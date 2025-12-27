Truyền thông Thái Lan thừa nhận nền bóng đá đang đi sau Việt Nam

Tác giả mở đầu bài viết với sự tiếc nuối không giấu giếm: "Hiệp một, chúng ta dẫn 2-0 và tất cả đều tin rằng HCV nằm gọn trong tay Thái Lan. Nhưng chỉ 45 phút sau, mọi thứ đã sụp đổ. U22 Việt Nam thắng ngược 3-2 và giật lấy danh hiệu ngay trước mắt chúng ta. Việt Nam đi lên bằng tư duy và chiến lược, còn Thái Lan chỉ… chữa cháy".

U22 Việt Nam thắng ngược U22 Thái Lan (xanh) 3-2 ở chung kết SEA Games 33

Theo tờ Thai Rath, thất bại tại SEA Games không phải là một tai nạn, mà là tấm gương phản chiếu sự tụt hậu có hệ thống. "Bóng đá Việt Nam phát triển có kế hoạch, có mục tiêu và gặt hái thành tựu cụ thể: Vô địch Đông Nam Á ở cả cấp đội tuyển và U23, rồi kết thúc năm bằng HCV SEA Games. Còn Thái Lan trắng tay toàn diện, trở thành vai phụ ở khu vực", bài báo có đoạn.

Nhà báo Bee Bangpakong cho rằng bóng đá Thái Lan đang thiếu định hướng dài hạn, thiếu hệ sinh thái phát triển cầu thủ, thiếu sự liên kết trong toàn bộ cấu trúc vận hành: "Chúng ta không tiến lên. Chúng ta đang đứng im. Nhưng điều nguy hiểm hơn là đối thủ không ngừng tiến bộ".

Thai Rath thừa nhận mô hình phát triển bóng đá Việt Nam mang dáng dấp của các nền bóng đá mạnh châu lục, với việc đầu tư dài hạn vào đào tạo trẻ, có hệ thống tuyển chọn và thi đấu xuyên suốt cùng định hướng chiến lược rõ ràng từ VFF.

Minh chứng rõ nhất chính là thành công liên tiếp của Việt Nam trong năm 2025: Vô địch ASEAN Cup tại Thái Lan, đăng quang U23 Đông Nam Á tại Indonesia và giành HCV SEA Games 33 ngay tại Rajamangala, Thái Lan.

“Khoảng cách giữa hai nền bóng đá không còn ở mức mong manh nữa. Nó đang nới rộng từng năm. Vấn đề không thể giải quyết bằng cách thay HLV hay vài cầu thủ. Chúng ta cần tư duy mới, cấu trúc mới và mục tiêu mới cho bóng đá Thái Lan", tờ Thai Rath gợi ý giải pháp và cũng không quên cảnh báo: "Nỗi thất vọng rồi sẽ qua, nhưng nếu không thay đổi, chúng ta sẽ còn phải đứng nhìn Việt Nam ăn mừng nhiều lần nữa trong tương lai".