U17 Việt Nam ăn gì tại Qatar?

Buổi tập tối 21/11 của U17 Việt Nam diễn ra với khối lượng vận động vừa phải. Các cầu thủ đá chính ở trận gặp U17 Bỉ chủ yếu tập phục hồi, trong khi nhóm dự bị tiếp tục rèn luyện các bài phối hợp và dứt điểm cầu môn.

Sau trận ra quân với cường độ cao, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất. Vì vậy, HLV Cristiano Roland chỉ yêu cầu nhóm cầu thủ đá chính chạy nhẹ quanh sân, tham gia một số trò chơi với bóng trước khi kết thúc buổi tập. Thời lượng vận động của nhóm này khoảng 30 phút.

Bữa ăn của U17 Việt Nam tại Qatar. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị có khối lượng tập luyện nhiều hơn. Sau phần khởi động cùng chuyên gia thể lực, các cầu thủ chia thành hai nhóm để thực hiện những bài phối hợp, sau đó tiếp tục rèn luyện khả năng dứt điểm cầu môn.

Buổi tập bắt đầu lúc 19h15, nhằm giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu dưới ánh đèn. Trận đấu với U17 New Zealand ngày 23/11 sẽ diễn ra lúc 18h30 theo giờ địa phương, thời điểm trời bắt đầu tối tại Doha.

Nhìn chung, tinh thần toàn đội khá thoải mái sau màn trình diễn nhiều nỗ lực trước U17 Bỉ. Dù để thua với tỷ số sát sao 2-3, U17 Việt Nam đã cho thấy sự tự tin và khả năng cạnh tranh trước đối thủ được đánh giá cao, qua đó tạo thêm động lực hướng tới lượt trận tiếp theo.

Buổi tập của U17 Việt Nam tối 21/11. Ảnh: VFF.

Bên cạnh công tác chuyên môn, chế độ dinh dưỡng cũng được đội tuyển quan tâm. Bên cạnh đồ ăn của BTC, các cầu thủ cũng được phục vụ thêm những món ăn thuần Việt như tôm rim, rau muống xào tỏi, canh bí nấu tôm tươi, thịt bò xào hành tây và cơm trắng. Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn đã liên hệ với các nhà hàng Việt Nam tại Doha để đặt món và vận chuyển đến khách sạn.

Những bữa ăn hợp khẩu vị giúp các cầu thủ cảm thấy ngon miệng, thoải mái hơn, đồng thời bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng trong quá trình thi đấu. Đội tuyển dự kiến tiếp tục duy trì thực đơn các món ăn Việt Nam trong những ngày tới, góp phần giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho các trận đấu tại FIFA U17 World Cup 2026.