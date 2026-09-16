Tuyển Việt Nam sẽ ra sao nếu không có Hoàng Đức?

Sau giải đấu ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức dính chấn thương rách cơ háng. Tiền vệ sinh năm 1998 được chẩn đoán nghỉ thi đấu 2-3 tuần. Khi FIFA ASEAN Cup 2026 đếm ngược 10 ngày trước trận khai màn, tình hình chấn thương của Hoàng Đức bỏ ngỏ. Không loại trừ khả năng tiền vệ số 1 của bóng đá Việt Nam không dự giải đấu tới, hoặc bỏ lỡ chặng đầu ở FIFA ASEAN Cup.

Chấn thương của Hoàng Đức là nỗi lo lớn nhất cho HLV Kim. Từ ASEAN Cup 2026, tất cả đều thấy tiền vệ mang áo số 14 giữ vai trò quan trọng cỡ nào. Anh là vị trí cầm bóng chủ lực của đội tuyển, được phép giữ bóng lâu để tìm phương án thoát pressing hoặc kiến thiết từ xa cho tiền đạo. Các đường chuyền vượt tuyến, tạo cơ hội của Hoàng Đức cũng đạt chất lượng cao ở ASEAN Cup 2026.

Hoàng Đức chơi ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Khó thay thế Hoàng Đức

Cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng nhận định về chấn thương của Hoàng Đức: "Ngoài Hoàng Đức, bóng đá Việt Nam không còn ai hiểu về lối chơi của HLV Kim và có năng lực kiểm soát bóng tốt như Hoàng Đức. Ở Đức có nhiều điểm mạnh mà nhiều người không có. Xếp cậu ấy chơi gần khung thành được, lùi về giữa sân để kiểm soát vẫn được, giữ trái bóng tốt và điều tiết bóng chất lượng".

"Nhìn chung, Hoàng Đức là nhân tố để đảm bảo khả năng kiểm soát bóng và cân bằng lối chơi, tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Nếu không có Hoàng Đức, đội tuyển gặp nhiều vấn đề, đó là điều chắc chắn. Và khi HLV Kim tìm kiếm phương án thay thế Hoàng Đức, tất cả chỉ mang tính chất chữa cháy tình thế thay vì đáp ứng hoàn hảo", BLV Quang Tùng phân tích.

Tại ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức cung cấp 380 đường chuyền cho đội tuyển (tỷ lệ chuẩn xác 91,5%). Tiền vệ của CLB Ninh Bình đóng góp 4 đường kiến tạo và tạo ra thêm 4 cơ hội lớn bị đồng đội bỏ lỡ. Tổng đường chuyền tạo cơ hội (key pass) của Hoàng Đức là 15. Như vậy, trung bình mỗi trận, Hoàng Đức lại có 2 đường chuyền để mở ra tình huống dẫn đến bàn thắng.

Các con số thống kê của Hoàng Đức ở ASEAN Cup 2026 là thuyết phục. Anh được chuyên trang Sofascore chấm trung bình 7,4 điểm - cao nhất ở đội tuyển. Hoàng Đức không được vinh danh là MVP của giải đấu, nhưng tất cả phải công nhận tầm ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 1998 với những đóng góp thầm lặng.

Về đóng góp của Hoàng Đức, có nhiều khía cạnh không thể hiện được qua góc độ thống kê. Đức là tiền vệ hiếm hoi của Việt Nam dám giữ trái bóng trong chân và thực hiện các pha cài người, rê qua đối thủ để thoát pressing từ khu trung tuyến. Hoàng Đức có thể đáp ứng yêu cầu của HLV Kim trong thế trận phòng ngự phản công - đòi hỏi tham gia hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn - hoặc tấn công áp đặt - chơi gần khung thành, thực hiện nhiều đường chuyền mạo hiểm hơn.

Sau trận hòa Singapore 0-0 tại Mỹ Đình, HLV Kim nhận ra một điều: "Hoàng Đức và Quang Hải không thể đá cùng lúc trên sân". Ông đặt niềm tin vào Hoàng Đức, tạm xếp Quang Hải đá dự bị và bố trí Lê Phạm Thành Long đá "mỏ neo", làm nhiệm vụ dọn dẹp cho Hoàng Đức ở giữa sân. Công thức Hoàng Đức - Thành Long là phương án tối ưu cho tuyến giữa Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Để thay Hoàng Đức, HLV Kim chỉ còn Quang Hải là phương án khả dĩ.

Ai thay thế Hoàng Đức

BLV Quang Tùng tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Tiền Phong: "Tìm ai thay Hoàng Đức lúc này là cả vấn đề. Quang Hải sẽ được nhắc đến đầu tiên. Hải có thể chơi ở đó, nhưng cách tiếp cận trận đấu của Việt Nam sẽ khác và người đá cặp cho Quang Hải cũng khác so với khi đội tuyển có mẫu tiền vệ toàn diện như Hoàng Đức trên sân".

"Tại CLB Công an Hà Nội, Quang Hải thường xuyên đá cạnh Thành Long và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tại CLB, xung quanh Quang Hải và Thành Long là sự hỗ trợ của nhiều mảnh ghép khác, giúp Quang Hải được chơi theo cách của mình. Còn ở đội tuyển, tình hình nhân sự thay đổi, cách chơi cùng khác và HLV Kim phải tính rất nhiều để đưa ra điều chỉnh mang tính định đoạt", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Hai nhân tố nhập tịch của đội tuyển, Tài Lộc và Hoàng Hên, có thể chơi trong vai trò tiền vệ kiến thiết. BLV Quang Tùng cho rằng Tài Lộc có thể thay thế Hoàng Đức và đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Song, vấn đề là Tài Lộc đang dính chấn thương và chưa chắc sẵn sàng dự FIFA ASEAN Cup. Về trường hợp của Hoàng Hên, BLV kỳ cựu cho rằng tiền vệ của CLB Hà Nội không phù hợp để đá "bao sân" ở tuyến giữa.

Tuyển Việt Nam chơi trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup vào ngày 26/9. Trong 10 ngày tới, HLV Kim sẽ chờ đợi từng ngày về tình hình chấn thương của Hoàng Đức. Kịch bản tốt nhất vẫn là Hoàng Đức kịp trở lại sân cỏ, đạt trạng thái thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Ngay cả khi Hoàng Đức nghỉ trận ra quân, sự góp mặt của anh khi đối đầu Thái Lan và Pakistan vẫn quan trọng cho đội tuyển.

"Khi Hoàng Đức nghỉ thi đấu, điều đáng ngại nhất là HLV Kim phải xoay chuyển cả hệ thống và chiến thuật vận hành. Bởi lẽ, vai trò của Hoàng Đức quá quan trọng, là cán cân mở ra nhiều cách chơi và cách áp đặt trận đấu của Việt Nam. Khi giải đấu cận kề, thời gian gấp rút, thật khó để HLV Kim có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Hy vọng Hoàng Đức kịp trở lại và sát cánh cùng đội tuyển ở giải đấu tới", BLV Quang Tùng kết luận.