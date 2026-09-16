Dự đoán tỷ số League Cup: MU coi chừng thảm họa tiếp diễn, Man City dễ thở

MU - Brighton, 2h, 17/9, vòng 3 League Cup

MU và Brighton sẽ đối đầu tại Old Trafford ở vòng 3 League Cup sau khi nhận những kết quả trái ngược ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Trận derby Manchester thứ 199 đã trở thành màn so tài gây nhiều tranh cãi và khép lại với thất bại dành cho thầy trò Michael Carrick. MU để thua sát nút 0-1 trước Man City, đội chỉ chơi với 10 người ở đầu hiệp một.

MU hoàn toàn có lý do để phàn nàn về “sai lầm trong phán đoán” của VAR ở bàn thắng của Haaland. Nhưng cái chính cần nói là "Quỷ đỏ" đã không thể tận dụng lợi thế hơn người trong hơn một giờ thi đấu. Hàng công bế tắc của Carrick gần như không tạo ra được ý tưởng đáng kể nào.

MU liên tục gặp những đối thủ khó nhằn

MU khởi đầu mùa giải mới đầy thất vọng. Họ chỉ thắng 1 trong 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 1 trận hòa và 2 thất bại, đồng thời chưa giữ sạch lưới lần nào và đã phải nhận 7 bàn thua.

Trong khi đó, Brighton thể hiện bộ mặt khác hoàn toàn. "Chim mòng biển" hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Họ đã ghi tới 13 bàn, nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Brighton sẽ có chuyến tiếp đón nhà đương kim vô địch Arsenal trong trận đấu khó khăn ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trước mắt họ là chuyến hành quân tới Old Trafford ở League Cup.

"Chim mòng biển" có thể tự tin nhờ thành tích đối đầu gần đây với MU. Họ đã thắng 7 trong 11 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, thua 4 trận, đồng thời ghi ít nhất 2 bàn trong 6 chiến thắng đó. Đáng chú ý, 4 trong số 7 chiến thắng ấy diễn ra ngay tại Old Trafford.

Sự tự tin đang lan tỏa trong đội hình Brighton khi họ có hiệu suất ghi bàn ấn tượng, dù đội bóng này chưa có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, MU vẫn chưa thể tìm thấy nhịp độ thi đấu tốt nhất ở mùa giải này và chắc chắn sẽ thận trọng khi đối đầu đối thủ vốn thường xuyên khiến họ gặp khó khăn trong những mùa giải gần đây.

Dự đoán tỷ số: MU 1-2 Brighton Đội hình dự kiến: MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Mbeumo, Fernandes, Dorgu; Sesko Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Man City - Norwich, 1h30, 18/9, vòng 3 League Cup

Man City hướng tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường khi tiếp đón Norwich City, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất.

Nửa xanh thành Manchester đã hưởng lợi từ một trong những quyết định VAR bất thường nhất trong lịch sử ở trận gặp MU. Nhờ đó, họ nối dài chuỗi trận toàn thắng ở mùa giải hiện tại lên con số 5, trong đó tính cả ở sân chơi Cúp C1. Đây là khởi đầu mùa giải đầy tích cực của đội bóng do Enzo Maresca dẫn dắt.

Đội chủ sân Etihad là đội giàu thành tích thứ 2 trong lịch sử League Cup với 9 lần vô địch và cũng đang là nhà đương kim vô địch. Mùa trước, họ đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết để bảo vệ danh hiệu.

Man City tiếp đà thăng hoa

Man City đã đối đầu Norwich 72 lần trong lịch sử, giành 39 chiến thắng, 23 trận hòa và chỉ 10 thất bại trước "Chim hoàng yến". Đáng chú ý, Man City đã thắng cả 3 lần chạm trán gần nhất. Norwich thậm chí không ghi được bàn nào và phải nhận tới 14 bàn thua trong 3 lần gần nhất đối đầu Man City.

Norwich đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng không có gì phải nghi ngờ rằng họ sẽ bước vào màn so tài tại sân Etihad với tư cách đội cửa dưới.

Rất khó để đặt niềm tin vào Norwich ở trận đấu này và sẽ là cú sốc nếu "Chim hoàng yến" giành chiến thắng. Nhiều khả năng đội bóng của Maresca sẽ có chiến thắng tương đối dễ dàng để tiến vào vòng đấu tiếp theo mà không cần phải dùng đội hình chính.