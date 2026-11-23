So sánh phong độ giữa U17 Việt Nam với U17 New Zealand

Trước cuộc đối đầu với U17 New Zealand, những thống kê về hai đội cho thấy sự khác biệt tương đối rõ rệt về thể hình. Theo dữ liệu được cung cấp, đội hình U17 New Zealand có chiều cao trung bình 1,7857 m, trong khi con số này bên phía U17 Việt Nam chỉ là 1,7524 m. Như vậy, các cầu thủ trẻ đến từ châu Đại Dương nhỉnh hơn đại diện Đông Nam Á khoảng 3,3 cm. Đây có thể là lợi thế đáng kể của U17 New Zealand trong những tình huống tranh chấp tay đôi, không chiến và các pha bóng cố định.

Sự khác biệt còn thể hiện ở giá trị đội hình. U17 New Zealand hiện có tổng giá trị định giá khoảng 295.000 euro với 7 cầu thủ được ghi nhận giá trị trên thị trường. Trong khi đó, U17 Việt Nam chưa có cầu thủ nào được định giá. Tuy nhiên, những con số này chủ yếu phản ánh mức độ hiện diện của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, không phải thước đo trực tiếp cho sức mạnh chuyên môn hay khả năng giành chiến thắng của hai đội trên sân.

U17 Việt Nam đang có phong độ tốt hơn U17 New Zealand. Ảnh: VFF.

Nếu xét về phong độ trong 5 trận gần nhất, U17 Việt Nam lại đang sở hữu những thống kê tích cực hơn đối thủ. Đội bóng của HLV Cristiano Roland ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 9 lần. Trong khi đó, U17 New Zealand chỉ có 3 pha lập công nhưng phải nhận tới 13 bàn thua. Điều này cho thấy đại diện châu Đại Dương đang gặp không ít vấn đề ở cả khả năng tổ chức tấn công lẫn sự chắc chắn trong phòng ngự.

Đáng chú ý, hai đội đều không có được kết quả thuận lợi trong trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026. U17 New Zealand nhận thất bại 0-3 trước U17 Mali, trong khi U17 Việt Nam để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3. Dù cùng trắng tay, màn trình diễn của hai đội mang đến những tín hiệu khác nhau. U17 New Zealand không thể ghi bàn và để đối phương tạo ra cách biệt khá lớn, còn U17 Việt Nam cho thấy khả năng tấn công đáng khích lệ khi chọc thủng lưới một trong những đội bóng được đánh giá cao tại giải đấu.

Thất bại trước U17 Bỉ chắc chắn mang đến nhiều tiếc nuối cho thầy trò HLV Cristiano Roland, nhưng cách các cầu thủ Việt Nam thi đấu cũng giúp người hâm mộ có thêm niềm tin. Việc ghi được 2 bàn thắng vào lưới đối thủ có nền tảng thể hình, thể lực và chất lượng chuyên môn tốt là minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự tiến bộ trong tổ chức tấn công của U17 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự U17 New Zealand có thể trở thành điểm yếu mà ban huấn luyện U17 Việt Nam cần khai thác. Việc để thủng lưới 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định cần thiết ở tuyến dưới. Nếu tiếp tục phát huy khả năng phối hợp, di chuyển không bóng và tốc độ trong những tình huống chuyển trạng thái, các học trò của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

Dẫu vậy, U17 Việt Nam không thể chủ quan trước lợi thế thể hình của đối thủ. Những tình huống bóng bổng, tranh chấp ở khu vực giữa sân và các pha bóng cố định sẽ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Bên cạnh đó, khả năng duy trì cự ly đội hình và hạn chế những sai lầm cá nhân cũng có ý nghĩa quan trọng nếu U17 Việt Nam muốn giành điểm.

Xét trên những dữ liệu trước cuộc đối đầu, U17 New Zealand có lợi thế về thể hình và giá trị đội hình nhưng U17 Việt Nam lại nhỉnh hơn về hiệu suất ghi bàn trong 5 trận gần nhất cũng như khả năng tạo dấu ấn ở trận ra quân World Cup. Đây là những cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một màn trình diễn tích cực của đại diện Đông Nam Á.

Sau thất bại sát nút trước U17 Bỉ, cuộc chạm trán U17 New Zealand có thể trở thành cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại FIFA U17 World Cup 2026. Nếu duy trì được tinh thần thi đấu quả cảm, đồng thời khai thác hiệu quả những hạn chế nơi hàng phòng ngự đối phương, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào một kết quả thuận lợi.