HLV Tuchel tuyên bố dàn sao ĐT Anh cần sẵn sàng dự bị ở World Cup

Bài toán khó cho ĐT Anh

Trả lời truyền thông trước trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Albania thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng K vòng loại World Cup (0h, 17/11), HLV Thomas Tuchel đã được hỏi về cách sử dụng dàn sao đắt giá của "Tam sư". Trước đó, báo chí Anh đã bàn tán sôi nổi về việc Tuchel nên bỏ ai hay chọn ai, đặc biệt ở vị trí "số 10", nơi bộ ba Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Man City) và Cole Palmer (Chelsea) cạnh tranh quyết liệt suất đá chính.

Kỳ World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, nơi nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C. Tuchel cho biết, với điều kiện thi đấu khắc nghiệt và lịch thi đấu dày đặc, không thể yêu cầu một đội bóng giữ nguyên đội hình xuất phát suốt cả giải đấu.

ĐT Anh đau đầu vì có quá nhiều cầu thủ giỏi

Hiện FIFA chưa công bố số lượng cầu thủ trong đội hình chính thức cho World Cup, nhưng dự kiến là 26 cầu thủ mỗi đội, do giải đấu mở rộng lên 48 đội. Tuchel hy vọng, tổ chức quyền lực này có thể xem xét lại về số lượng cầu thủ dự bị và số lần thay người, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện thi đấu khắc nghiệt:

"Chúng ta có thể sẽ không nhận được câu trả lời từ FIFA ngay lập tức về số lượng thay người, nhưng chúng tôi phải thích nghi với việc được phép thay đến 5 người và có thể sẽ phải tìm ra những chiến thuật mới. Ví dụ, có thể tận dụng việc thay người giữa hiệp để có thêm một cơ hội thay người trong hiệp 2".

Tầm quan trọng của các cầu thủ dự bị

Theo Tuchel, thành công của đội bóng có thể không phụ thuộc nhiều vào những cầu thủ xuất phát mà là vào những người vào sân từ băng ghế dự bị. Dù các ngôi sao có thể không thích phải ngồi dự bị, Tuchel cho rằng đó có thể là chìa khóa để thành công, đặc biệt là với những cầu thủ đã trải qua một mùa giải dài và vất vả tại Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi cần một băng ghế dự bị mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ thi đấu dưới cái nắng 40 độ và sau mùa giải dài, có thể chúng tôi là đội bóng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ những giải đấu quốc tế, những mùa giải kéo dài, các trận chung kết và bán kết cúp. Chắc chắn, chúng tôi cần sẵn sàng thay người cho đến những phút cuối của World Cup".

🔥 Dàn sao "Tam sư" nên sẵn sàng ngồi dự bị

Nhà cầm quân người Đức cũng cảnh báo, các ngôi sao lớn không thể cùng đá chính trong đội hình, với cách chơi và sơ đồ hiện tại: "Thực sự rất khó khăn, vì các cầu thủ đến với tuyển Anh với tư cách những ngôi sao chủ chốt trong câu lạc bộ chủ quản, là đội trưởng và cầu thủ quan trọng.

Nhưng tôi phải nói với họ rằng, trong đội hình này, 10 người sẽ phải ngồi dự bị. Tôi không thích phải nói với Alex Scott (Bournemouth) rằng cậu ấy không có tên trong đội hình thi đấu ở trận gặp Serbia. Điều đó làm tôi cảm thấy không vui, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ sẽ chấp nhận điều đó vì đó là điều cần thiết để đạt được thành công".

Các cầu thủ như Foden, Bellingham cần sẵn sàng ngồi dự bị, thậm chí không có suất dự World Cup

Tuchel thừa nhận, nhiều cầu thủ sẽ không vui khi phải ngồi dự bị tại World Cup 2026, nhưng tin điều đó là cần thiết để giúp tuyển Anh tiến xa. Ông cũng nhắc lại kinh nghiệm từng cùng Chelsea vô địch Champions League 2021:

“Tất nhiên các cầu thủ sẽ tức giận khi phải ngồi dự bị. Nhưng nếu bạn nhìn vào những đội vô địch các giải đấu lớn, băng ghế dự bị của họ luôn đứng dậy cổ vũ. Trong 10 phút cuối, không ai ngồi đó nghĩ: ‘Lẽ ra tôi phải ở trên sân, tại sao tôi không được thi đấu?'.

Tôi đã trải nghiệm điều này trong hành trình cùng Chelsea vô địch Champions League 2021, và tinh thần ấy diễn ra không ngừng nghỉ. Tất cả cầu thủ đều cổ vũ và chiến đấu từ băng ghế dự bị, ngay cả khi họ không được chọn đá chính, và họ luôn sẵn sàng. Điều đó tạo nên sự khác biệt và chúng tôi phải đến World Cup với một tập thể như vậy, dù họ có thất vọng".