Tướng trẻ Hurzeler ghi điểm khi hạ Man City, xứng đáng ngồi ghế nóng MU?

Trong bối cảnh MU chìm sâu vào khủng hoảng sau thất bại 0-2 trước Chelsea, tương lai Michael Carrick ngày càng bất định, chiến lược gia 33 tuổi của Brighton có thể trở thành phương án đáng cân nhắc cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Hurzeler chứng minh bản lĩnh trước những ông lớn

Đánh bại Man City ngay tại Etihad chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Thế nhưng, Fabian Hurzeler đã làm được điều đó với Brighton bằng chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục. Đáng chú ý, kết quả này đến chỉ vài ngày sau khi đội bóng của ông nhận thất bại trước chính đối thủ tại League Cup.

HLV Hurzeler ghi dấu ấn khi Brighton đánh bại Man City ngay tại Etihad

Thay vì để những tổn thương từ trận thua ảnh hưởng đến tâm lý, Hurzeler giúp Brighton trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Đội khách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, duy trì kỷ luật chiến thuật và khiến hàng công Man City gặp rất nhiều khó khăn.

Brighton thậm chí trở thành đội khách đầu tiên khiến Man City không thể ghi bàn trong một trận đấu Premier League tại Etihad kể từ tháng 8/2025. Thủ môn Bart Verbruggen cũng có màn trình diễn nổi bật, đặc biệt với pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm cận thành của Matheus Nunes.

Sau trận đấu, Hurzeler nhấn mạnh niềm tin là yếu tố quan trọng để Brighton có thể giành chiến thắng trước những đối thủ hàng đầu. Ông muốn các cầu thủ duy trì tinh thần tập thể, thực hiện tốt những yêu cầu chiến thuật và không bị choáng ngợp bởi danh tiếng của đối phương.

Đó là dấu ấn đáng kể của nhà cầm quân mới 33 tuổi. Brighton hiện đứng thứ ba Premier League, chỉ kém Arsenal và Man City hai điểm. Trước đó, họ từng đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 hồi tháng 9.

Những kết quả ấy cho thấy Hurzeler không chỉ tạo ra một tập thể chơi bóng có bản sắc mà còn biết cách xây dựng phương án đối phó với những đội bóng mạnh nhất giải đấu.

MU khủng hoảng, Carrick đứng trước nguy cơ mất ghế

Trong khi Fabian Hurzeler liên tục ghi điểm tại Brighton, Michael Carrick lại đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất kể từ khi tiếp quản MU.

Vẻ thất vọng của HLV Carrick khi MU thua Chelsea

Thất bại 0-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge hôm 31/10 tiếp tục đẩy đội bóng thành Manchester xuống sâu hơn trong khủng hoảng. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của MU, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên con số 9. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” trải qua chuỗi trận tệ hại tương tự đã từ mùa giải 1988/89.

Thất bại này khiến MU chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm và đứng trước nguy cơ tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng. Trước đó, Carrick đã phải trải qua những cuộc thảo luận về tương lai sau trận thua 0-3 trước Bournemouth. Ban lãnh đạo MU được cho là đã cân nhắc các phương án thay thế, trong đó có Eddie Howe và Julian Nagelsmann.

Dù chưa bị sa thải ngay sau thất bại tại Stamford Bridge, vị trí của Carrick vẫn rất mong manh. Theo những thông tin được truyền thông Anh đăng tải, MU dự kiến đánh giá lại tình hình của nhà cầm quân này trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Hai trận đấu tiếp theo gặp Roma tại Champions League và Aston Villa ở Premier League có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của ông.

Trong bối cảnh ấy, việc MU tìm kiếm một nhà cầm quân mới không còn là câu chuyện xa vời. Đáng chú ý, Fabian Hurzeler cũng nằm trong nhóm HLV được đội chủ sân Old Trafford ngưỡng mộ, theo những thông tin từ truyền thông Anh.

Hurzeler có thể là lời giải cho bài toán dài hạn của MU?

So với những ứng viên giàu kinh nghiệm như Eddie Howe hay Julian Nagelsmann, Hurzeler mang đến một lựa chọn khác biệt: một HLV trẻ, có tư duy chiến thuật hiện đại và đang xây dựng được dấu ấn rõ ràng tại Premier League.

Giới chủ MU cần có phương án nhanh chóng

Điểm mạnh của chiến lược gia người Đức nằm ở khả năng tổ chức lối chơi tập thể. Brighton không phụ thuộc hoàn toàn vào những ngôi sao riêng lẻ mà vận hành dựa trên hệ thống pressing, khả năng chuyển trạng thái và sự kết nối giữa các tuyến. Chiến thắng trước Man City là minh chứng rõ nét cho khả năng điều chỉnh chiến thuật của Hurzeler.

Đây cũng là những yếu tố MU đang thiếu. Đội bóng thành Manchester liên tục thay đổi HLV nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi. Những mâu thuẫn giữa Carrick và Bruno Fernandes, việc Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo hay phong độ thất thường của các cầu thủ cho thấy vấn đề tại Old Trafford không đơn thuần nằm ở kết quả thi đấu.

MU cần một nhà cầm quân có thể xây dựng lại hệ thống, tạo ra kỷ luật trong phòng thay đồ và giúp các cầu thủ tìm lại niềm tin. Hurzeler có những phẩm chất phù hợp với định hướng đó, nhưng ông vẫn thiếu kinh nghiệm ở môi trường áp lực khổng lồ như Old Trafford.

Bản thân Brighton cũng không có lý do dễ dàng để chia tay chiến lược gia đang giúp họ cạnh tranh nhóm đầu Premier League. Việc Hurzeler được MU ngưỡng mộ không đồng nghĩa đội bóng thành Manchester có thể lập tức đưa ông về Old Trafford.

Vì vậy, chiến thắng trước Man City chưa đủ để khẳng định Hurzeler là đáp án hoàn hảo cho MU. Tuy nhiên, trong lúc Carrick chật vật tìm đường thoát khỏi khủng hoảng, nhà cầm quân 33 tuổi đang cho thấy một hướng đi khác: xây dựng đội bóng bằng bản sắc, niềm tin và một hệ thống chiến thuật rõ ràng.

Nếu MU thực sự muốn bắt đầu một dự án tái thiết dài hạn, Hurzeler chắc chắn là cái tên đáng để ban lãnh đạo nghiên cứu nghiêm túc.