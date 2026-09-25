Bất ngờ Đình Bắc được trao vai trò đặc biệt ở ĐT Việt Nam

Đình Bắc bất ngờ có tên trong Ban cán sự

HLV Kim Sang Sik đã công bố Ban cán sự ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, Nguyễn Hoàng Đức giữ băng đội trưởng, trong khi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc đảm nhiệm vai trò đội phó.

Đình Bắc giờ là đội phó của ĐT Việt Nam sau khi đoạt giải Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2026

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự ĐT Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt cùng đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội tại giải đấu do FIFA tổ chức.

Việc được lựa chọn vào Ban cán sự là dấu mốc đáng chú ý với Đình Bắc, khi tiền đạo trẻ này được kỳ vọng không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn có vai trò kết nối các thành viên trong đội.

Hoàng Đức, Xuân Son tiếp tục giữ vai trò quan trọng

Trong Ban cán sự, Hoàng Đức và Xuân Son là những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Cả hai vừa cùng ĐT Việt Nam hoàn thành hành trình tại ASEAN Championship 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng ở giải đấu lần này.

Sự kết hợp giữa Hoàng Đức, Xuân Son và Đình Bắc mang đến sự đan xen giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong Ban cán sự ĐT Việt Nam. Đây được xem là những nhân tố quan trọng trong việc duy trì sự đoàn kết và gắn kết của toàn đội.

ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.