỉ mở rộng lựa chọn nền tảng theo dõi giải U17 thế giới Qatar 2026 mà còn góp phần tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Từ vòng 1/16 trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á, giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U-17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm, U-17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), đội tuyển sẽ lần lượt gặp:

- 20h ngày 20/11/2026: U17 Bỉ – U17 Việt Nam.

- 22h30 ngày 23/11/2026: U17 Việt Nam – U17 New Zealand.

- 20h ngày 26/11/2026: U17 Việt Nam – U17 Mali.

Sở hữu hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của đơn vị viễn thông hàng đầu Việt Nam, FPT Play đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức những trận cầu nghẹt thở tại VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ của người hâm mộ trọn vẹn trên nhiều hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội…

Gordon thừa nhận đá cạnh Yamal thoải mái hơn

Gordon là một phần của hàng công hiệu quả nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tính đến thời điểm này của mùa giải, với 57 bàn thắng chỉ sau 14 trận đấu trên mọi đấu trường, trong đó Gordon ghi 3 bàn và kiến ​​tạo 5 bàn.

Chính ngôi sao này cho biết việc chơi cạnh Yamal giúp anh thoải mái hơn: "Điều đó mang lại cho tôi sự thoải mái hơn, tất nhiên rồi, tôi có nhiều cơ hội hơn, vì vậy chắc chắn nó giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn.

Họ giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn, thông qua việc chuyền bóng cho họ, và sau đó họ thực hiện những pha bóng đặc biệt. Điều đó rõ ràng khiến tôi trông giỏi hơn rất nhiều.

Điều đó mang lại cho tôi sự an tâm hơn vì đôi khi, nếu tôi không đạt phong độ cao nhất, tôi vẫn có những đồng đội xuất sắc bên cạnh, những người có thể thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào".

Gravenberch bị loại khỏi đội hình của Liverpool

Theo thông báo chính thức của Liverpool, Ryan Gravenberch sẽ không thể tham gia trận đấu gặp Fenerbahce ở Cúp C1. Anh dính chấn thương gót chân và không thể kịp bình phục. Đây rõ ràng là tổn thất lớn đối với "Lữ đoàn đỏ" ở trận cầu tới.

Jack Grealish tiếp tục bị ngó lơ

Từng có giá 100 triệu bảng nhưng Jack Grealish giờ đây trở thành người thừa tại Everton. Đội bóng vùng Merseyside quyết định không sử dụng cựu sao Man City trong 2 trận đấu gần nhất với lý do "không đủ thể lực". Tuy nhiên, nguồn tin cho biết vấn đề chính nằm ở thái độ của Grealish khi cầu thủ này liên tục hóa thành "ma men" trong nhiều ngày qua.

Cầu thủ nhập tịch "chui" đầu tiên của Malaysia trở lại thi đấu

Cầu thủ nhập tịch "chui" của Malaysia, Imanol Machuca đã trở thành người đầu tiên trong số bảy cầu thủ từng bị FIFA kỷ luật quay trở lại sân cỏ.Machuca vào sân thay người ở phút 87 trong trận đấu giữa Independiente và Defensa y Justicia – trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, thuộc khuôn khổ vòng 15 Giải VĐQG Argentina. Trước đó, 7 cầu thủ trong vụ nhập tịch chui của Malaysia đã mãn hạn treo giò vào ngày 1/11.

Sân Nou Camp được đề cử tổ chức chung kết World Cup

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), ông Rafael Louzan, xác nhận rằng sân Spotify Camp Nou nằm trong số những địa điểm tiềm năng để tổ chức trận chung kết World Cup 2030. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng sự kiện đỉnh cao này sẽ diễn ra tại sân vận động đã được cải tạo của Barcelona với sức chứa lên tới 105.000 chỗ ngồi.

Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) 2030 sẽ được đồng tổ chức bởi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco; trong đó, trận chung kết được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút nhất của giải đấu.

HLV Roma ủng hộ MU & Carrick vượt khó

Trả lời truyền thông trước cuộc chạm trán MU (3h, 4/11), HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma khẳng định sẽ không chủ quan bất chấp đối thủ sa sút: "MU đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt kết quả, nhưng chúng tôi không thể để điều đó làm mình phân tâm. Họ vẫn là đội bóng mạnh, có những cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu như thể đối đầu với phiên bản mạnh nhất của MU".

Mặt khác, Gasperini cũng từ chối so sánh tình cảnh của HLV Michael Carrick hiện tại với bản thân khi dẫn dắt Inter Milan năm 2011, thời điểm ông chỉ tại vị 3 trận: "Mỗi trường hợp đều khác nhau. Tôi không biết chi tiết cụ thể về tình hình của MU. Bạn có thể trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng sau đó lấy lại cân bằng và tiếp tục tiến lên. Tôi không ở Inter lâu, chỉ 3 trận, vì vậy không thấy có cơ sở nào để so sánh với Carrick cả".

Harry xác nhận sắp gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Thông qua Foot Mercato, Harry Kane xác nhận quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đang diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, đương kim Quả bóng vàng lạc quan về việc đôi bên sớm tìm thấy tiếng nói chung trong bối cảnh hợp đồng cũ hết hạn vào cuối mùa giải:

"Tôi nghĩ giờ chỉ còn là vấn đề vài ngày nữa thôi. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận hiệu quả vào cuối tuần và hôm nay chúng tôi đã lặp lại chúng, vì vậy, vâng, tôi biết tôi cứ nói rằng chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận, nhưng giờ thì chúng tôi đã rất gần rồi. Các chi tiết vẫn chỉ là chi tiết, như trong bất kỳ hợp đồng nào".

Anthony Gordon thừa nhận chưa có phong độ tốt ở Barcelona

Trong cuộc họp báo trước trận Barcelona - Aston Villa (3h, 4/11), Athony Gordon đã tự chấm màn trình diễn cá nhân tại Barca điểm 7.5/10. Cầu thủ người Anh đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp từ Newcastle vào mùa hè với giá 70 triệu euro, đóng góp 3 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường.

"Tôi cần thời gian để thực sự ổn định và trưởng thành. Khi điều đó xảy ra, các bạn sẽ thấy được những phẩm chất tốt nhất của tôi, điều mà chắc chắn các bạn chưa từng thấy trước đây", trích lời Gordon.