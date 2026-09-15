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MU kiếm được 4 điểm/4 trận: Ban lãnh đạo phán quyết tương lai Carrick

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Ban lãnh đạo của Man United đã ra phán quyết về tương lai của HLV Michael Carrick.

   

Xuất hiện tin đồn về tương lai của Carrick

Man United đang có khởi đầu không suôn sẻ tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau 4 vòng đấu, họ mới chỉ có được 4 điểm và rớt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ để thua tân binh Hull City trong ngày ra quân và mới nhất là thất bại trước Man City trên sân nhà, mặc dù đối thủ chỉ còn 10 người.

Michael Carrick

Michael Carrick

Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ điểm số mà còn nằm ở lối chơi của “Quỷ đỏ”. Trong cả hai trận thua, MU cho thấy sự bế tắc trong khâu tấn công và lỏng lẻo khi phòng ngự. Phong độ hiện tại khiến cho tương lai của Carrick trở nên bất định. Một số người cho rằng ông thầy người Anh không thể trụ tới cuối năm.

Theo ghi nhận, ông thầy người Anh đang xếp thứ 5 trong danh sách những HLV dễ bị sa thải nhất với tỉ lệ 1 ăn 9 sau Alvaro Arbeloa (Fulham), Frank Lampard (Coventry), De Zerbi (Tottenham) và Emery (Aston Villa). Tuy nhiên, Carrick nhanh chóng đón tin vui từ giới thượng tầng của Man United.

Phán quyết của ban lãnh đạo MU

Theo chia sẻ của phóng viên Fabrizio Romano, ban lãnh đạo của “Quỷ đỏ” vẫn tuyệt đối tin tưởng Michael Carrick. “Man United vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Michael Carrick. Họ hiểu rằng ông ấy cần thêm một hậu vệ trái trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng không tìm được cầu thủ ưng ý.

Họ hiểu được nỗi khổ của Carrick nên vẫn hoàn toàn bình tĩnh trong hoàn cảnh hiện tại. 4 điểm sau 4 trận Ngoại hạng Anh là thành tích gây thất vọng nhưng vấn đề không chỉ tới từ Carrick. Ông ấy cũng đang rất tự tin. Hãy nhớ lại lời phát biểu gần đây của Carrick.

“Chúng tôi đang làm rất tốt và tôi tự tin vào đội ngũ của mình”. Ông ấy cũng đã nói với ban lãnh đạo đội như vậy. Carrick tin rằng Man United sẽ cải thiện phong độ trong thời gian tới, đặc biệt là sau đợt tập trung ĐTQG trong tháng 9”. Những phát biểu của Romano không bị ai phản bác nên nhiều khả năng đây là sự thật.

Mùa hè vừa qua, Man United đã bổ sung 3 cái tên chất lượng ở hàng tiền vệ là Santos, Baleba và Tielemans. Tuy nhiên, họ lại không thành công trong việc đưa về thêm một đến hai hậu vệ. Bởi vậy, Carrick vẫn phải sử dụng tiếp những cầu thủ có từ mùa giải trước. Hy vọng là ông thầy người Anh có thể xoay xở cho tới khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 07:59 AM (GMT+7)
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