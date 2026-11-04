U17 Việt Nam bổ sung 7 cầu thủ, hoàn thiện lực lượng trước World Cup

Bên cạnh những nhân tố đã khẳng định năng lực tại đấu trường châu Á, đội tuyển U17 sẽ tiếp tục phát huy lợi thế kỹ thuật, tốc độ và khả năng phối hợp để hướng đến sân chơi thế giới.

Bổ sung 7 gương mặt mới cho U17 Việt Nam

Theo danh sách được HLV Cristiano Roland lựa chọn trước chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam triệu tập 29 cầu thủ. Nòng cốt đội hình vẫn là những gương mặt từng góp công trong hành trình giành vé dự FIFA U-17 World Cup 2026. Đáng chú ý, ban huấn luyện bổ sung 7 cầu thủ mới ở các vị trí thủ môn, hậu vệ và tiền vệ nhằm mở rộng lựa chọn nhân sự.

Thầy trò HLV Cristiano Roland trước chuyến tập huấn tại Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Cụ thể, hai thủ môn được triệu tập là Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội) và Nguyễn Việt Dũng (PVF). Ba hậu vệ gồm Trần Xuân Toàn (Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công-Viettel). Hai tiền vệ còn lại là Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (Đà Nẵng).

Việc bổ sung cầu thủ ở nhiều tuyến giúp HLV Cristiano Roland có thêm phương án đánh giá năng lực, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện đội hình. Đây cũng là cơ hội để những gương mặt mới cạnh tranh vị trí trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu cấp thế giới.

Năm nhân tố nổi bật từ hành trình châu Á

Tại VCK U17 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ đã để lại dấu ấn bằng những đóng góp về chuyên môn và thống kê thi đấu.

Ở vị trí thủ môn, Lý Xuân Hòa (PVF) có 14 pha cứu thua sau bốn trận, nhiều nhất giải và ngang bằng Charlie Wilson Papps (Australia) cùng Wai Yan Htet (Myanmar). Dù phải nhận 9 bàn thua trước UAE, Hàn Quốc và Australia, thủ thành này vẫn có nhiều tình huống cản phá đáng chú ý, góp phần giúp đội tuyển đứng vững trước sức ép từ đối phương.

Cầu thủ Lý Xuân Hòa - Ảnh: VFF

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công-Viettel) là một trong những nhân tố đáng chú ý. Trung vệ này ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, qua đó góp phần đưa đội tuyển lần đầu giành vé dự World Cup. Ngoài ra, anh có 19 lần giải nguy, thuộc nhóm 7 cầu thủ có chỉ số này cao nhất giải, cùng 197 đường chuyền, nằm trong Top 10 toàn giải.

Tại tuyến giữa, Nguyễn Minh Thủy (Sông Lam Nghệ An) có màn trình diễn nổi bật trong trận gặp UAE với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Tiền vệ này còn có 18 đường căng ngang, thuộc Top 10 cầu thủ có chỉ số này cao nhất giải tính đến trước vòng bán kết.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội). Ở lần thứ hai tham dự giải đấu cấp châu lục, tiền vệ này tiếp tục cho thấy sự ổn định trong khả năng phân phối bóng và tạo cơ hội. Theo thống kê của AFC sau vòng tứ kết, Nguyễn Lực có 8 đường chuyền tạo cơ hội thành bàn, góp mặt trong Top 10 cầu thủ sáng tạo nhất giải.

Cầu thủ Nguyễn Minh Thủy - Ảnh: VFF

Đáng chú ý, Nguyễn Lực cũng là một trong những cầu thủ trẻ có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu tại V.League. Việc vừa ra sân ở giải đấu chuyên nghiệp, sau đó trở lại tập trung cùng U17 Việt Nam để lên đường sang Hàn Quốc là trải nghiệm đáng chú ý trong quá trình phát triển của tiền vệ này. Sự chuyển tiếp giữa môi trường thi đấu cấp CLB và đội tuyển trẻ cũng đặt ra yêu cầu thích nghi về cường độ, thể lực và chuyên môn.

Cầu thủ Nguyễn Lực - Ảnh VFF

Ở hành lang phải, Lê Sỹ Bách là phương án tấn công đáng chú ý nhờ khả năng phối hợp với tuyến giữa và hậu vệ biên. Tiền đạo này có 13 đường căng ngang, đứng thứ 10 ở chỉ số này tại giải, đồng thời ghi một bàn vào lưới U17 Hàn Quốc sau pha di chuyển và dứt điểm chéo góc.

Cầu thủ Sỹ Bách - Ảnh: PVF

Thể hình là thử thách - Kỹ thuật và tốc độ là lợi thế

Bên cạnh những điểm sáng về chuyên môn, tương quan thể hình là một trong những vấn đề U17 Việt Nam cần tính đến khi bước ra đấu trường thế giới.

Theo thống kê tại VCK U17 châu Á 2026, chiều cao trung bình của đội tuyển là 1,734 m, xếp thứ 12 trong 15 đội tham dự. Cân nặng trung bình đạt 65,65 kg, đứng thứ 11. Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức trung bình toàn giải và kém đáng kể so với một số đội bóng hàng đầu châu lục.

U17 Việt Nam tại AFC U17 Asian Cup - Ảnh: VFF

Chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp, không chiến và chịu va chạm. Tuy nhiên, thể hình không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả thi đấu. U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland đã cho thấy khả năng tổ chức lối chơi, di chuyển linh hoạt và phối hợp ở tốc độ cao trong hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Đáng chú ý, những vị trí đòi hỏi lợi thế về thể chất như thủ môn và trung vệ vẫn có các lựa chọn đáp ứng yêu cầu cơ bản. Các thủ môn của đội tuyển có chiều cao từ 1,76 m đến 1,84 m, trong khi hàng phòng ngự sở hữu nhiều cầu thủ tiệm cận mốc 1,8 m. Ngược lại, chiều cao thấp hơn chủ yếu tập trung ở hai biên và khu vực tiền vệ tấn công, nơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp có thể tạo ra khác biệt.

Vì vậy, bài toán của U17 Việt Nam không chỉ nằm ở việc cải thiện thể lực và sức mạnh mà còn là cách phát huy tối đa những ưu điểm sẵn có. Khả năng chơi bóng nhanh, tổ chức đội hình chặt chẽ và duy trì sự gắn kết sẽ là những yếu tố quan trọng khi đối đầu với các đội tuyển có ưu thế về thể hình.

Lịch thi đấu Bảng G, VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026

Hướng đến FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, quá trình hoàn thiện lực lượng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và trọn vẹn VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 tại lãnh thổ Việt Nam. Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, SmartMobile, PC/Laptop, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn, bao gồm các trận đấu của U17 tại vòng bảng, giúp khán giả theo dõi hành trình của U17 Việt Nam tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới.