Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á của Indonesia lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

Cuối tuần qua, Jay Idzes phải rời sân ở phút 80 trận Sassuolo thắng Juventus 3-2 tại vòng 4 Serie A. Kết quả kiểm tra y tế sau đó xác định trung vệ này bị rách cơ tứ đầu đùi chân trái và cần khoảng một tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa Idzes chắc chắn không kịp góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn ra ở Indonesia từ ngày 25-9 đến 5-10.

Indonesia tổn thất lớn trước FIFA ASEAN Cup 2026 khi trung vệ Jay Idzes (giữa) lỡ hẹn (Ảnh: All Football)

Đây được xem là tổn thất rất lớn với đội bóng xứ vạn đảo khi Jay Idzes không chỉ là đội trưởng, mà còn là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Indonesia. Trung vệ sinh năm 2000 sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Serie A. Ở mùa giải 2025/26, Jay Idzes ra sân 35 trận tại Serie A, góp công giúp Sassuolo cán đích ở vị trí thứ 11.

Theo chuyên trang Transfermarkt, Jay Idzes được định giá 14 triệu euro, cao nhất trong đội hình Indonesia và cũng là cao nhất Đông Nam Á hiện tại.

Tính đến nay, Idzes đã có 127 lần ra sân ở các giải đấu cao nhất của Hà Lan và Italia. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng chuyền bóng, phán đoán tình huống và sự bình tĩnh trong phòng ngự.

Vắng trung vệ này, Indonesia còn một số lựa chọn như Kevin Diks, hiện khoác áo Borussia Monchengladbach tại Đức, Elkan Baggott của Millwall hay Justin Hubner, Ole Romeny của Fortuna Sittard.

HLV John Herdman đang chịu áp lực đáng kể sau khi Indonesia dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Tại FIFA ASEAN Cup, với tư cách chủ nhà, Indonesia đặt mục tiêu vượt qua bảng A gồm Singapore, Malaysia và Bangladesh để vào chung kết.