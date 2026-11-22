U17 Việt Nam còn nhiều hy vọng

Trận thua 2-3 trước U17 Bỉ mang đến nhiều tiếc nuối, nhưng cũng tạo nên những tín hiệu tích cực cho U17 Việt Nam. Trước đối thủ là đương kim á quân U17 châu Âu, các học trò của HLV Cristiano Roland không chỉ ghi được 2 bàn thắng mà còn thể hiện tinh thần thi đấu đầy tự tin, quyết tâm.

2 pha lập công của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực giúp U17 Việt Nam hạn chế đáng kể bất lợi về hiệu số bàn thắng bại. Đây có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam (áo trắng) đã chứng tỏ phẩm chất chuyên môn và quyết tâm cao khi đối đầu U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng G, U17 Mali đánh bại U17 New Zealand với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn đầu bảng đấu, trong khi U17 Bỉ đứng thứ hai.

Nhìn vào bảng xếp hạng, U17 Việt Nam đang ở vị trí bất lợi về điểm số nhưng chưa bị đẩy vào thế quá khó khăn. Việc chỉ thua U17 Bỉ với cách biệt 1 bàn giúp đội bóng áo đỏ có lợi thế ban đầu so với U17 New Zealand, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở lượt trận tiếp theo.

Đáng chú ý, 2 đội dẫn đầu bảng G đều thể hiện sức mạnh đáng kể. U17 Mali sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tấn công hiệu quả, trong khi U17 Bỉ cho thấy chất lượng kỹ thuật cùng khả năng tận dụng cơ hội. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam cần hướng tới chiến thắng trước U17 New Zealand thay vì chờ đợi một bất ngờ ở lượt trận cuối.

VCK FIFA U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng 1/16. Như vậy, ngay cả khi không thể vượt qua U17 Bỉ hoặc U17 Mali để chiếm 1 trong 2 vị trí đầu bảng G, U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé đi tiếp bằng suất dành cho đội đứng thứ ba. Đây chính là điểm tích cực lớn nhất đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam có rất nhiều cơ hội tiến xa dù thua U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Trong trường hợp đánh bại U17 New Zealand vào ngày 23/11, U17 Việt Nam sẽ có 3 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Nếu tiếp tục giành được ít nhất 1 điểm trước U17 Mali ở lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với tối thiểu 4 điểm.

Với thể thức hiện tại, 4 điểm là cơ sở thuận lợi để cạnh tranh suất đi tiếp dành cho đội hạng ba, dù chưa bảo đảm chắc chắn một tấm vé. Ngược lại, nếu chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận, U17 Việt Nam sẽ phải phụ thuộc nhiều vào hiệu số và kết quả tại các bảng đấu khác.

Một kết quả hòa trước U17 New Zealand sẽ khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Khi đó, U17 Việt Nam cần hướng tới chiến thắng trước U17 Mali để đạt tổng cộng 4 điểm. Còn nếu tiếp tục thất bại trước U17 New Zealand, cơ hội vượt qua vòng bảng sẽ thu hẹp rất nhiều.

Những kết quả đầu tiên tại U17 World Cup 2026 cho thấy sự cách biệt trình độ đáng kể giữa các đội tuyển. Những tỷ số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba có thể chịu tác động lớn từ hiệu số bàn thắng bại.

U17 Việt Nam cần duy trì sự tự tin cao nhất ở 2 trận đấu tiếp theo để chạm đến kỳ tích mới. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, sau lượt trận đầu tiên, còn quá sớm để xác định đội hạng ba nào có lợi thế thực sự. Cục diện có thể thay đổi đáng kể trong 2 lượt trận tiếp theo.

Với U17 Việt Nam, 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ vì thế mang ý nghĩa lớn hơn giá trị tinh thần. Nếu phải cạnh tranh suất đi tiếp bằng chỉ số phụ, việc chỉ có hiệu số -1 sau trận gặp đối thủ rất mạnh có thể trở thành lợi thế. Điều quan trọng là U17 Việt Nam không được đánh mất sự tự tin sau thất bại đầu tiên.

Trận gặp U17 New Zealand ngày 23/11 sẽ là bước ngoặt quyết định. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ thắp sáng hy vọng vượt qua vòng bảng mà còn có thể tự quyết nhiều hơn số phận của mình khi đối đầu U17 Mali ngày 26/11.

Xét tổng thể, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam vẫn hiện hữu và đáng để kỳ vọng, nhưng chưa thể coi là lớn khi đội chưa có điểm và còn 2 trận đấu khó khăn. Muốn biến cơ hội thành hiện thực, chiến thắng trước U17 New Zealand là mục tiêu quan trọng nhất.