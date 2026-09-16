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Tương lai Fernandes lại nóng: Phong độ sa sút, MU bất ngờ không gia hạn?

Sự kiện: Premier League 2026-27 Bruno Fernandes Manchester United

Manchester United vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi có thể đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng từ chối nhiều lời đề nghị trong mùa hè để tiếp tục gắn bó với Old Trafford, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định INEOS vẫn kiểm soát tình hình.

   

Bruno Fernandes – bản hợp đồng thành công bậc nhất hậu Sir Alex

Không thể phủ nhận Bruno Fernandes là bản hợp đồng thành công nhất của Manchester United kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Sau 332 lần ra sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đóng góp 220 lần trực tiếp vào bàn thắng, gồm 111 bàn thắng và 109 kiến tạo.

Fernandes mới đây gây thất vọng, là một phần nguyên nhân khiến MU để thua ở derby Manchester

Fernandes mới đây gây thất vọng, là một phần nguyên nhân khiến MU để thua ở derby Manchester

Ở tuổi 32, Fernandes vẫn là nhân tố không thể thay thế. Thành tích 5 lần đóng góp bàn thắng chỉ sau 5 trận đầu mùa tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng của anh. Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và quá trình đàm phán gia hạn đã kéo dài nhiều tháng.

Điểm tích cực với Man Utd là Fernandes vẫn muốn ở lại. Dẫu vậy, bởi đây có thể là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp, ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn tối đa hóa thu nhập tại Old Trafford.

Fernandes từng từ chối hàng loạt lời mời

Trái ngược với mong muốn của Fernandes, INEOS tỏ ra thận trọng trong vấn đề tiền lương. Ban lãnh đạo Man Utd không muốn trả quá cao cho một cầu thủ đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, đặc biệt sau những bài học từ các thương vụ khác.

Fernandes từng nhận được đề nghị siêu khủng từ Al Hilal

Fernandes từng nhận được đề nghị siêu khủng từ Al Hilal

Theo Fabrizio Romano, Man Utd và Fernandes bắt đầu bàn về hợp đồng mới trước World Cup. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian trước, trong và ngay sau giải đấu, hàng loạt CLB đã tìm cách chiêu mộ tiền vệ này.

Các đội bóng châu Âu, Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều CLB Saudi Arabia đều dành sự quan tâm cho Fernandes. Dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha quyết định từ chối tất cả để tiếp tục khoác áo Man Utd.

Những khúc mắc khiến đôi bên chưa thể ký kết

Chuyên gia chuyển nhượng Romano khẳng định đàm phán giữa hai bên chưa đổ vỡ, nhưng cũng chưa đạt được thỏa thuận. Các cuộc trao đổi diễn ra liên tục trong tháng 6, 7, 8 và những tuần gần đây.

Vấn đề lớn nhất nằm ở mức lương và thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, điều khoản giải phóng cũng là điểm cần được hai bên thống nhất. Fernandes hiện có điều khoản này trong hợp đồng và Man Utd phải quyết định liệu có tiếp tục duy trì hay không, mức phí bao nhiêu và thời điểm điều khoản có hiệu lực.

Romano nhấn mạnh đây là một hợp đồng đặc biệt quan trọng với Fernandes, bởi ở tuổi 32, anh có thể chỉ còn 2-3 bản hợp đồng lớn trong phần còn lại của sự nghiệp.

Các cổ động viên MU yêu quý Fernandes

Các cổ động viên MU yêu quý Fernandes

INEOS vẫn nắm quyền kiểm soát

Hồi tháng 8, Fernandes từng từ chối đề nghị đầu tiên của Man Utd, cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn tồn tại. Tuy nhiên, INEOS không rơi vào trạng thái hoảng loạn bởi đội chủ sân Old Trafford vẫn sở hữu quyền lựa chọn gia hạn thêm một năm với Fernandes.

Trong khi chờ đợi tương lai được định đoạt, Fernandes tiếp tục là tâm điểm chú ý sau trận derby Manchester hôm Chủ nhật. Man Utd thua 0-1 trước Man City dù đối thủ chỉ còn 10 người sau khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu từ sớm. Tình huống này cũng tạo ra tranh luận giữa Gary Neville và Roy Keane về hành động của Foden cũng như vai trò của Fernandes trong quyết định rút thẻ đỏ.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 07:48 AM (GMT+7)
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