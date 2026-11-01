U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

Lý Xuân Hòa

Lý Xuân Hòa đang khẳng định vị thế là thủ môn số 1 của U17 Việt Nam tính từ chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2025 đến nay. Thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo của PVF sở hữu thể hình tốt khi có chiều cao tới 1m83. Đây là những thông số rất ấn tượng với một cầu thủ mới 17 tuổi.

Ưu thế vượt trội về mặt thể chất này giúp anh dễ dàng làm chủ không gian, khắc chế hiệu quả những tình huống bóng bổng nguy hiểm từ đối phương, đặc biệt là khi đối đầu với các đối thủ có thể hình to cao như U17 Hà Lan, U17 Mali.

Không chỉ dừng lại ở lợi thế chiều cao, giới chuyên môn còn đánh giá rất cao thủ thành trẻ tuổi này ở khả năng phản xạ nhạy bén và tâm lý thi đấu luôn điềm tĩnh trước những trận cầu đinh. Sự chắc chắn của Xuân Hòa đã được thể hiện ở hàng loạt chiến dịch vừa qua và anh sẽ tiếp tục được kỳ vọng ở VCK U17 Thế giới sau đây 3 tuần.

Nguyễn Mạnh Cường

Án ngữ ngay phía trên Xuân Hòa, đóng vai trò là người chỉ huy hệ thống phòng ngự vững thép là Nguyễn Mạnh Cường. Trung vệ cao 1m82 này sở hữu khả năng không chiến tốt. Cách chơi của Mạnh Cường khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của Bùi Tiến Dũng ở thời kỳ đỉnh cao, thông minh, hiệu quả.

Mạnh Cường không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở tuyến dưới với lối chơi thông minh, cản phá chắc chắn mà còn biết cách tỏa sáng khi đội nhà gặp bế tắc. Hình ảnh người đội trưởng chớp thời cơ, ghi bàn thắng trong trận thắng 3-2 trước U17 UAE để mang vé World Cup 2026 về cho đội nhà đã minh chứng cho bản lĩnh vững vàng của ngôi sao trẻ này.

Mạnh Cường rất hiệu quả trong những pha không chiến

Nguyễn Minh Thủy

Minh Thủy là nhân tố mang đến sự sáng tạo và lối chơi đầy tinh quái. Tài năng thiên bẩm của anh đã bộc lộ rất sớm khi xuất sắc lọt vào đội hình U11 SLNA giành hàng loạt danh hiệu ở sân chơi nhi đồng. Năm 2020, Minh Thủy cùng SLNA giành chức vô địch U11 Quốc gia. Hai năm sau, Thủy tiếp tục lên ngôi ở giải U13 Quốc gia.

Minh Thủy sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tư duy chiến thuật nhạy bén và lối đá cực kỳ thông minh. Sự thăng hoa của tiền vệ này được thể hiện rõ nét ở vòng loại và VCK châu Á khi anh là người điều tiết tuyến giữa, đánh chặn hàng loạt tình huống tấn công của đối thủ. Tại VCK sắp tới, Minh Thủy hứa hẹn sẽ đóng vai trò mỏ neo của đội tuyển, giúp đội đứng vững trước các đối thủ mạnh hơn.

Lê Sỹ Bách

Lê Sỹ Bách không chỉ là trụ cột của U17 Việt Nam mà còn sớm được thử lửa, tích lũy kinh nghiệm khi thi đấu tại giải U19 Quốc gia và giải Hạng Nhì. Những trải nghiệm thực chiến quý báu này đã giúp anh đóng góp công lớn trong chiến tích giành vé dự VCK World Cup 2026 của đội nhà.

Lê Sỹ Bách rất mạnh ở khả năng khoan phá bên cánh. Những pha đi bóng lắt léo của anh đã khiến nhiều hàng thủ trầy trật. Pha xử lý làm tung lưới Hàn Quốc trong trận thua ngược 1-4 ở VCK châu Á vừa qua là điểm sáng của Sỹ Bách. Khi gặp những đối thủ mạnh ở World Cup 2026, chắc chắn U17 Việt Nam sẽ trông đợi vào khả năng tạo đột biến, xử lý gọn gàng trong không gian hẹp của tiền đạo trẻ này.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là nhạc trưởng của U17 Việt Nam

Chu Ngọc Nguyễn Lực

Những Sỹ Bách, Minh Thủy có thể thi đấu tốt hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng làm bóng của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Đây là cầu thủ bền bỉ nhất của U17 Việt Nam. Anh tỏa sáng ở VCK châu Á 2025 khi mới 16 tuổi. Đến VCK châu Á vừa qua, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục trở thành điểm tựa của đội với những đường chuyền sáng nước, khả năng dẫn dắt lối chơi. Nguyễn Lực cũng là chuyên gia thực hiện những pha dàn xếp bóng chết của đội nhà.

Thể lực tốt giúp anh là gương mặt bền bỉ hiện diện liên tục trong các trận đấu của U17 Việt Nam. Tại World Cup 2026, tiền vệ trẻ của Hà Nội FC hứa hẹn sẽ là hạt nhân trong lối chơi của đội, người có thể tạo khác biệt trong khó khăn, có thể làm điểm tựa cho các ngôi sao tuyến trên tỏa sáng.

Với tài năng, nhiệt huyết và bản lĩnh đã được trui rèn qua nhiều giải đấu, 5 gương mặt trụ cột này chính là hạt nhân quan trọng nhất, mang theo niềm hy vọng đưa bóng đá trẻ Việt Nam tiến xa và khẳng định vị thế vững chắc tại đấu trường thế giới trong 3 tuần tới.