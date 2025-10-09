Ronaldo sở hữu 1,04 tỷ bảng: Tỷ phú bóng đá đầu tiên, gia đình khuyên treo giày

Ronaldo đi vào lịch sử

Các chuyên gia tài chính của Bloomberg công bố giá trị tài sản ròng của Ronaldo hiện đã cán mốc 1,04 tỷ bảng. Theo Bloomberg, con số này được tính toán dựa trên thu nhập trong sự nghiệp, các khoản đầu tư và hợp đồng quảng cáo của CR7, đồng thời điều chỉnh theo thuế suất thực tế và biến động thị trường.

Ronaldo trở thành tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá

Họ cho biết, mức thu nhập khổng lồ từ Saudi Arabia đã giúp siêu sao người Bồ Đào Nha “vươn lên dẫn đầu danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới”. Ronaldo trở thành tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá, và hiện vượt xa đại kình địch lâu năm Lionel Messi về giá trị tài sản sau khi siêu sao người Argentina chuyển đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami.

Đế chế của CR7

Ronaldo đang sở hữu hợp đồng trọn đời với Nike, trị giá khoảng 745 triệu bảng. Đây cũng là thương vụ lớn nhất trong sự nghiệp quảng cáo của CR7. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha còn là gương mặt đại diện cho Tag Heuer, Armani, PokerStars, Samsung, Unilever, Louis Vuitton cùng nhiều thương hiệu xa xỉ khác.

Anh hiện đang xây dựng một khu dinh thự xa hoa trị giá 28 triệu bảng tại quê nhà, đồng thời thường xuyên xuất hiện với những món trang sức và đồng hồ đắt đỏ, trong đó có Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon trị giá 1,13 triệu bảng.

Tại Saudi Arabia, Ronaldo đang kiếm 300 bảng mỗi phút, tương đương 167,9 triệu bảng mỗi năm trong màu áo Al Nassr, con số khiến bất kỳ ngôi sao thể thao nào cũng phải choáng váng.

Cuộc sống xa hoa và những khoản đầu tư khổng lồ

Ronaldo hiện đang xây dựng biệt thự “cỡ bệnh viện” tại Quinta Da Marinha, khu thượng lưu trên bờ biển Bồ Đào Nha. Dù dự án đã trễ tiến độ hơn 2 năm, hình ảnh mô phỏng dinh thự, với bể bơi kính có lối đi ngầm và phòng ngủ chính rộng khoảng 93 m², vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ.

Ronaldo vừa nhận giải Globo Prestigio cho những đóng góp to lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha

Năm 2024, Ronaldo bán chiếc máy bay riêng Gulfstream G200 trị giá 16 triệu bảng, thay vào đó tậu Bombardier Global Express 6500 màu đen tuyền trị giá 61 triệu bảng, có sức chứa 15 hành khách, phòng ngủ riêng và khu tắm sang trọng.

Bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo trị giá 18 triệu bảng, trong đó đáng chú ý có Ferrari Purosangue giá 400.000 bảng và Bugatti Centodieci giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn cầu, trị giá 8,5 triệu bảng, có thể đạt tốc độ tối đa 380 km/h.

Vẫn cháy hết mình trên sân cỏ

Dù sống trong nhung lụa, Ronaldo cho biết anh vẫn chưa muốn dừng lại, dù gia đình đã nhiều lần khuyên nên nghỉ ngơi. Chân sút 40 tuổi đã ghi 5 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường cho Al Nassr ở mùa giải này, và đang hướng tới việc giúp Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2026.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng đáng kinh ngạc và phong độ ấn tượng

Trên kênh Canal 11, Ronaldo chia sẻ: “Nhiều người, đặc biệt là gia đình tôi, thường nói: ‘Đã đến lúc dừng lại rồi. Cậu đã đạt được mọi thứ. Cần gì cố đạt 1.000 bàn thắng nữa?’ Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi vẫn đang thi đấu tốt, đóng góp cho CLB và đội tuyển quốc gia. Vậy tại sao lại phải dừng lại? Tôi chắc chắn rằng khi kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ mãn nguyện, vì tôi đã cống hiến tất cả. Tôi biết mình không còn nhiều năm nữa, nhưng quãng thời gian còn lại, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn”.

Hiện Ronaldo chưa tiết lộ thời điểm giải nghệ. Anh đã ký hợp đồng mới với Al Nassr, kéo dài đến tháng 6/2027, và vừa cùng Bồ Đào Nha vô địch Nations League hồi tháng Sáu. Siêu sao từng khoác áo MU và Real Madrid hiện đã ghi hơn 946 bàn thắng trong sự nghiệp.

World Cup 2026 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chạm tay vào danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Tuy vậy, CR7 khẳng định mục tiêu hiện tại vẫn là từng bước giúp Bồ Đào Nha giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Tôi tin chúng tôi sẽ giành vé dự World Cup. Dĩ nhiên, mục tiêu của chúng tôi là vô địch, nhưng mọi thứ phải đi từng bước”, Ronaldo bày tỏ.