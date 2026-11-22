Trần Mạnh Quân - “Em út” vượt qua nhiều đàn anh để cùng U17 Việt Nam góp mặt ở World Cup

Ngày 11/11/2026, FIFA công bố danh sách đăng ký chính thức của 48 đội tuyển dự U17 World Cup 2026. Trong 21 cầu thủ được HLV Cristiano Roland lựa chọn cho U17 Việt Nam, Trần Mạnh Quân là gương mặt duy nhất sinh năm 2010. 20 đồng đội còn lại đều sinh năm 2009, đồng nghĩa tiền đạo này phải cạnh tranh suất dự giải với những cầu thủ lớn hơn mình 1 tuổi.

Việc góp mặt trong danh sách cuối cùng là dấu mốc đáng chú ý đối với chân sút trưởng thành từ bóng đá trẻ Hà Nội. Ở cấp độ U17, chênh lệch một năm tuổi có thể tạo ra khác biệt đáng kể về thể chất, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, Mạnh Quân đã thuyết phục ban huấn luyện bằng hiệu suất ghi bàn cùng những màn trình diễn nổi bật trong quá trình chuẩn bị.

Tiền đạo Trần Mạnh Quân. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, Mạnh Quân không phải gương mặt được lựa chọn ở mọi giải đấu trong năm 2026. Tiền đạo này từng vắng mặt tại giải U17 Đông Nam Á, thời điểm HLV Cristiano Roland ưu tiên những cầu thủ có nhiều trải nghiệm thi đấu hơn. Thay vì đánh mất cơ hội, chân sút sinh năm 2010 tiếp tục duy trì phong độ ở cấp CLB, trước khi trở lại và tạo dấu ấn trong giai đoạn chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng.

Năm 2025 bùng nổ với 29 bàn sau 29 trận

Năm 2025 có thể xem là cột mốc đưa tên tuổi Trần Mạnh Quân đến gần hơn với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trẻ Việt Nam. Theo thống kê được truyền thông dẫn lại từ trang Bóng đá trẻ Hà Nội, tiền đạo này ghi tới 29 bàn sau 29 trận trên ba mặt trận, gồm giải U15 quốc gia, U17 quốc gia và vòng loại U17 châu Á 2026.

Riêng tại giải U15 quốc gia 2025, Mạnh Quân có 15 pha lập công. Khi được đôn lên thi đấu ở sân chơi U17 quốc gia, anh tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn với 9 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Những con số ấy cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của một cầu thủ trẻ khi phải đối đầu với các đối thủ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn.

Ở cấp độ đội tuyển, Mạnh Quân tiếp tục chứng minh giá trị trong chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2026. Anh ghi 5 bàn, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho U17 Việt Nam tại vòng loại. Đáng chú ý, trong trận ra quân gặp U17 Singapore ngày 22/11/2025, Mạnh Quân vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn kịp lập cú đúp, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 6-0.

Trận đấu với U17 Bắc Mariana sau đó cũng chứng kiến dấu ấn của tiền đạo này khi anh ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 14-0. Khả năng tạo khác biệt ngay cả khi không đá chính cho thấy Mạnh Quân có thể trở thành phương án tấn công hữu ích, đặc biệt trong những thời điểm đội tuyển cần thay đổi nhịp độ hoặc bổ sung sức sáng tạo ở tuyến trên.

Từ khoảng lặng ở đội tuyển đến màn trở lại ấn tượng

Không được góp mặt tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là một nốt trầm trong hành trình của Mạnh Quân. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ không để điều đó ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình phát triển. Trong màu áo U17 Hà Nội, anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý với 10 pha lập công ở vòng loại U17 quốc gia 2026. Tại VCK U17 quốc gia cùng năm, Mạnh Quân ghi thêm 4 bàn và tiếp tục góp mặt trong nhóm những chân sút nổi bật của giải.

Những màn trình diễn ấy giúp anh có cơ hội trở lại đội tuyển U17 Việt Nam để chuẩn bị cho các giải đấu cấp châu lục. Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, Mạnh Quân được trao cơ hội thể hiện, trước khi hướng đến mục tiêu lớn hơn là góp mặt tại World Cup.

Giai đoạn tập huấn ở Hàn Quốc cuối tháng 10/2026 trở thành bước chạy đà quan trọng. Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam, trong trận giao hữu thắng U17 Cheonan FC 5-0 ngày 26/10, Mạnh Quân ghi bàn mở tỷ số sau pha thoát xuống đón đường chọc khe của Trương Nguyễn Duy Khang. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện thành công quả phạt đền để nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Đồng thời, tiền đạo sinh năm 2010 còn ghi bàn trong những trận giao hữu khác với U18 FC Seoul và Shinpyeong. Khi U17 Việt Nam sang UAE chuẩn bị cho World Cup, anh tiếp tục lập công trong trận thắng U17 Fiji 2-0 ngày 9/11. Tình huống đáng chú ý diễn ra sau khi Lê Sỹ Bách mở tỷ số, Mạnh Quân băng xuống đón đường chuyền của Chu Ngọc Nguyễn Lực rồi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Việc liên tục ghi bàn trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau cho thấy Mạnh Quân đang có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý lẫn chuyên môn trước khi bước vào giải đấu lớn nhất sự nghiệp.

Mẫu tiền đạo nhạy bén, không cần quá nhiều chạm

Điểm đáng chú ý trong lối chơi của Trần Mạnh Quân là khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí trong vòng cấm. Thay vì dựa nhiều vào sức mạnh để tranh chấp với hậu vệ đối phương, tiền đạo trẻ thường tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, thực hiện những pha bứt tốc đúng thời điểm và dứt điểm nhanh khi có cơ hội.

Đây là phẩm chất quan trọng đối với một tiền đạo thi đấu ở cấp độ trẻ, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể hình và thể lực tốt. Khả năng xuất hiện đúng lúc trong khu vực nguy hiểm giúp Mạnh Quân có thể tạo ra khác biệt ngay cả khi không tham gia quá nhiều vào quá trình triển khai bóng.

Dù vậy, chân sút của Hà Nội vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Trong một cuộc phỏng vấn sau các trận đấu ở vòng loại U17 châu Á 2026, Mạnh Quân từng thừa nhận kỹ năng dứt điểm của bản thân chưa đạt mức mong muốn và cần cải thiện khả năng tạo đột biến. Sự thẳng thắn ấy cho thấy tiền đạo trẻ ý thức được những hạn chế của mình, thay vì chỉ hài lòng với thành tích ghi bàn.

Với HLV Cristiano Roland, Mạnh Quân có thể mang đến một phương án tấn công khác biệt nhờ khả năng chọn vị trí và khai thác khoảng trống. Trong một đội hình có những cầu thủ giàu kỹ thuật như Chu Ngọc Nguyễn Lực, những đường chuyền xuyên tuyến hoặc chọc khe có thể trở thành điều kiện thuận lợi để tiền đạo này phát huy sở trường.

Đời tư kín tiếng và cơ hội viết dấu mốc ở Qatar

So với những cầu thủ trẻ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, thông tin về đời sống cá nhân, gia đình và những câu chuyện bên lề của Trần Mạnh Quân hiện chưa được công bố nhiều. Vì vậy, điều có thể khẳng định rõ nhất về tiền đạo này vẫn là hành trình trưởng thành tại hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội và những dấu ấn trên sân cỏ. Sự kín tiếng ngoài đời cũng khiến những thành tích chuyên môn trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong câu chuyện của cầu thủ mới 16 tuổi.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây là bảng đấu được dự báo nhiều thử thách, bởi các đối thủ đều sở hữu những cầu thủ có thể hình, tốc độ và nền tảng đào tạo đáng chú ý. Trong bối cảnh ấy, khả năng di chuyển và chớp thời cơ của Mạnh Quân có thể là một trong những vũ khí để đội bóng của HLV Cristiano Roland tìm kiếm bàn thắng.

Từ một cầu thủ từng không có tên trong danh sách dự U17 Đông Nam Á, Mạnh Quân đã trở lại bằng những bàn thắng ở giải quốc nội, tiếp tục ghi dấu ấn trong các trận giao hữu và cuối cùng giành suất đến Qatar. Hành trình ấy cho thấy cơ hội ở bóng đá trẻ không chỉ dành cho những người được lựa chọn từ đầu, mà còn thuộc về những cầu thủ biết tận dụng từng lần ra sân để chứng minh năng lực.

Ở tuổi 16, Trần Mạnh Quân vẫn còn chặng đường dài phía trước. World Cup có thể là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để “em út” của U17 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và khẳng định bản thân trước bạn bè quốc tế. Với một tiền đạo đã ghi 29 bàn trong 29 trận ở năm 2025, người hâm mộ có lý do để chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ tiếp theo của chân sút trẻ này.