Man City đã trải qua trận đấu đáng thất vọng trước Fulham. Đoàn quân HLV Maresca bị đối thủ dẫn trước. Sau đó, "The Citizens" cố gắng ghi bàn nhưng chỉ có được trận hòa 1-1.

Tưởng chừng kết quả này mở ra cơ hội để Arsenal có thể nới rộng cách biệt với Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng không. "Pháo thủ" thi đấu sau đó ít giờ và họ cũng gây thất vọng không kém khi chỉ có được trận hòa 2-2 khi hành quân đến sân của Newcastle, dù đoàn quân HLV Arteta là đội ghi bàn mở điểm.

Arsenal bỏ lỡ cơ hội vượt xa Man City

Hiện Arsenal có trong tay 28 điểm và vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Họ hơn vị trí thứ 3 của Man City 6 điểm. Ngoài ra, 6 điểm cũng là khoảng cách hiện tại của Arsenal với đội xếp thứ 2 là Brighton. Nhưng Brighton chưa thi đấu vòng 11 nên khoảng cách ấy hiện có nguy cơ bị rút ngắn xuống.

Trong khi đó, Chelsea còn gây thất vọng lớn hơn tại vòng đấu này. "The Blues" thua ngược 1-4 ngay trên sân nhà trước Leeds. Đoàn quân HLV Alonso đã thua trận thứ 2 liên tiếp, qua đó tụt xuống vị trí thứ 8 với 16 điểm có trong tay. Họ bị chính Leeds vượt qua, khi Leeds xếp thứ 6 với 17 điểm nắm trong tay.

Leeds khiến Chelsea nếm trái đắng

Tottenham từng có thời điểm đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng họ đã vươn lên mạnh mẽ. Sau khi thắng 2-0 Ipswich Town, Spurs tích lũy được 15 điểm để vươn lên vị trí thứ 9.

Ở diễn biến khác, top 4 Ngoại hạng Anh chào đón Bournemouth, khi họ thắng 2-0 Nottingham Forest ở vòng này. Bournemouth tạm vươn lên vị trí thứ 4 khi nắm trong tay 18 điểm. Nhưng họ có thể phải trả lại vị trí ấy cho Liverpool nếu "The Kop" không thua MU ở trận tới (23h30, 22/11).

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh