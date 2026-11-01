Vì sao MU đá hay nhất từ đầu mùa vẫn thua cay đắng trước Chelsea?

MU có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải

MU đang trong chuỗi ngày đáng quên và chuyến làm khách của Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh được đánh giá là cực kỳ khó khăn. Thậm chí, nhiều người tin rằng "Quỷ đỏ" sẽ sớm sụp đổ trước khả năng tấn công của Chelsea. Thế nhưng, các học trò của Michael Carrick đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải. Nói đúng hơn, họ chơi hiệp một tốt nhất so với 8 trận đấu đã qua.

MU có hiệp một hay nhất kể từ đầu mùa giải khi phải làm khách của Chelsea

MU ra dáng một đội bóng lớn khi chơi sòng phẳng với Chelsea. Các vị trí đều chơi rất chuẩn. Bộ tứ hậu vệ Yoro - Maguire - Lisandro - Dalot hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa Rogers - Palmer, hai "ngòi nổ" chính của Chelsea. Andrey Santos giữ vị trí tốt hơn trong khi Baleba đóng vai trò chia bài khá hợp lý.

Trên hàng công, Fernandes trở lại trong vai trò nhạc trưởng khá tốt và Mbeumo - Cunha - Diallo cũng chơi rất năng nổ. Đặc biệt ở cuối hiệp một, Man United áp đảo hoàn toàn thế trận khi liên tục pressing trên phần sân đối phương, giành được bóng và tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Điểm đáng tiếc nhất của MU trong hiệp một trận đấu này là họ không có được bàn thắng. Bruno Fernandes sút ra ngoài dù không bị ai kèm. Amad Diallo đặt lòng tốt thì bị chặn lại, lần cứa lòng không bị ai can thiệp lại đưa bóng vọt xà ngang. Trong khi đó, Mbeumo không băng kịp vào trong tình huống Bruno Fernandes căng ngang.

Lối chơi tích cực ấy khiến nhiều người tin rằng MU có cửa thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, tất cả lại tan biến chỉ sau khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp hai. Điều khó tin ấy lại có thật.

Lisandro Martinez "bổn cũ soạn lại"

Rất nhiều người đang đặt câu hỏi về lối chơi và cách hành xử của Lisandro Martinez khi chơi cho MU. Michael Carrick buộc phải dùng trung vệ người Argentina trong trận cầu quan trọng này thay vì cầu thủ trẻ Ayden Heaven. Trận đấu trước, số 6 của MU đã góp công lớn giúp Evanilson ghi bàn. Sang đến vòng này, Lisandro tiếp tục giúp Rogers có bàn thắng ở phút 50.

Lisandro Martinez nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ để thỏa mãn sự bực dọc của bản thân

Tiền vệ người Anh có bóng ở giữa sân và xộc thẳng vào vòng cấm. Maguire buộc phải giữ cánh phải với sự xâm nhập của Estevao. Andrey Santos xoạc bóng đón đầu và ép số 17 của Chelsea phải đi thẳng. Thế nhưng, Lisandro để Rogers dễ dàng vượt qua chỉ sau 2 bước chạy.

Nếu trung vệ người Argentina có thể khiến Rogers buộc phải giảm tốc độ, Lammens nhiều khả năng đã băng ra kịp lúc để cản phá. Bàn thua này có lỗi của nhiều người và Martinez chỉ là một trong số đó.

Tuy nhiên, trung vệ này chắc chắn là tội đồ trong bàn thua thứ hai. Một phút trước đó, Lisandro tiếp tục bị Rogers qua mặt và không thể giữ được bình tĩnh. Hệ quả là một cú kéo người thô thiển cùng với đó là tấm thẻ vàng từ trọng tài. Tới tình huống phạt góc của Chelsea, Lisandro tiếp tục lối chơi hoang dã của mình khi cố tình lao vào người Fofana chứ không có ý định chơi bóng.

Trò thông minh vặt này qua mắt được trọng tài chính nhưng Ngoại hạng Anh đã áp dụng VAR được vài mùa giải rồi. Lisandro Martinez chẳng lẽ không nhớ ra điều đó? Sự ngô nghê ấy khiến cho nhiều người phải đặt dấu hỏi liệu có phải trung vệ người Argentina cố tình để được ra đi hay không?

Câu trả lời có lẽ chỉ có Lisandro Martinez biết. Nhưng việc trung vệ này mắc lỗi dẫn đến bàn thua đang dần trở thành thói quen. Sau 2 bàn thua liên tiếp và chỉ còn chơi với 10 người, trận đấu kết thúc với MU sớm hơn 30 phút so với thường lệ.

Carrick còn cơ hội hay không?

Một trong những hình ảnh tích cực với người hâm mộ MU ngày hôm nay là cách Michael Carrick và Bruno Fernandes cùng nhau trao đổi ở đường biên. Họ trông thân thiết giống như thời điểm ban đầu. Có lẽ những xích mích đã được cởi bỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chơi rất nỗ lực trong suốt 90 phút.

Carrick liệu còn cơ hội dẫn dắt MU tại Ngoại hạng Anh hay không?

Vấn đề là Michael Carrick liệu còn cơ hội hay không? 7 trận không thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh có thể coi là thảm họa đối với MU. Với cách làm việc thiếu kiên nhẫn của ban lãnh đạo MU trong nhiều năm qua, chiếc ghế của ông thầy người Anh có lẽ sắp bị gió cuốn đi.

Khác biệt của Carrick so với những HLV từng bị MU sa thải thời hậu Ferguson tới từ cổ động viên. Họ vẫn đang ủng hộ ông thầy người Anh thay vì mạt sát hay đòi đuổi như những lần trước. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ sự đồng cảm với những gì Carrick đang phải trải qua tại Man United.

Ông đã chứng minh được năng lực trong mùa giải trước nhưng không được trao cơ hội thực sự. Những cái tên Carrick yêu cầu trong mùa hè không về với CLB và bây giờ ông thầy người Anh đang phải chịu hậu quả.

Tuy nhiên, mọi câu chuyện buồn đều cần một nhân vật phản diện và Carrick là mục tiêu dễ nhất. Hãy cùng chờ xem ban lãnh đạo MU có thay đổi thói quen đổi HLV mỗi khi thành tích không tốt hay không?