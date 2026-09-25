ĐT Việt Nam đón tin vui từ Hoàng Đức, "cán bộ" Đình Bắc cười tít mắt

Chiều ngày 25/9, ĐT Việt Nam có buổi tập thứ hai tại Bandung (Indonesia), đồng thời là buổi tập cuối trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào trận mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9.

ĐT Việt Nam tập luyện trên sân Arcamanik (Bandung) chiều ngày 25/9.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội tuyển không được tập làm quen sân Jalak Harupat, nơi diễn ra các trận đấu bảng B, nhằm bảo đảm chất lượng mặt cỏ. ĐT Việt Nam vì thế được bố trí tập luyện trên sân Arcamanik, cách khách sạn đội đóng quân khoảng 9 km.

Buổi tập bắt đầu lúc 17h. Truyền thông chỉ được tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu buổi tập, trong khi lực lượng an ninh được bố trí dày đặc xung quanh sân. Cảnh sát còn huy động chó nghiệp vụ để bảo đảm an toàn cho buổi tập của ĐT Việt Nam.

Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng đồng đội.

🇻🇳 Hoàng Đức trở lại tập bình thường

Tâm điểm của buổi tập là Hoàng Đức. Sau khi phải tập riêng trong những buổi tập trước, tiền vệ đội trưởng ĐT Việt Nam đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Hoàng Đức tham gia đầy đủ các bài tập và không cho thấy dấu hiệu bất thường.

Đây là tín hiệu tích cực đối với HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam chỉ còn một ngày trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026. Việc Hoàng Đức có thể tập luyện bình thường giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn về nhân sự và mang đến sự yên tâm nhất định trước cuộc đối đầu với Philippines.

Đình Bắc cười tít mắt sau khi được bổ nhiệm làm đội phó của ĐT Việt Nam.

😄 "Cán bộ" Đình Bắc cười tít mắt

Không khí buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra khá vui vẻ và thoải mái. Đặc biệt, Đình Bắc liên tục nở nụ cười tươi trong thời gian truyền thông được phép tác nghiệp. Tiền đạo trẻ càng có thêm lý do để vui khi vừa được HLV Kim Sang Sik trao vai trò đội phó ĐT Việt Nam.

Đình Bắc cùng Xuân Son là hai đội phó, hỗ trợ đội trưởng Hoàng Đức trong ban cán sự tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sự thoải mái của Đình Bắc cũng phần nào cho thấy tâm lý tích cực của các cầu thủ Việt Nam trước trận mở màn. Sau buổi tập này, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho cuộc đối đầu với Philippines vào tối 26/9.

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026, trước khi lần lượt chạm trán Thái Lan và Pakistan ở bảng B.

Một số hình ảnh buổi tập của ĐT Việt Nam chiều ngày 25/9 tại Bandung: