TX. Nam Định sang Nhật để... trả điểm, CLB CA. Hà Nội duy trì ngôi đầu

Sự kiện: CLB Nam Định CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- TX. Nam Định sang Osaka chạm trán với đội toàn thắng hai trận, đó là Gamba Osaka.

Ngày 22 và 23-10, hai đại diện Việt Nam gồm CLB CA. Hà Nội (bảng E) và TX. Nam Định (bảng F) ra quân lượt trận thứ ba AFC Champions League 2.

TX. Nam Định sang Osaka của Nhật Bản để làm khách trước Gamba Osaka (17 giờ ngày 22-10), còn CLB CA. Hà Nội tiếp khách Úc - Macarthur (19 giờ 15 ngày 23-10).

TX.Nam Định sang Osaka chạm trán với Gamba Osaka rất thách thức. Ảnh:AFC

TX.Nam Định sang Osaka chạm trán với Gamba Osaka rất thách thức. Ảnh:AFC

Sau hai lượt trận đầu, TX. Nam Định toàn thắng trước Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong), Gamba Osaka cũng có hai trận đầu toàn thắng. Bây giờ sang Nhật Bản làm khách hầu như không có cửa để TX.Nam Định có điểm trước đại diện Nhật Bản này.

J-League 1 của Nhật Bản đã đi được 34 vòng đấu và Gamba Osaka đang đứng thứ 9 với 50 điểm, đây là một mùa giải không thành công của Gamba Osaka. Tuy nhiên với một CLB của J-League 1 đứng tốp giữa thì khó có CLB của Đông Nam Á nào kể cả TX. Nam Định với đội hình toàn tây cũng trụ vững trước họ.

Còn vị khách Úc Macarthur (đen), CLB CA.Hà Nội có thể đánh bại trên sân Hàng Đẫy tối 23-10. Ảnh: AFC

Còn vị khách Úc Macarthur (đen), CLB CA.Hà Nội có thể đánh bại trên sân Hàng Đẫy tối 23-10. Ảnh: AFC

Gamba Osaka từng làm cho bóng đá Việt Nam cấp CLB.... đắng họng. Năm 2005, CLB Đà Nẵng cho HLV Trần Vũ dẫn dắt sang Osaka đá Champions League dưới cái lạnh 0 độ và đại diện Việt Nam thua 0-15.

Nay họ có dịp chạm trán với TX. Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt đã toan tính rất đúng đắn. Cố gắng tìm chiến thắng trước hai đối nhẹ hơn là Ratchaburi và Eastern và đội đã làm được bằng 2 chiến thắng để chạm trán với Gamba Osaka và... trả điểm vì hầu như cửa thắng không có.

Với thực tế bảng F, TX. Nam Định nêu mục tiêu là vào vòng 16 đội với ngôi nhì bảng là rất thiết thực.

Với CLB CA. Hà Nội, sau 2 lượt trận thầy trò HLV Mano Polking đang dẫn đầu bảng với 4 điểm.

Lúc 19 giờ 15, CA. Hà Nội tiếp Macarthur đến từ Úc trên sân Hàng Đẫy. Tuy đại diện Úc nhưng họ không phải như Melbourne FC, hay Sydney FC... CLB Macarthur cũng thường thôi, những năm trước còn đá AFC Cup với khu vực Đông Nam Á. Ở lượt trận đầu Macarthur đã thua Tai Po của Hong Kong 1-2, trong khi CLB CA. Hà Nội đánh bại Tai Po đến 3-0 (lượt 2).

Bảng E, cơ hội lên ngôi đầu bảng chung cuộc của CA. Hà Nội là rất lớn nếu như tối 23-10 đánh bại được Macarthur, vì bảng này không có đại diện Nhật Bản hay Hàn Quốc, trong khi đó Bắc Kinh FC đã bị CLB CA. Hà Nội cầm hòa 2-2 ngay tại Bắc Kinh.

Hãy chờ hai đại diện của bóng đá Việt Nam đi sâu hơn vào giải so với năm rồi, TX. Nam Định vào vòng 16 đội và thua Sanfrecce Hiroshima.

Xuân Son trở lại thi đấu trong màu áo Nam Định, báo tin vui cho NHM Việt Nam
Xuân Son trở lại thi đấu trong màu áo Nam Định, báo tin vui cho NHM Việt Nam

TPO - Trong trận giao hữu tối 11/10, người hâm mộ đã bất ngờ trước sự xuất hiện của Xuân Son. Tiền đạo 28 tuổi thi đấu 15 phút cuối hiệp 2 trận đấu...

Bấm xem >>

DUY ĐỨC

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2025 10:40 AM (GMT+7)
