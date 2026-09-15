Tranh cãi MU thua oan ức vì trọng tài, Ngoại hạng Anh có nên bỏ luôn VAR?

Ngoại hạng Anh có nên bỏ VAR?

Ngoại hạng Anh có nên bỏ VAR? Đó là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong hai ngày qua sau trận derby Manchester. Tổ VAR cùng trọng tài chính Michael Oliver đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi công nhận bàn thắng không hợp lệ của Erling Haaland trong trận derby Manchester. Sai lầm ấy khiến Man United phải chịu trận thua oan uổng và giúp Man City giữ được vị trí trong cuộc đua ngôi đầu bảng với Arsenal.

Các đội Ngoại hạng Anh chi ra hàng triệu bảng để tổ VAR có thể vận hành nhưng vẫn mắc sai lầm sơ đẳng như thế này

Nên nhớ rằng, chi phí lắp đặt cũng như vận hành VAR không hề rẻ. Tại Ngoại hạng Anh, tổ VAR được trang bị ít nhất là 12 máy quay có độ phân giải cao kèm theo đó là máy chủ phát lại, hệ thống màn hình quy mô lớn cùng hệ thống liên lạc tối tân nhất. Ngoài ra, mỗi trọng tài VAR được nhận thù lao từ 800 đến 1.000 bảng cho mỗi trận đấu.

Chi phí vận hành thực tế chưa bao giờ được tiết lộ nhưng các đội phải chi hàng triệu bảng để nâng cấp hạ tầng phục vụ của tổ VAR là điều đã được xác nhận. Thiết bị hiện đại, công nghệ tối tân nhưng cuối cùng vẫn cho ra kết quả không chính xác mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Người hâm mộ Ngoại hạng Anh đã quá ngán việc cảm xúc bị gián đoạn khi các trọng tài thảo luận tình huống để rồi vẫn đưa ra quyết định nhưng vẫn sai. Họ cũng quá ngán ngẩm việc người phụ trách điều hành ban trọng tài, Howard Webb lại phải lên tiếng xin lỗi sau mỗi trận đấu.

Man United hay bất kỳ đội nào khác chẳng cần lời xin lỗi ấy bởi kết quả không thay đổi và họ vẫn cứ mất điểm. Họ cũng chẳng cần việc tổ VAR bị đình chỉ làm việc 1 tuần hay 1 tháng. Những hành động ấy chỉ mang tính xoa dịu chứ không mang tính thực chất. Sau khi thử nghiệm, 1 số giải đấu hạng dưới ở Anh đã bỏ VAR do chi phí tốn kém nhưng không mang lại hiệu quả. Liệu Ngoại hạng Anh có làm điều tương tự?

VAR không có lỗi, lỗi nằm ở người vận hành

Nói đi cũng phải nói lại, Ngoại hạng Anh từ trước khi có VAR đã lắm tranh cãi và kể từ khi tổ VAR hoạt động, những vụ tranh cãi giảm đi hẳn. Theo thống kê từ BBC, tổ VAR đã can thiệp và làm thay đổi quyết định sai lầm của trọng tài chính tới 105 lần tại Ngoại hạng Anh 2025/26.

Công nghệ tân tiến cần phải được trao tay cho người có năng lực

Thử tưởng tượng xem nếu không có 105 lần sửa sai ấy, kết quả Ngoại hạng Anh sẽ khác như thế nào? Tất nhiên, tổ VAR vẫn làm việc sai lầm khi đưa ra quyết định sai 25 lần và bỏ qua tình huống 20 lần trong mùa giải trước. Câu hỏi là tại sao tổ VAR được “trang bị tới tận răng” vẫn tạo ra sai sót?

Câu trả lời là do năng lực của các trọng tài của Ngoại hạng Anh vẫn còn hạn chế. Công nghệ có tân tiến đến đâu mà người vận hành không thể tận dụng thì cũng chẳng khác nào khúc gỗ.

Ủy ban trọng tài Pro Ref (hay tên trước đây là PGMOL) cần phải nâng cao trình độ và biến công việc trong phòng VAR trở thành công việc chuyên trách. Hiện tại, người phụ trách phòng VAR vẫn đang luân phiên với việc làm trọng tài chính. Đây là công việc phải chịu áp lực rất lớn khi họ phải phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Bởi vậy, họ cần phải được tập luyện kỹ càng hơn.

Ngoài ra, Pro Ref cần phải sát sao hơn trong việc lựa chọn trọng tài cho trận đấu. Người mắc lỗi trong trận derby Manchester, Matt Donohue là người gốc ở Southend như trong lý lịch nhưng thực tế, vị trọng tài này đã sống ở Manchester khoảng 10 năm nay. Chưa kể đến việc Matt Donohue có xích mích với Harry Maguire hồi tháng 3.

Chưa cần biết năng lực của Donohue có tốt hay không, chỉ chừng đó thôi là đủ để trọng tài này không nên điều khiển phòng VAR trong trận đấu giữa Man United và Man City. Tuy nhiên điều đó vẫn xảy ra.